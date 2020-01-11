Новость НБУ увеличил лимиты валютной позиции банков Добавлено: 2020-01-11 16:06:25 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк Украины вдвое увеличивает лимиты валютной позиции банков – до 10% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долл. США и увеличит их роль в сглаживании избыточных курсовых колебаний в счет собственной валютной позиции", - говорится в сообщении.

По оценкам регулятора, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года имело негативные эффекты для валютного рынка Украины и не увеличило давление на гривну. Напротив, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшение курсовой волатильности.

В течение прошлого года банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. Впрочем, они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний.

Указанные изменения утверждены решением правления Национального банка Украины №10-рш от 9 января 2020 года "О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 №184-рш" и вступают в силу с 20 января 2020 года.

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НБУ ввел обязательную продажу 50% валютной выручки...



Национальный банк Украины (НБУ) ввел обязательную продажу 50% валютной выручки.

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Постановление №479 будет действовать в течение шести месяцев.

Как сообщалось, обязательная продажа валютной выручки была отменена в 2005 году. В этом году в связи с усилением давления на курс..... Национальный банк Украины () ввел обязательную продажу 50%выручки.Соответствующее решение закреплено постановлением№479, которое вступило в силу с 19 ноября. "Поступления в иностранной валюте (1-й группы классификатора валют и в российских рублях – ИФ)… подлежат обязательной продаже на межском валютном рынке Украины в размере 50%", - говорится в документе, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".Постановление №479 будет действовать в течение шести месяцев.Как сообщалось, обязательная продажавыручки была отменена в 2005 году. В этом году в связи с усилением давления на курс..... Читать новость...

НБУ оставил в силе обязательную продажу 50% валютной выручки...

Национальный банк Украины сохранил требование, обязывающее экспортеров продавать 50% валютной выручки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку оно пока остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступления иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важной для поддержания стабильности на валютном рынке», – говорится в сообщении.

Требование обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Отметим, что в апреле 2017 года Нацбанк снизил размер обязательной продажи с 65% до 50%.

Фото: media.novostimira.com..... Национальный банк Украины сохранил требование, обязывающее экспортеров продавать 50%выручки. Об этом сообщается на сайте регулятора.«Правлениесчитает необходимым оставить требование без изменений, поскольку оно пока остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступления иностранной валюты на межский валютный рынок и, соответственно, важной для поддержания стабильности на валютном рынке», – говорится в сообщении.Требование обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Отметим, что в апреле 2017 года Нацбанк снизил размер обязательной продажи с 65% до 50%.Фото: media.novostimira.com..... Читать новость...

19 ноября завершается действие обязательной продажи 50 % вал...

Сегодня завершается действие обязательной продажи 50 % валютной выручки

Сегодня завершается действие обязательной продажи 50 % поступлений в иностранной валюте на межбанке, которую Национальный банк Украины продлил 17 мая. Кроме того, к этой дате также начало действовать сокращение до 90 дней сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. Об этом говорилось в постановлениях НБУ № 163 и № 164 от 14 мая 2013, передает УНН.

“Резиденты Украины должны реализовывать 50 % своей валютной выручки от продажи товаров по внешнеэкономическим контрактам на межбанковском валютном рынке Украины”, — говорилось в документах.

Также на межбанке должны реализов..... Сегодня завершается действие обязательной продажи 50 %выручкиСегодня завершается действие обязательной продажи 50 % поступлений в иностранной валюте на межбанке, которую Национальный банк Украины продлил 17 мая. Кроме того, к этой дате также начало действовать сокращение до 90 дней сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. Об этом говорилось в постановлениях№ 163 и № 164 от 14 мая 2013, передает УНН.“Резиденты Украины должны реализовывать 50 % своейвыручки от продажи товаров по внешнеэкономическим контрактам на межском валютном рынке Украины”, — говорилось в документах.Также на межбанке должны реализов..... Читать новость...

Закон «О валюте» даст «зеленый свет» для ускорения валютной ...

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сообщил, что закон «О валюте» даст «зеленый свет» для ускорения валютной либерализации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ у себя в Facebook.

«Принятие закона "О валюте" даст "зеленый свет" для ускорения валютной либерализации. При наличии благоприятных макроэкономических условий мы сможем постепенно отменить все валютные ограничения, и бизнес, инвесторы и население смогут пользоваться полной свободой проведения валютных операций без необходимости получать разрешения НБУ. Будет разрешено все, что не запрещено законом», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: В ..... Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сообщил, что закон «О валюте» даст «зеленый свет» для ускорениялиберализации. Об этом сообщает пресс-службау себя в Facebook.«Принятие закона "О валюте" даст "зеленый свет" для ускорениялиберализации. При наличии благоприятных макроэкономических условий мы сможем постепенно отменить все валютные ограничения, и бизнес, инвесторы и население смогут пользоваться полной свободой проведения валютных операций без необходимости получать разрешения. Будет разрешено все, что не запрещено законом», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: В ..... Читать новость...

Арбузов заявил, что обязательная продажа 50% валютной выручк...



Обязательная продажа 50% валютной выручки может быть досрочно отменена, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов.

"Сегодня ситуация уже нормализуется, и мы отменим эту меру (до завершения шестимесячного периода, на который она вводилась – ИФ)", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Глава НБУ также отметил, что недавний всплеск валютного курса был спровоцирован заявлениями политиков: украинцы, покупавшие валюту по курсу вплоть до 8,4 грн/$1, сейчас теряют, поскольку стоимость национальной валюты возросла.

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