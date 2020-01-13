Новость С 16 января вся реклама должна быть на украинском Добавлено: 2020-01-13 17:21:34 Корреспондент: Алексей Свидров

С 16 января 2020 года вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», - говорится в сообщении.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.

Также в Национальном совете напомнили, что этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

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