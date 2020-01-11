Новость Зеленский пообщался с Макроном Добавлено: 2020-01-11 15:25:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования», - отметил Зеленский.

Стороны подчеркнули, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета.

Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже дала старт формальной процедуре начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Владимир Зеленский проинформировал Президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время.

Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

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«Глава государства поприветствовал позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит G7 в 2020 году», - говорится в сообщении.

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«Стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате», - говорится в сообщении.

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