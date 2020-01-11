Новость КСИР взял на себя ответственность за сбитый самолет МАУ Добавлено: 2020-01-11 13:32:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Ответственность за крушение самолета «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана взял на себя Корпус стражей исламской революции. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии. Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти», - отметил он.

По его словам, система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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«Хаят Тахрир аш-Шам» взяла ответственность за сбитый самолет...

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К слову, российский военный самолет Су-25 разбился 3 февраля над одной из так называемых «зон деэскалации» в провинции Идлиб в Сирии.

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Второе нападение в Испании: ИГИЛ взял на себя ответственност...

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«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв на северо-за...



Пакистанское подразделение движения «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв бомбы на северо-западе Пакистана, в результате которого погибли 12 человек.

Напомним, что придорожная бомба взорвался рядом с пассажирским автомобилем на северо-западе Пакистана, в результате чего погибли десятки представителей шиитского общества. «Они стали нашей целью, поскольку были шиитами и являются врагами ислама», - заявил представитель пакистанского подразделения талибов.

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Взрыв автобуса в Тель-Авиве. Ответственность на себя взял ХА...



Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за взрыв в автобусе в центре Тель-Авива.

Движение распространило короткое заявление, которое было оглашено через СМИ сектора Газа.

Израильское руководство подтвердило, что взрыв автобуса в центре Тель-Авива является терактом, сообщили в среду журналистам израильские официальные лица.

"Бомба взорвалась в автобусе в центре Тель-Авива. Это был теракт. Большинство людей получили легкие ранения", - заявил представитель премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.

По данным израильской полиции, ранения получили не менее 15 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии..... Палестинское движение ХАМАСо наза взрыв в автобусе в центре Тель-Авива.Движение распространило короткое заявление, которое было оглашено через СМИ сектора Газа.Израильское руководство подтвердило, что взрыв автобуса в центре Тель-Авива является терактом, сообщили в среду журналистам израильские официальные лица."Бомба взорвалась в автобусе в центре Тель-Авива. Это был теракт. Большинство людей получили легкие ранения", - заявил представитель премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.По данным израильской полиции, ранения получили не менее 15 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии..... Читать новость...

Уволив Коломойского, Порошенко взял на себя ответственность ...



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«Днепропетровщина еще в казацкие времена была, есть и останется украинской! Призывы лидеров ДНР и ЛНР о нарушении территориальной целостности Украины и создание у меня на родине нового пропутинского анклава беспорядка и террора является чистой воды провокацией», - подчеркнул он.

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Ответственность за сбитый малайзийский авиалайнер США возлож...

Пророссийские сепаратисты, которые, по мнению США, сбили над Донбассом малазийский авиалайнер, не могли сделать этого без участия России. Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Государственного департамента США Мари Гарф, передает радио «Свобода». По ее словам, ответственность за это лежит на президенте России Владимире Путине, и не только за это, но и за каждый инцидент, имевший место в течение конфликта в Украине. «Я думаю, это совершенно понятно», – повторила Гарф в ответ на уточняющий вопрос, на самом ли деле она имела в виду возложить вину на Путина.

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&nbs..... Пророссийские сепаратисты, которые, по мнению США, сбили над Донбассом малазийский авиалайнер, не могли сделать этого без участия России. Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Государственного департамента США Мари Гарф, передает радио «Свобода». По ее словам,за это лежит на президенте России Владимире Путине, и не только за это, но и за каждый инцидент, имевший место в течение конфликта в Украине. «Я думаю, это совершенно понятно», – повторила Гарф в ответ на уточняющий вопрос, на самом ли деле она имела в виду возложить вину на Путина.Читайте: Террористам в контрнаступлении помогает российская армия, - Тымчук&nbs..... Читать новость...

Турция не намерена извиняться за сбитый российский самолет С...

Анкара не намерена извиняться за то, что турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.

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"Думаю, если и есть сторона, которой следует извиниться, то это не мы", - сказал он.

"Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиниться", - добавил Р. Эрдоган.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал и дальше сбивать самолеты, которые будут нарушать турецкие границы.

24 ноября был сбит фронтовой российск..... Анкара не намерена извиняться за то, что турецкие ВВС сбили российскийСу-24. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.Читайте: Реджеп Тайип Эрдоган пообещал и дальше сбиватьы, которые будут нарушать турецкие границы"Думаю, если и есть сторона, которой следует извиниться, то это не мы", - сказал он."Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиниться", - добавил Р. Эрдоган.Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал и дальше сбиватьы, которые будут нарушать турецкие границы.24 ноября был сбит фронтовой российск..... Читать новость...