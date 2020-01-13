Новость Названы номинанты на «Оскар-2020» Добавлено: 2020-01-13 16:42:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» в 2020 году.

Лучший фильм

Форд против Феррари

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Брачная история

1917

Однажды в… Голливуде

Паразиты

Лучшая актриса второго плана

Кети Бейтс - Дело Ричард Джуэлла

Лора Дерн - Брачная история

Скарлетт Йоханссон - Кролик Джоджо

Флоренс Пью - Маленькие женщины

Марго Робби - Скандал

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству

Энтони Хопкинс - Два Папы

Аль Пачино - Ирландец

Джо Пеши - Ирландец

Брэд Питт - Однажды в… Голливуде

Лучший дизайн костюмов

Ирландец

Кролик ДжоДжо

Джокер

Маленькие женщины

Однажды в…Голливуде

Лучшее сведение звука (sound mixing)

Ad Astra

Форд против Феррари

Джокер

1917

Однажды в…Голливуде

Лучший монтаж звука (sound editing)

Форд против Феррари

Джокер

1917

Однажды в…Голливуде

Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший композитор

Джокер

Маленькие женщины

Брачная история

1917

Зведные войны. Скайуокер. Восход

Лучший короткометражный анимационный фильм

Дочь

Хэир лав

Китбул

Меморабл

Сестра

Лучший короткометражный фильм

Братство

Футбольный клуб Нефты

Окно напротив

Сария

Сестра

Лучший документальный фильм

Американская фабрика

Пещера

На краю демократии

Для Самы

Страна меда

Лучший короткометражный документальный фильм

В отсутствие

Жизнь захватывает меня

Иди, беги, ча-ча

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)

Супермен из Сент-Луиса

Лучший международный фильм

Тело Христово

Земля меда

Отверженные

Боль и слава

Паразиты

Лучший художник-постановщик

Ирландец

Кролик Джоджо

1917

Однажды в… Голливуде

Паразиты

Лучший монтаж

Форд против Феррари

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Паразиты

Лучший оператор

Ирландец

Джокер

Маяк

1917

Однажды в … Голливуде

Лучшие визуальные эффекты

Мстители: Финал

Ирландец

Король Лев

1917

Звездные войны. Скайуокер. Восход

Лучший грим и прически

Скандал

Джокер

Джуди

Малефисента

1917

Лучший анимационный фильм

Как приручить дракона 3

Я потерял свое тело

Клаус

Потерянное звено

История игрушек 4

Лучший адаптированный сценарий

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Два папы

Лучший оригинальный сценарий

Достать ножи

Брачная история

1917

Однажды в Голливуде

Паразиты

Лучший актер

Антонио Бандерос

Леонардо Дикаприо

Адам Драйвер

Хоакин Феникс

Джонатан Прайс

Лучшая актриса

Синтия Эриво

Скарлет Йоханссон

Сирша Ронан

Шарлиз Терон

Рене Зельвеггер

Лучший режиссер

Ирландец Мартин Скорсезе

Джокер Тодд Филлипс

1917 Сэм Мендес

Однажды в…Голливуде Квентин Тарантино

Паразиты Пон Джун-хо

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away - История игрушек 4

(I’m Gonna) Love Me Again - Рокетмен

Stand Up - Гарриет

Into The Unknown - Холодное сердце 2

I’m Standing With You - Прорыв

Напомним, церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году пройдет без ведущего. Она состоится 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Названы номинанты на премию «Оскар-2019»...

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар-2019».

На награду за «Лучший фильм» претендуют Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

На «Оскар» за режиссуру номинированы: Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос («Фаворитка»).

Лучшей актрисой могут стать: Гленн Клоуз («Жена»),..... Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар-2019».На награду за «Лучший фильм» претендуют Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».На «Оскар» за режиссуру номинированы: Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос («Фаворитка»).Лучшей актрисой могут стать: Гленн Клоуз («Жена»),..... Читать новость...

Названы номинанты премии BAFTA-2020...

Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на получение 73-й премии BAFTA (British Academy Film Awards). Об этом говорится на официальном сайте премии.

Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года. Ведущим будет Грэм Нортон.

Лучший фильм



"1917"

"Джокер"

"Ирландец"

"Однажды… в Голливуде"

"Паразиты"



Лучший британский фильм



"1917"

"Два Папы"

"Для Самы"

"Извините, мы вас не застали"

"Наживка"

"Рокетмэн"



Лучший режиссер



Пон Джун-хо — "Паразиты"

Сэм Менде..... Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на получение 73-й премии BAFTA (British Academy Film Awards). Об этом говорится на официальном сайте премии.Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года. Ведущим будет Грэм Нортон.Лучший фильм"1917""Джокер""Ирландец""Однажды… в Голливуде""Паразиты"Лучший британский фильм"1917""Два Папы""Для Самы""Извините, мы вас не застали""Наживка""Рокетмэн"Лучший режиссерПон Джун-хо — "Паразиты"Сэм Менде..... Читать новость...

Оскар-2016.Названы номинанты на премию в категории "Лучшие с...

Американская киноакадемия представила список из 20 номинантов, которые претендуют на награду 88-й премии "Оскар" в категории "Лучшие спецэффекты". Все претенденты на награду во всех категориях будут объявлены 14 января.

Так, среди номинантов оказались "Мстители: Эра Альтрона" и "Человек-муравей", а также "Земля будущего" и "Звездные войны: Пробуждение силы".

Полный список картин-претендентов на "Оскар" в данной номинации:

“Ant-Man” (Человек-муравей)

“Avengers: Age of Ultron” (Мстители: Эра Альтрона)

“Bridge of Spies” (Мост шпионов)

“Chappie” (Робот по имени Чаппи)

&ldq..... Американская киноакадемия представила список из 20 номинантов, которые претендуют на награду 88-й премии "Оскар" в категории "Лучшие спецэффекты". Все претенденты на награду во всех категориях будут объявлены 14 января.Так, среди номинантов оказались "Мстители: Эра Альтрона" и "Человек-муравей", а также "Земля будущего" и "Звездные войны: Пробуждение силы".Полный список картин-претендентов на "Оскар" в данной номинации:“Ant-Man” (Человек-муравей)“Avengers: Age of Ultron” (Мстители: Эра Альтрона)“Bridge of Spies” (Мост шпионов)“Chappie” (Робот по имени Чаппи)&ldq..... Читать новость...

Названы номинанты премии «Золотой глобус-2020»...

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала номинантов на премию «Золотой глобус-2020». Об этом сообщается на сайте награды.

Лучший фильм — драма



«Ирландец»

«Брачная история»

«1917»

«Джокер»

«Маленькие женщины»



Лучший фильм — комедия или мюзикл



«Однажды в Голливуде»

«Кролик Джоджо»

«Достать ножи»

«Рокетмен»

«Меня зовут Долемайт»



Лучшая режиссура



Пон Джун Хо («Паразиты»)

Сэм Мендес («1917»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Мартин ..... Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала номинантов на премию «Золотой глобус-2020». Об этом сообщается на сайте награды.Лучший фильм — драма«Ирландец»«Брачная история»«1917»«Джокер»«Маленькие женщины»Лучший фильм — комедия или мюзикл«Однажды в Голливуде»«Кролик Джоджо»«Достать ножи»«Рокетмен»«Меня зовут Долемайт»Лучшая режиссураПон Джун Хо («Паразиты»)Сэм Мендес («1917»)Тодд Филлипс («Джокер»)Мартин ..... Читать новость...

Объявлены номинанты на Оскар...

Золотая статуэтка, самая престижная премия мира выдается в 28 номинациях.

Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».

За «Лучший фильм» будут соревноваться такие чудесные картины, как «Артист», «Наследники», «Прислуга», «Человек, который изменил все», «Хранитель времени», «Боевой конь», «Древо жизни», «Полночь в Париже», «Жутко громко и запредельно близко».

Из этих картин несколько также представлены на номинацию «Лучшая режиссура». Речь идет о тех картинах, над которыми работали такие режиссеры: ..... Золотая статуэтка, самая престижная премия мира выдается в 28 номинациях.Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».За «Лучший фильм» будут соревноваться такие чудесные картины, как «Артист», «Наследники», «Прислуга», «Человек, который изменил все», «Хранитель времени», «Боевой конь», «Древо жизни», «Полночь в Париже», «Жутко громко и запредельно близко».Из этих картин несколько также представлены на номинацию «Лучшая режиссура». Речь идет о тех картинах, над которыми работали такие режиссеры: ..... Читать новость...

Стали известны номинанты на «Оскар»...



24 февраля состоится ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар». Сегодня, 10 января, стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии.

Итак, номинанты распределились следующим образом:

Лучшая актриса второго плана:



Салли Филд — «Линкольн»

Энн Хэтэуэй — «Отверженные»

Джеки Уивер – «Мой парень – псих»

Хелен Хант — «Суррогат»

Эми Адамс – «Мастер»



Лучший актер второго плана:



Кристоф Вальц – «Джанго освобожденный»

Филип Сеймур Хоффман — «Мастер»

Роберт Де Ниро &..... 24 февраля состоится ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар». Сегодня, 10 января, стали известнына премию Американской киноакадемии.Итак,распределились следующим образом:Лучшая актриса второго плана:Салли Филд — «Линкольн»Энн Хэтэуэй — «Отверженные»Джеки Уивер – «Мой парень – псих»Хелен Хант — «Суррогат»Эми Адамс – «Мастер»Лучший актер второго плана:Кристоф Вальц – «Джанго освобожденный»Филип Сеймур Хоффман — «Мастер»Роберт Де Ниро &..... Читать новость...

Объявлены номинанты на «Оскар-2016»...



Сегодня, 14 января, были официально объявлены все номинанты на «Оскар-2016», церемония которого будет проходить 28 февраля. Напомним, что вести церемонию в этом году будет известный комедийный актер Крис Рок.

В номинации «Лучший фильм» в этом году представлены следующие картины: «Выживший», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Марсианин», «Шпионский мост», «Игра на понижение», «Комната», «Бруклин» и «В центре внимания».

Следует заметить, что главными фаворитами в этой номинации считаются «Выживший» и «Безумный Макс: Дорога ярости». ..... Сегодня, 14 января, были официально объявлены всена «Оскар-2016», церемония которого будет проходить 28 февраля. Напомним, что вести церемонию в этом году будет известный комедийный актер Крис Рок.В номинации «Лучший фильм» в этом году представлены следующие картины: «Выживший», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Марсианин», «Шпионский мост», «Игра на понижение», «Комната», «Бруклин» и «В центре внимания».Следует заметить, что главными фаворитами в этой номинации считаются «Выживший» и «Безумный Макс: Дорога ярости». ..... Читать новость...

Номинанты на «Оскар» собрались за обедом...

Большое количество номинантов на самую престижную премию в области кино «Оскар» собрались вчера, в понедельник, на ежегодный обед в честь предстоящей церемонии награждения.

Известно, что обед, на который собралось более 160 номинантов, стал уже 32-м по счету. Состоялся он в отеле «Beverly Hilton».

Целью данного мероприятия является свободное общение номинантов, и, что немаловажно, фотографии всех номинантов для истории.

Среди приглашенных: актеры и актрисы, которые представлены в номинациях «Лучшая роль первого плана» и «Лучшая роль второго плана». Также присутствовали номинированные режиссеры.

На меропри..... Большое количество номинантов на самую престижную премию в области кино «Оскар» собрались вчера, в понедельник, на ежегодный обед в честь предстоящей церемонии награждения.Известно, что обед, на который собралось более 160 номинантов, стал уже 32-м по счету. Состоялся он в отеле «Beverly Hilton».Целью данного мероприятия является свободное общение номинантов, и, что немаловажно, фотографии всех номинантов для истории.Среди приглашенных: актеры и актрисы, которые представлены в номинациях «Лучшая роль первого плана» и «Лучшая роль второго плана». Также присутствовали номинированные режиссеры.На меропри..... Читать новость...