Новость В Омане избрали нового султана Добавлено: 2020-01-11 10:23:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид назначен новым султаном страны. Об этом сообщают оманские СМИ.

Он принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа).

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, 10 января 2020 года после тяжелой болезни скончался султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. У 79-летнего монарха был рак. В связи с его кончиной объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

Кабус бен Саид Аль Саид правил страной с 1970 года.

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