Новость Украинские банки перешли на международный стандарт IBAN Добавлено: 2020-01-13 12:01:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 13 января 2020 года, состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов украинских банков на международный стандарт IBAN, который используется в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Переход всех расчетов клиентов банков на стандарт IBAN сделает более комфортным оформление расчетных документов.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов:

код Украины UA (2 буквы)

контрольный разряд (2 цифры)

код банка (6 цифр)

сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

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