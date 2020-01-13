Новость Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны Добавлено: 2020-01-13 15:31:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны» № 431-IX.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

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