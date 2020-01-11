Новость В МАУ прокомментировали признание Ирана Добавлено: 2020-01-11 11:00:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне заявил, что в МАУ не сомневались в том, что их самолет и экипаж не могли стать причиной авиакатастрофы.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие», - написал он в Facebook.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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Баканов отреагировал на признание Ирана...

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«Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», - отметил он.

ЧИТАЙТЕ: В МАУ проком..... Властиподтвердили первую версию расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», к которой склонялась Служба безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.«Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», - отметил он.ЧИТАЙТЕ: Впроком..... Читать новость...

В США прокомментировали возможный выход Ирана из ядерного со...

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«Нельзя позволить Ирану использовать ядерное соглашение, чтобы держать мир в заложниках. Ни при каких обстоятельствах нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие», – сказала она.

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В принятой резолюции отмечается, что Греция поддерживает решение ООН и Европарламента и обеспокоена событиями на Ближнем Востоке.

Напомним, недавно в столице Македонии Скопье заявляли о готовности изменить название страны, за которое Греция и Македония спорили 24 года.

Как ранее сообщалось, тысячи жителей И..... 22 декабря 2015 года греческий парламент проголосовал заПалестины как государства. Это произошло в присутствии самого лидера Палестины Махмуда Аббаса, передает УНН со ссылкой на греческое издание Kathimerini."Это шаг, который войдет в историю палестинского народа", - прокомментировал решение греческого парламента палестинский лидер.В принятой резолюции отмечается, что Греция поддерживает решение ООН и Европарламента и обеспокоена событиями на Ближнем Востоке.Напомним, недавно в столице Македонии Скопье заявляли о готовности изменить название страны, за которое Греция и Македония спорили 24 года.Как ранее сообщалось, тысячи жителей И..... Читать новость...

Признание Россией выборов в «ДНР» и «ЛНР» противоречит минск...



Постоянный представитель Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что признание выборов в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября вряд ли будет способствовать снятию санкцию с России.

По его словам, в Европейском союзе озадачены готовностью России признать эти выборы и направить на них своих наблюдателей, так как это противоречит минским соглашениям.

«Вряд ли это будет содействовать деэскалациии ситуации и восстановлению доверия по выполнению достигнутых договоренностей», - отметил он.

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Марк Уолберг получит от MTV награду «Признание поколения»...



Как стало известно, актер Марк Уолберг во время церемонии MTV Movie Awards получит почетную награду «Признание поколения», которую вручит ему один из актеров сериала «Красавцы», чьим продюсером он выступал.

По словам президента MTV Стивена Фридмана, Марк Уолберг является ярким примером современного человека эпохи Возрождения.

«Он является уникальным человеком, который отвечал за многие проекты и приковывал внимание зрителей на протяжении многих лет», - подчеркнул Стивен Фридман.

Следует заметить, что обладателями этой награды также являются Джонни Депп, Том Круз, Джим Керри и Адам Сэндлер.

Церемония награждения премий M..... Как стало известно, актер Марк Уолберг во время церемонии MTV Movie Awards получит почетную награду «Признание поколения», которую вручит ему один из актеров сериала «Красавцы», чьим продюсером он выступал.По словам президента MTV Стивена Фридмана, Марк Уолберг является ярким примером современного человека эпохи Возрождения.«Он является уникальным человеком, который отвечал за многие проекты и приковывал внимание зрителей на протяжении многих лет», - подчеркнул Стивен Фридман.Следует заметить, что обладателями этой награды также являются Джонни Депп, Том Круз, Джим Керри и Адам Сэндлер.Церемония награждения премий M..... Читать новость...

Вера Брежнева получила необычное признание в любви...

Популярной певице Вере Брежневой сделали признание на всю страну.

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Стоит признать, что желающих увидеть свое колечко на пальце красавицы Веры немало, однако сделать попытку публичного заявления на всю страну осмелился пока лишь бывший резидент украинского Comedy Club Роман Пилявский, который сейчас является солистом группы «ГадЖеТы».

В песне-обращении группы «ГадЖеТы», которая называется..... Популярной певице Вере Брежневой сделалина всю страну.Буквально сегодня утром мы писали о том, что у Веры Брежневой новые романтические отношения с режиссером картины «Любовь в большом городе», и тут в СМИ начали появляться слухи о том, что у красавицы есть новый претендент на ее руку и сердце.Стоит признать, что желающих увидеть свое колечко на пальце красавицы Веры немало, однако сделать попытку публичного заявления на всю страну осмелился пока лишь бывший резидент украинского Comedy Club Роман Пилявский, который сейчас является солистом группы «ГадЖеТы».В песне-обращении группы «ГадЖеТы», которая называется..... Читать новость...

Признание РФ выборов в «ДНР» и «ЛНР» приведет к эскалации ко...



Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, что признание Российской Федерацией выборов, которые намереваются провести в так называемых «ДНР» и «ЛНР» приведет к еще большему обострению ситуации на Донбассе.

«Сейчас мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы обратить внимание мира на абсолютное нарушение и миланских встреч, и Минского протокола. Потому что признание так называемых фейковых выборов Москвой приведет только к эскалации конфликта, ухудшит положение вещей на Донбассе», - подчеркнула Ирина Геращенко.

По ее словам, Россия должна осознавать, что признание ..... Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, чтоРоссийской Федерацией выборов, которые намереваются провести в так называемых «ДНР» и «ЛНР» приведет к еще большему обострению ситуации на Донбассе.«Сейчас мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы обратить внимание мира на абсолютное нарушение и миланских встреч, и Минского протокола. Потому чтотак называемых фейковых выборов Москвой приведет только к эскалации конфликта, ухудшит положение вещей на Донбассе», - подчеркнула Ирина Геращенко.По ее словам, Россия должна осознавать, что..... Читать новость...

Отец Чарли Шина впервые прокомментировал признание сына...

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«Я думаю, для него это признание было самым сложным в жизни. Этим утром он открыл миру свою самую глубокую тайну. Я смотрел на него и не мог поверить в ту храбрость, с которой он рассказывал о болезни. Я тут же отправил ему смс-сообщение: “Если бы я имел столько храбрости, как ты,..... Голливудский актер Чарли Шин на днях сделал сенсационноео том, что он болен ВИЧ. Новость о болезни любимца публики всколыхнула весь мир. Коллеги тут же выразили актеру свое сочувствие и высказали теплые слова поддержки. Публично прокомментировал неожиданноеЧарли Шина и его отец. На шоу Today он сообщил, что восхищается храбростью сына.Читайте: Чарли Шин признался, что болен ВИЧ«Я думаю, для него этобыло самым сложным в жизни. Этим утром он открыл миру свою самую глубокую тайну. Я смотрел на него и не мог поверить в ту храбрость, с которой он рассказывал о болезни. Я тут же отправил ему смс-сообщение: “Если бы я имел столько храбрости, как ты,..... Читать новость...