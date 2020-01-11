Новость В Минкультуры Украины анонсировали создание Музея современного искусства Добавлено: 2020-01-11 12:00:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено создать в этом году Музей современного искусства. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Бородянский.

«МКМС (Министерство культуры, молодежи и спорта) уже в этом году создаст учреждение - Музей современного искусства, которое начнет работу над развитием этого важного культурного пространства», - написал он в Telegram.

Отмечается, что с момента создания и до 2023-2024 годов будет проводиться работа по созданию концепции музея, его материальному воплощению и наполнению коллекции.

Предполагается, что государство будет покупать произведения искусства, которые затем будут выставляться и храниться в этом музее.

Министр отметил, что проблемой современного искусства является лишь физическое отсутствие музея, который бы аккумулировал работы украинских мастеров.

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