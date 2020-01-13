Новость Крушение самолета МАУ в Иране расследуют по трем статьям Добавлено: 2020-01-13 15:01:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Укринформ».

«СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на этом этапе расследования продолжается сбор информации.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

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Иранская сторона заверила в полном взаимоде..... Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщает его пресс-служба.Украинский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофыавиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», – отметил он.Иранская сторона заверила в полном взаимоде..... Читать новость...

Крушение самолета в Непале: погибло минимум 50 человек...

В результате катастрофы самолета в Непале погибло более 50 человек. Еще 20 человек получили различные травмы.

Крушение потерпел лайнер Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines. Инцидент произошел в аэропорту Трибхуван столицы Непала Катманду.

По последним данным, самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего столкнулся с заграждением и загорелся.

"Свидетели рассказали, что многие из тел, которые лежали на асфальте, покрытом тканью, были обуглены", – пишет западная пресса.

Из-за крупной аварии аэропорт приостановил работу. Полеты возобновят после ликвидации последствий аварии, сейчас же все рейсы отменены.

Причиной аварии могли стать техниче..... В результате катастрофыв Непале погибло более 50 человек. Еще 20 человек получили различные травмы.потерпел лайнер Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines. Инцидент произошел в аэропорту Трибхуван столицы Непала Катманду.По последним данным, самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего столкнулся с заграждением и загорелся."Свидетели рассказали, что многие из тел, которые лежали на асфальте, покрытом тканью, были обуглены", – пишет западная пресса.Из-за крупной аварии аэропорт приостановил работу. Полеты возобновят после ликвидации последствий аварии, сейчас же все рейсы отменены.Причиной аварии могли стать техниче..... Читать новость...

Крушение египетского самолета А320 сняли на видео, – СМИ...

В сети было опубликовано видео, на котором якобы терпит крушение самолет А320, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир. К слову, официального подтверждения информации о крушении лайнера пока нет.

Несколько часов назад ситуацию взялся прокомментировать министр обороны Греции, который заявил, что судно совершило «непонятный маневр» на высоте более 10 тысяч метров. Сейчас Греция ожидает информацию со спутников, которые могли бы прояснить ситуацию.

По словам очевидцев, они увидели яркую вспышку в небе примерно в то время, когда исчез самолет.

Напомним, что самолет А320 пропал с радаров ночью 19 мая. На борту самолета находилось 59 пассажиров и 10 членов экипажа.

..... В сети было опубликовано видео, на котором якобы терпит крушение самолет А320, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир. К слову, официального подтверждения информации о крушении лайнера пока нет.Несколько часов назад ситуацию взялся прокомментировать министр обороны Греции, который заявил, что судно совершило «непонятный маневр» на высоте более 10 тысяч метров. Сейчас Греция ожидает информацию со спутников, которые могли бы прояснить ситуацию.По словам очевидцев, они увидели яркую вспышку в небе примерно в то время, когда исчез самолет.Напомним, что самолет А320 пропал с радаров ночью 19 мая. На бортунаходилось 59 пассажиров и 10 членов экипажа...... Читать новость...

Крушение А320: На борту самолета произошел пожар, – СМИ...



Эксперт в области безопасности полетов Тим ван Беверен заявил, что до крушения египетского самолета авиакомпании EgyptAir A320 на его борту произошел пожар. Об этом сообщает DW.

По словам эксперта, такую информацию предоставили египетские авиационные источники.

«На борту был пожар. Датчики передали очень четкий сигнал о задымлении в туалете. Спустя минуту было зафиксировано задымление в отсеке электронного оборудования, а через две минуты отключился блок управления полетом», – сказал он.

Возгорание произошло вблизи от кабины пилотов – в передней части самолета, причина пока что неизвестна.

Напомним, что египетские власти также рассм..... Эксперт в области безопасности полетов Тим ван Беверен заявил, что до крушения египетскогоавиакомпании EgyptAir A320 на его борту произошел пожар. Об этом сообщает DW.По словам эксперта, такую информацию предоставили египетские авиационные источники.«На борту был пожар. Датчики передали очень четкий сигнал о задымлении в туалете. Спустя минуту было зафиксировано задымление в отсеке электронного оборудования, а через две минуты отключился блок управления полетом», – сказал он.Возгорание произошло вблизи от кабины пилотов – в передней части, причина пока что неизвестна.Напомним, что египетские власти также рассм..... Читать новость...

Крушение самолета в Египте. Обнаружены более 150 тел погибши...

Как сообщают египетские спасатели, которые ведут работы на месте крушения российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове, им удалось обнаружить тела более 150 погибших.

Примечательно, что некоторые тела спасатели обнаружили на большом расстоянии от самого места крушения - в радиусе 5 км.

«На месте катастрофы было обнаружено много тел на земле, и много тех, кто погиб, будучи пристегнутым ремнем безопасности к креслу. При этом большое количество тел погибших сильно обожжено», - рассказал представитель службы безопасности.

Ранее в субботу египетские власти подтвердили, что все 224 пассажира и членов экипажа, которые находи..... Как сообщают египетские спасатели, которые ведут работы на месте крушения российского пассажирскогоавиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове, им удалось обнаружить тела более 150 погибших.Примечательно, что некоторые тела спасатели обнаружили на большом расстоянии от самого места крушения - в радиусе 5 км.«На месте катастрофы было обнаружено много тел на земле, и много тех, кто погиб, будучи пристегнутым ремнем безопасности к креслу. При этом большое количество тел погибших сильно обожжено», - рассказал представитель службы безопасности.Ранее в субботу египетские власти подтвердили, что все 224 пассажира и членов экипажа, которые находи..... Читать новость...

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту...

Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

Так, на одной из карикатур автор изобразил пикирующий самолет и артиста, который поет звук «а».

«Репертуар хоров красной армии расширяется», — пишут под карикатурой французские журналисты.





На второй картинке изображен падающий Ту-154 и подпись: «Плохие новости… Путина там не было».



Напомним, что самолет потерпел крушение 25 декабря. На его борту находился 91 человек. ..... Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушениеТу-154 Минобороны России в Черном море.Так, на одной из карикатур автор изобразил пикирующий самолет и артиста, который поет звук «а».«Репертуар хоров красной армии расширяется», — пишут под карикатурой французские журналисты.На второй картинке изображен падающий Ту-154 и подпись: «Плохие новости… Путина там не было».Напомним, что самолет потерпел крушение 25 декабря. На его борту находился 91 человек. ..... Читать новость...

Крушение самолета в Египте. МИД опубликовал список погибших ...

В Министерстве иностранных дел обнародовали список украинцев, которые погибли в результате авиакатастрофы в Египте. Об числе погибших сообщает Twitter ведомства

"Гибель людей это больно. Гибель соотечественников - вдвойне больно. На борту находились 4 укр гражданина В.Сачук, Л.Мовчанова, И.Усатова, К.Усатов", - говорится в сообщении.

На борту самолета, как сообщалось ранее, находилось 224 человека, среди которых 17 детей. Все тела детей уже были обнаружены.

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Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалимавиа" совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в 6:51 по московскому времени..... В Министерстве иностранных дел обнародовали список украинцев, которые погибли в результате авиакатастрофы в Египте. Об числе погибших сообщает Twitter ведомства"Гибель людей это больно. Гибель соотечественников - вдвойне больно. На борту находились 4 укр гражданина В.Сачук, Л.Мовчанова, И.Усатова, К.Усатов", - говорится в сообщении.На борту, как сообщалось ранее, находилось 224 человека, среди которых 17 детей. Все тела детей уже были обнаружены.Читайте:в Египте. Обнаружены более 150 тел погибшихЛайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалимавиа" совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в 6:51 по московскому времени..... Читать новость...