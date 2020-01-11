Новость В НБУ назвали причину замедления инфляции Добавлено: 2020-01-11 11:31:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен в 2019 году было укрепление обменного курсе гривны. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году, по данным Госкомстата. Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривны», - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что укрепление гривны происходило учитывая высокий интерес инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне продолжительного периода макроэкономической стабильности, а также общий рост производительности украинской экономики.

Снижение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания. В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат. Замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, которые обнародовались в Инфляционных отчетах в течение 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций.

Базовая инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 3,9% по сравнению с 8,7% в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ: НБУ планирует снижение учетной ставки до 8% в 2020 году

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В России назвали причину крушения Ан-148...

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 огласила предварительную причину его крушения.

Причину далось установитиь после расшифровки данных бортового параметрического самописца, о чем сообщается на сайте МАК.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", – говорится ..... Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 огласила предварительнуюего крушения.Причину далось установитиь после расшифровки данных бортового параметрического самописца, о чем сообщается на сайте МАК."Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", – говорится ..... Читать новость...

СМИ назвали причину смерти Виталия Чуркина...

Американское издание New York Post назвало причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина.

Как информирует источник, российский дипломат умер в посольстве на Манхэттене из-за проблем с сердцем.

"Российский посол в ООН умер в понедельник утром (по местному времени - ред.) из-за проблем с сердцем в посольстве на Манхэттене. Виталий Чуркин находился в российском посольстве на 67 улице, когда ему стало плохо с сердцем около 9:30 утра", - сообщили источники изданию.

Отмечается, что Чуркина в бессознательном состоянии доставили Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка.

Информация о смерти дипломата уже была объявлена ​​на заседании ООН.

..... Американское издание New York Post назвалосмерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина.Как информирует источник, российский дипломат умер в посольстве на Манхэттене из-за проблем с сердцем."Российский посол в ООН умер в понедельник утром (по местному времени - ред.) из-за проблем с сердцем в посольстве на Манхэттене. Виталий Чуркин находился в российском посольстве на 67 улице, когда ему стало плохо с сердцем около 9:30 утра", - сообщили источники изданию.Отмечается, что Чуркина в бессознательном состоянии доставили Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка.Информация о смерти дипломата уже была объявлена ​​на заседании ООН...... Читать новость...

Специалисты назвали причину крушения самолета в Колубмии...

У самолета BAE Avro, потерпевшего крушение в Колумбии, кончилось топливо. Такие данные опубликвал начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья. Напомним, что в ужасной аварии погибло 75 человек.

"После осмотра мы увидели, что у самолета не было топлива. Поэтому мы инициировали процесс расследования, чтобы установить причину недостатка топлива при крушении. По международным стандартам, самолет должен иметь дополнительное количество топлива минимум еще на 30 минут полета. К сожалению, в самолета не было топлива для непредвиденных обстоятельств ", - заявил он.

Напомним, что самолет разбился в понедельник. Всего на борту лайнера находился 81 ч..... У самолета BAE Avro, потерпевшего крушение в Колумбии, кончилось топливо. Такие данные опубликвал начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья. Напомним, что в ужасной аварии погибло 75 человек."После осмотра мы увидели, что у самолета не было топлива. Поэтому мы инициировали процесс расследования, чтобы установитьнедостатка топлива при крушении. По международным стандартам, самолет должен иметь дополнительное количество топлива минимум еще на 30 минут полета. К сожалению, в самолета не было топлива для непредвиденных обстоятельств ", - заявил он.Напомним, что самолет разбился в понедельник. Всего на борту лайнера находился 81 ч..... Читать новость...

В России назвали причину отмены пуска ракеты-носителя «Ангар...



Российские специалисты назвали причину отмены первого испытательного пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП». Причиной такого решения стало падение давления в шаробаллоне наддува демпфера окислителя. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте подмосковного объединения «Энергомаш». Данное объединение и является разработчиком двигателя РД-191 первой ступени для «Ангары».

Напомним, что запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» планировался на 27 июня 2014 года с космодрома в Плесецке.

Стоит отметить, что демпфер - это устройство для предотвращения или гашения колебаний, которые возникают в машинах, системах, приборах или сооружениях в..... Российские специалистыотмены первого испытательного пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП». Причиной такого решения стало падение давления в шаробаллоне наддува демпфера окислителя. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте подмосковного объединения «Энергомаш». Данное объединение и является разработчиком двигателя РД-191 первой ступени для «Ангары».Напомним, что запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» планировался на 27 июня 2014 года с космодрома в Плесецке.Стоит отметить, что демпфер - это устройство для предотвращения или гашения колебаний, которые возникают в машинах, системах, приборах или сооружениях в..... Читать новость...

НБУ пообещал 5 лет низкой инфляции...



Приоритетом для Национального банка Украины на сегодняшний день является сохранение покупательной способности национальной валюты. Отметим, что сохранение покупательной способности гривны будет производиться путем поддержки в среднесрочной перспективе (от 3-х до 5-ти лет) низких и стабильных темпов инфляции.

Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы НБУ. При этом украинский регулятор напоминает, что обеспечение стабильности национальной валюты является его главной конституционной функцией. Именно поэтому денежно-кредитная политика Нацбанка и в дальнейшем будет ориентирована на выполнение данной функции.

«При исполнении своей главной функции Нацбанк должен исходи..... Приоритетом для Национального банка Украины на сегодняшний день является сохранение покупательной способности национальной валюты. Отметим, что сохранение покупательной способности гривны будет производиться путем поддержки в среднесрочной перспективе (от 3-х до 5-ти лет) низких и стабильных темповОб этом стало известно из официального сообщения пресс-службы. При этом украинский регулятор напоминает, что обеспечение стабильности национальной валюты является его главной конституционной функцией. Именно поэтому денежно-кредитная политика Нацбанка и в дальнейшем будет ориентирована на выполнение данной функции.«При исполнении своей главной функции Нацбанк должен исходи..... Читать новость...

Китай сильнее инфляции ...



Вэнь Цзябао, занимающий пост премьер-министра Китая, заявил в сегодняшнем интервью, что политика, касающаяся борьбы с инфляцией, была абсолютно правильной, и Китай вышел победителем. Судя по словам премьер-министра, основным фактором в борьбе было жесткое регулирование роста цен в Китае.

На конец весны текущего календарного года показатель инфляции составлял пять с половиной процента по отношению к году. Выше такого показателя не было уже три года. Судя по предсказаниям опытных аналитиков, показатель инфляции возрастет еще и в скором времени достигнет. А потом и превысит шесть процентов. В планы правительства такой показатель не входил. Расчет был, что цены за текущий год вырастут не боль..... Вэнь Цзябао, занимающий пост премьер-министра Китая, заявил в сегодняшнем интервью, что политика, касающаяся борьбы с инфляцией, была абсолютно правильной, и Китай вышел победителем. Судя по словам премьер-министра, основным фактором в борьбе было жесткое регулирование роста цен в Китае.На конец весны текущего календарного года показательсоставлял пять с половиной процента по отношению к году. Выше такого показателя не было уже три года. Судя по предсказаниям опытных аналитиков, показательвозрастет еще и в скором времени достигнет. А потом и превысит шесть процентов. В планы правительства такой показатель не входил. Расчет был, что цены за текущий год вырастут не боль..... Читать новость...

Минэкономразвития прогнозирует уменьшение инфляции...

Министерство экономического развития и торговли Украины считает, что впадать в панику по поводу инфляции и роста цен в стране не стоит – дальнейшей девальвации гривны не будет. По крайней мере, так считает министр экономического развития Павел Шеремета, о чем и заявил журналистам на пресс-конференции. Свою позицию он объяснил тем, что Министерство финансов рассчитывает на действенность сдерживающих мер Кабинета министров Украины по снижению дефицита бюджета.

Читайте: Инфляция в Украине в 2014 г. может вырасти до 19%, - глава НБУ

«Я как экономист ожидаю не расширяющего, а сдерживающего эффекта, что должно привести к уменьшению инфляции», - сообщил Павел Шеремета...... Министерство экономического развития и торговли Украины считает, что впадать в панику по поводуи роста цен в стране не стоит – дальнейшей девальвации гривны не будет. По крайней мере, так считает министр экономического развития Павел Шеремета, о чем и заявил журналистам на пресс-конференции. Свою позицию он объяснил тем, что Министерство финансов рассчитывает на действенность сдерживающих мер Кабинета министров Украины по снижению дефицита бюджета.Читайте: Инфляция в Украине в 2014 г. может вырасти до 19%, - глава«Я как экономист ожидаю не расширяющего, а сдерживающего эффекта, что должно привести к уменьшению», - сообщил Павел Шеремета...... Читать новость...

НБУ ухудшил прогноз по инфляции до 25% на 2014 год...



В Национальном банке Украины понизили свои прогнозы по инфляции в Украине до 25% на текущий год. Такую информацию обнародовала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. О понижении прогноза по инфляции глава НБУ сообщила во время Международного инвестиционного форума в Киеве. Слова Валерии Гонтаревой передает агентство РБК-Украина.

Читайте: Украинскую экономику спасут лишь частные инвестиции – Ян Томбинский

«Мы видим, какая инфляция происходит в Украине. Уже сейчас уровень инфляции составляет 20%, а до конца года он ускорится до 25%», - сказала Валерия Гонтарева.

Читайте: МВФ призывает Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе

Как известно, инфляция в ..... В Национальном банке Украины понизили свои прогнозы пов Украине до 25% на текущий год. Такую информацию обнародовала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. О понижении прогноза поглавасообщила во время Международного инвестиционного форума в Киеве. Слова Валерии Гонтаревой передает агентство РБК-Украина.Читайте: Украинскую экономику спасут лишь частные инвестиции – Ян Томбинский«Мы видим, какая инфляция происходит в Украине. Уже сейчас уровеньсоставляет 20%, а до конца года он ускорится до 25%», - сказала Валерия Гонтарева.Читайте: МВФ призывает Украину повысить тарифы в нефтегазовом сектореКак известно, инфляция в ..... Читать новость...