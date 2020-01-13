Новость Закон о штрафах за кнопкодавство получил подпись президента Добавлено: 2020-01-13 16:01:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» № 404. Об этом сообщает его пресс-служба.

29 октября 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект об ответственности за кнопкодавство.

Предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Закон о рынке электроэнергии получил подпись президента ...

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» № 330-ІХ, который парламент принял 4 декабря 2019 года.

Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное ..... Президент Владимир Зеленский подписал«О внесении изменений вУкраины «О рынке электрической энергии» № 330-ІХ, который парламент принял 4 декабря 2019 года.Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное ..... Читать новость...

Закон о рынке электроэнергии получил подпись президента...

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О рынке электроэнергии». Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подписал соответствующий закон во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области.

13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон «О рынке электрической энергии», который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

ЧИТАЙТЕ: ЕС готов предоставить Украине 1 млн евро на реформу в сфере ЖКХ

Принятие данного закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьег..... Президент Украины Петр Порошенко подписал«О рынке электроэнергии». Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подписал соответствующий закон во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области.13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон «О рынке электрической энергии», который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.ЧИТАЙТЕ: ЕС готов предоставить Украине 1 млн евро на реформу в сфере ЖКХПринятие данного закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьег..... Читать новость...

Закон о новом Избирательном кодексе получил подпись президен...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом Избирательном кодексе. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978.

Вчера, 27 декабря 2019 года, документ получил подпись спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

19 декабря 2019 года ВР приняла новый Избирательный кодекс. Соответствующее решение поддержали 330 депутатов.

Глава государства выразил в своих предложениях ряд замечаний к положениям Избирательного кодекса, в частности, определение системы проведения выборов народных депутатов, городских голов городов с числом избирателей 90 тысяч и более, а также безосновательности потери гражданином статуса субъекта избирательного ..... Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом Избирательном кодексе. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978.Вчера, 27 декабря 2019 года, документспикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.19 декабря 2019 года ВР приняла новый Избирательный кодекс. Соответствующее решение поддержали 330 депутатов.Глава государства выразил в своих предложениях ряд замечаний к положениям Избирательного кодекса, в частности, определение системы проведения выборов народных депутатов, городских голов городов с числом избирателей 90 тысяч и более, а также безосновательности потери гражданином статуса субъекта избирательного ..... Читать новость...

Закон о верификации государственных выплат получил подпись п...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». Об этом сообщает его пресс-служба.

Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную поли..... Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». Об этом сообщает его пресс-служба.регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную поли..... Читать новость...

Закон об аудите безопасности автомобильных дорог получил под...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог» № 200-ІХ. Об этом сообщает его пресс-служба.

Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в развитых европейских странах.

Так, закон вносит изменения в законы Украины «..... Президент Украины Владимир Зеленский подписал«О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог» № 200-ІХ. Об этом сообщает его пресс-служба.Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в развитых европейских странах.Так, закон вносит изменения в законы Украины «..... Читать новость...

Закон о прекращении Договора о дружбе между Украиной и РФ по...

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает прекращение с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом он написал в Twitter.

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Порошенко отправится на переговоры в Брюссель

Ранее законопроект №0206 поддержала Верховная Рада.



Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ ..... Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает прекращение с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом он написал в Twitter.«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Порошенко отправится на переговоры в БрюссельРанее законопроект №0206 поддержала Верховная Рада.Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ ..... Читать новость...

Закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств» № 284-IX. Об этом сообщает его пресс-служба.

Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны. Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит измене..... Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств» № 284-IX. Об этом сообщает его пресс-служба.Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны. Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.Документ, в частности, вносит измене..... Читать новость...

Закон об ответственности за кнопкодавство направлен на подпи...

Законопроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами, направлен на подпись Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта.

29 октября 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект об ответственности за кнопкодавство.

Предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого..... опроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами, направлен наВладимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта.29 октября 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект об ответственности заПредлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого..... Читать новость...