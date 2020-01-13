Новость Украина планирует возвращение в ПАСЕ Добавлено: 2020-01-13 14:03:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада на этой неделе примет решение о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом написал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

«Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года.

25 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. Соответствующее решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, 10 – воздержались.

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Миграционный кризис вынуждает страны Европейского Союза искать быстрые шаги, которые позволят остановить поток беженцев, продолжающих прибывать как из стран Ближнего Востока, так и из стран Африки.

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