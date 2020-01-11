Новость Баканов отреагировал на признание Ирана Добавлено: 2020-01-11 12:32:22 Корреспондент: Алексей Свидров

Власти Ирана подтвердили первую версию расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», к которой склонялась Служба безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

«Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», - отметил он.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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В МАУ прокомментировали признание Ирана ...

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне заявил, что в МАУ не сомневались в том, что их самолет и экипаж не могли стать причиной авиакатастрофы.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие», - написал он в Facebook.

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Парламент Греции поддержал признание Палестины...

22 декабря 2015 года греческий парламент проголосовал за признание Палестины как государства. Это произошло в присутствии самого лидера Палестины Махмуда Аббаса, передает УНН со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

"Это шаг, который войдет в историю палестинского народа", - прокомментировал решение греческого парламента палестинский лидер.

В принятой резолюции отмечается, что Греция поддерживает решение ООН и Европарламента и обеспокоена событиями на Ближнем Востоке.

Напомним, недавно в столице Македонии Скопье заявляли о готовности изменить название страны, за которое Греция и Македония спорили 24 года.

Как ранее сообщалось, тысячи жителей И..... 22 декабря 2015 года греческий парламент проголосовал заПалестины как государства. Это произошло в присутствии самого лидера Палестины Махмуда Аббаса, передает УНН со ссылкой на греческое издание Kathimerini."Это шаг, который войдет в историю палестинского народа", - прокомментировал решение греческого парламента палестинский лидер.В принятой резолюции отмечается, что Греция поддерживает решение ООН и Европарламента и обеспокоена событиями на Ближнем Востоке.Напомним, недавно в столице Македонии Скопье заявляли о готовности изменить название страны, за которое Греция и Македония спорили 24 года.Как ранее сообщалось, тысячи жителей И..... Читать новость...

Телеканал «1+1» отреагировал на заявление Порошенко...

Генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко, который обвинил телеканал во лжи.

«Господин президент! Вижу, вы в последнюю неделю открыто обеспокоились судьбой канала "1+1". Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отстаньте», - написал он в Facebook.

Ткаченко напомнил, что Порошенко призывал телеканал поддержать его на выборах 2014 года, а потом различными способами пытался получить контроль над ним - преимущественно методами давления и шантажа.

«Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "плюсах" - запуганы. ..... Генеральный директор «1+1» Александр Ткаченкона заявление президента Украины Петра Порошенко, который обвинил телеканал во лжи.«Господин президент! Вижу, вы в последнюю неделю открыто обеспокоились судьбой канала "1+1". Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отстаньте», - написал он в Facebook.Ткаченко напомнил, что Порошенко призывал телеканал поддержать его на выборах 2014 года, а потом различными способами пытался получить контроль над ним - преимущественно методами давления и шантажа.«Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "плюсах" - запуганы. ..... Читать новость...

Тимати отреагировал на заявления в его адрес...

Основатель лейбла Black Star Тимати отреагировал на заявления в его адрес со стороны спортсменов, среди которых и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Соответствующее заявление он опубликовал в Instahram.

«Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых – разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом», – написал он.

Тимати..... Основатель лейбла Black Star Тиматина заявления в его адрес со стороны спортсменов, среди которых и боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Соответствующее заявление он опубликовал в Instahram.«Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых – разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом», – написал он.Тимати..... Читать новость...

Признание Россией выборов в «ДНР» и «ЛНР» противоречит минск...



Постоянный представитель Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что признание выборов в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября вряд ли будет способствовать снятию санкцию с России.

По его словам, в Европейском союзе озадачены готовностью России признать эти выборы и направить на них своих наблюдателей, так как это противоречит минским соглашениям.

«Вряд ли это будет содействовать деэскалациии ситуации и восстановлению доверия по выполнению достигнутых договоренностей», - отметил он.

В то же время, как сообщил Вигаудас Ушацкас, в Евросоюзе рассчитывают на то, что Россия поддержит расширение мандата ОБСЕ, что позволит Украине восст..... Постоянный представитель Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас заявил, чтовыборов в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября вряд ли будет способствовать снятию санкцию с России.По его словам, в Европейском союзе озадачены готовностью России признать эти выборы и направить на них своих наблюдателей, так как это противоречит минским соглашениям.«Вряд ли это будет содействовать деэскалациии ситуации и восстановлению доверия по выполнению достигнутых договоренностей», - отметил он.В то же время, как сообщил Вигаудас Ушацкас, в Евросоюзе рассчитывают на то, что Россия поддержит расширение мандата ОБСЕ, что позволит Украине восст..... Читать новость...

Марк Уолберг получит от MTV награду «Признание поколения»...



Как стало известно, актер Марк Уолберг во время церемонии MTV Movie Awards получит почетную награду «Признание поколения», которую вручит ему один из актеров сериала «Красавцы», чьим продюсером он выступал.

По словам президента MTV Стивена Фридмана, Марк Уолберг является ярким примером современного человека эпохи Возрождения.

«Он является уникальным человеком, который отвечал за многие проекты и приковывал внимание зрителей на протяжении многих лет», - подчеркнул Стивен Фридман.

Следует заметить, что обладателями этой награды также являются Джонни Депп, Том Круз, Джим Керри и Адам Сэндлер.

Церемония награждения премий M..... Как стало известно, актер Марк Уолберг во время церемонии MTV Movie Awards получит почетную награду «Признание поколения», которую вручит ему один из актеров сериала «Красавцы», чьим продюсером он выступал.По словам президента MTV Стивена Фридмана, Марк Уолберг является ярким примером современного человека эпохи Возрождения.«Он является уникальным человеком, который отвечал за многие проекты и приковывал внимание зрителей на протяжении многих лет», - подчеркнул Стивен Фридман.Следует заметить, что обладателями этой награды также являются Джонни Депп, Том Круз, Джим Керри и Адам Сэндлер.Церемония награждения премий M..... Читать новость...

Вера Брежнева получила необычное признание в любви...

Популярной певице Вере Брежневой сделали признание на всю страну.

Буквально сегодня утром мы писали о том, что у Веры Брежневой новые романтические отношения с режиссером картины «Любовь в большом городе», и тут в СМИ начали появляться слухи о том, что у красавицы есть новый претендент на ее руку и сердце.

Стоит признать, что желающих увидеть свое колечко на пальце красавицы Веры немало, однако сделать попытку публичного заявления на всю страну осмелился пока лишь бывший резидент украинского Comedy Club Роман Пилявский, который сейчас является солистом группы «ГадЖеТы».

В песне-обращении группы «ГадЖеТы», которая называется..... Популярной певице Вере Брежневой сделалина всю страну.Буквально сегодня утром мы писали о том, что у Веры Брежневой новые романтические отношения с режиссером картины «Любовь в большом городе», и тут в СМИ начали появляться слухи о том, что у красавицы есть новый претендент на ее руку и сердце.Стоит признать, что желающих увидеть свое колечко на пальце красавицы Веры немало, однако сделать попытку публичного заявления на всю страну осмелился пока лишь бывший резидент украинского Comedy Club Роман Пилявский, который сейчас является солистом группы «ГадЖеТы».В песне-обращении группы «ГадЖеТы», которая называется..... Читать новость...

Янукович отреагировал на избиение Татьяны Чорновил...



Президент Украины Виктор Янукович отреагировал на зверское избиение журналистки Татьяны Чорновил и потребовал, чтобы правоохранительные органы занялись расследованием данного случая. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

В частности, как говорится в сообщении, президент Янукович поручил главе Министерства внутренних дел Украины Виталию Захарченко принять меры для расследования избиения Татьяны Чорновил. Кроме того, заняться расследованием он поручил и генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке.

Напомним, что ранее также сообщалось о том, что милиция уже открыла уголовное производство по факту избиения Татьяны Чорновил.

Насколько известно трагедия с..... Президент Украины Виктор Януковична зверское избиение журналистки Татьяны Чорновил и потребовал, чтобы правоохранительные органы занялись расследованием данного случая. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.В частности, как говорится в сообщении, президент Янукович поручил главе Министерства внутренних дел Украины Виталию Захарченко принять меры для расследования избиения Татьяны Чорновил. Кроме того, заняться расследованием он поручил и генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке.Напомним, что ранее также сообщалось о том, что милиция уже открыла уголовное производство по факту избиения Татьяны Чорновил.Насколько известно трагедия с..... Читать новость...