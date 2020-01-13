Новость США предложили КНДР возобновить переговоры Добавлено: 2020-01-13 13:30:09 Корреспондент: Алексей Свидров

Администрация президента Соединенных Штатов Америки предложила Корейской Народно-Демократической Республике возобновить переговоры по денуклеаризации в Стокгольме. Об этом заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios.

«Мы связались с северокорейцами и дали им понять, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября. Мы по разным каналам дали им понять, что хотим вернуть переговоры в нужное русло, чтобы было выполнено обещание главы КНДР Ким Чен Ына по денуклеаризации», - отметил он.

О'Брайен счел положительным признаком тот факт, что США пока не получили обещанный «рождественский подарок» от Пхеньяна.

«Ким обещал прислать "рождественский подарок". Президент предположил, что он пришлет ему вазу. Мы не получили ни вазы, ни какого-либо другого рождественского подарка. Мы оцениваем это позитивно», - сказал он.

Ранее сообщалось, что переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой возобновятся лишь при выполнении Вашингтоном требований северокорейской стороны.

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