Новость В КНДР назвали условия возобновления переговоров с США Добавлено: 2020-01-11 14:21:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой возобновятся лишь при выполнении Вашингтоном требований северокорейской стороны. Об этом заявил советник министерства иностранных дел КНДР Ким Ге Гван, передает ЦТАК.

«Возобновление диалога между КНДР и США возможно только при условии абсолютного согласия последних по вопросам, поднятым первым, но мы хорошо знаем, что США не готовы и не могут этого сделать», - отметил он.

По его словам, больше никогда не будет таких переговоров, как саммит во Вьетнаме.

«Мы не заинтересованы в подобных переговорах, где есть только одностороннее давление, и у нас нет желания вести переговоры об обмене одного на другое, подобно торговцам», - добавил Гван.

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Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы проявить гибкость в переговорах с Корейской Народно-Демократической Республикой по денуклеаризации Корейского полуострова.

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В КНДР назвали условия переговоров с США...

Возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, передает Reuters.

«Мы не намерены проводить такие отвратительные переговоры, которые произошли на этот раз до того, как США предпримут существенный шаг для полного и необратимого отказа от враждебной политики в отношении КНДР», - говорится в сообщении.

На этой неделе Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет закрытое заседание из-за последних испытаний ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.

Бывший советник президента США по н..... Возобновлениео денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, передает Reuters.«Мы не намерены проводить такие отвратительные переговоры, которые произошли на этот раз до того, какпредпримут существенный шаг для полного и необратимого отказа от враждебной политики в отношении», - говорится в сообщении.На этой неделе Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет закрытое заседание из-за последних испытаний ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.Бывший советник президентапо н..... Читать новость...

Иран назвал условия для возобновления переговоров...

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран возобновит переговоры с Соединенными Штатами Америки после снятия санкций и возобновления действия ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщает Reuters.

Среди прочего иранские власти хотят экспортировать столько же нефти, сколько экспортировали до выхода США из ядерного соглашения.

Рухани подчеркнул, что после выполнения всех условий Иран сразу же вернется к переговорам.

На прошлой неделе представитель верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к выполнению ядерной сделки до тех пор, пока не получит полных прав в рамках соглашения.

Ранее сообщалось, что Тегеран планирует резко повыси..... Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран возобновит переговоры с Соединенными Штатами Америки после снятия санкций идействия ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщает Reuters.Среди прочего иранские власти хотят экспортировать столько же нефти, сколько экспортировали до выходаиз ядерного соглашения.Рухани подчеркнул, что после выполнения всех условий Иран сразу же вернется к переговорам.На прошлой неделе представитель верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к выполнению ядерной сделки до тех пор, пока не получит полных прав в рамках соглашения.Ранее сообщалось, что Тегеран планирует резко повыси..... Читать новость...

В КНДР назвали темы переговоров с Трампом...

На саммите в Сингапуре, который пройдет 12 июня, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает ЦТАК.

«В ходе переговоров стороны обсудят, в частности, актуальные для обеих стран вопросы, касающиеся формирования новых отношений между США и КНДР, а также установления прочного и постоянного мира на Корейском полуострове и реализации процесса денуклеаризации Корейского полуострова», – говорится в сообщении.

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Также, по информации газеты «Чунан Ильбо», Ким Чен Ын пригласил ..... На саммите в Сингапуре, который пройдет 12 июня, президентДональд Трамп и лидерКим Чен Ын обсудят новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает ЦТАК.«В ходестороны обсудят, в частности, актуальные для обеих стран вопросы, касающиеся формирования новых отношений между, а также установления прочного и постоянного мира на Корейском полуострове и реализации процесса денуклеаризации Корейского полуострова», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ:повременят с санкциями противТакже, по информации газеты «Чунан Ильбо», Ким Чен Ын пригласил ..... Читать новость...

Сложившиеся в еврозоне условия не подходит для возобновления...



Сложившиеся в еврозоне условия не подходят для возобновления выкупа суверенных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), заявил глава Банка Франции Кристиан Нуайе.

"ЕЦБ готов действовать в соответствии со своим мандатом и компетенцией, - цитирует MarketWatch письмо К.Нуайе, направленное президенту Франции Франсуа Олланду вместе с годовым отчетом Центробанка. - Однако в настоящее время эффективность этих действия в значительной мере зависит от решений, касающихся будущего еврозоны, ее руководства и функционирования, а также их реального исполнения".

Выступая в Банке Франции, К.Нуайе отметил, что реализация программы выкупа облигаций, в рамках которой ЕЦ..... Сложившиеся в еврозонене подходят длявыкупа суверенных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), заявил глава Банка Франции Кристиан Нуайе."ЕЦБ готов действовать в соответствии со своим мандатом и компетенцией, - цитирует MarketWatch письмо К.Нуайе, направленное президенту Франции Франсуа Олланду вместе с годовым отчетом Центробанка. - Однако в настоящее время эффективность этих действия в значительной мере зависит от решений, касающихся будущего еврозоны, ее руководства и функционирования, а также их реального исполнения".Выступая в Банке Франции, К.Нуайе отметил, что реализация программы выкупа облигаций, в рамках которой ЕЦ..... Читать новость...

Яценюк обсудил с главой Минфина США возможность возобновлени...



Как сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», Арсений Яценюк провел телефонный разговор с Министром финансов Соединенных Штатов Джейкобом Лью, во время которого они обсудили возможность возобновления переговоров Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщил Джейкоб Лью, на недавней встрече «Большой двадцатки» была поддержана инициатива международной помощи Украине после формирования переходного правительства. По его словам, Украине действительно нужно как можно скорее возобновить переговоры с МВФ. При этом он отметил, что такого же мнения придерживаются большинство министров финансов «Большой двадцатки».

Кроме того, Джейкоб Л..... Как сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», Арсений Яценюк провел телефонный разговор с Министром финансов Соединенных Штатов Джейкобом Лью, во время которого они обсудили возможностьУкраины с Международным валютным фондом.Как сообщил Джейкоб Лью, на недавней встрече «Большой двадцатки» была поддержана инициатива международной помощи Украине после формирования переходного правительства. По его словам, Украине действительно нужно как можно скорее возобновить переговоры с МВФ. При этом он отметил, что такого же мнения придерживаются большинство министров финансов «Большой двадцатки».Кроме того, Джейкоб Л..... Читать новость...

В "Газпроме" не назвали дату возобновления поставок газа в У...

Российский газовый монополист «Газпром» отказался сообщить дату возобновления поставок газа в Украину в случае получения предоплаты.

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В частности, отвечая на вопрос УНИАН, когда российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину после получения предоплаты, в компании сообщили: «Без комментариев».

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина из-за холодов может уже сегодня, 3 декабря, осуществить предоплату «Газпрому» для начала поставок российского газа...... Российский газовый монополист «Газпром» отказался сообщить датупоставок газа в Украину в случае получения предоплаты.Читайте: 3 декабря Украина может внести предоплату за российский газ, - Владимир ДемчишинВ частности, отвечая на вопрос УНИАН, когда российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину после получения предоплаты, в компании сообщили: «Без комментариев».Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина из-за холодов может уже сегодня, 3 декабря, осуществить предоплату «Газпрому» для начала поставок российского газа...... Читать новость...

В ЕС назвали условия для отказа от санкций в отношении РФ...



Европейский союз может и отказаться от введения санкций в отношении Российской Федерации. На такой шаг Брюссель готов пойти, несмотря на неоднократные предупреждения относительно немедленного введения санкций против Российской Федерации. Напомним, что в ЕС грозили санкциями против РФ в том случае, если Автономная Республика Крым войдет в состав РФ после референдума.

Отказаться от санкций против РФ официальный Брюссель готов только в том случае, если Москва и Киев начнут переговоры по «крымскому вопросу». Такую информацию в понедельник обнародовал министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс. Слова дипломата передает «Зеркало недели».

«Очень важно, чт..... Европейский союз может и отказаться от введения санкций в отношении Российской Федерации. На такой шаг Брюссель готов пойти, несмотря на неоднократные предупреждения относительно немедленного введения санкций против Российской Федерации. Напомним, что в ЕС грозили санкциями против РФ в том случае, если Автономная Республика Крым войдет в состав РФ после референдума.Отказаться от санкций против РФ официальный Брюссель готов только в том случае, если Москва и Киев начнут переговоры по «крымскому вопросу». Такую информацию в понедельник обнародовал министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс. Слова дипломата передает «Зеркало недели».«Очень важно, чт..... Читать новость...

Славянские террористы выдвинули условия для начала переговор...

Лидер сепаратистов Славянска выдвинул условия для начала переговоров с Киевом.

Вывод подконтрольных Киеву силовиков и обмен пленными являются основными условиями для начала переговоров сторонников федерализации с властями в Киеве, заявил самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев.

”Мы озвучили свои условия: вывод войск, обмен военнопленными”, - сказал Пономарев сегодня на пресс-конференции в Славянске, передает РИА «Новости». ”Только после выполнения этих условий мы готовы начать переговоры. Если хунта продолжает держать здесь свои войска, то мы продолжаем воевать”, - добавил он.

Читайте: Турчинов: Власть готова..... Лидер сепаратистов Славянска выдвинулдля началас Киевом.Вывод подконтрольных Киеву силовиков и обмен пленными являются основнымими для началасторонников федерализации с властями в Киеве, заявил самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев.”Мы озвучили свои: вывод войск, обмен военнопленными”, - сказал Пономарев сегодня на пресс-конференции в Славянске, передает РИА «Новости». ”Только после выполнения этих условий мы готовы начать переговоры. Если хунта продолжает держать здесь свои войска, то мы продолжаем воевать”, - добавил он.Читайте: Турчинов: Власть готова..... Читать новость...