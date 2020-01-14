Новость В Иране арестовали причастных к катастрофе самолета МАУ Добавлено: 2020-01-14 11:00:07 Корреспондент: Алексей Свидров

В Иране заявили об аресте некоторых людей, которые могут быть причастны к крушению самолета «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

«Судебные органы Ирана арестовали некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно поражен иранской ракетой», - сказал представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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Жизнь радиста, выжившего в катастрофе самолета ЧФ РФ под Сев...



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"Состояние нормальное, его доставили в госпиталь. Видимых повреждений в виде переломов, ожогов и так далее нет. Угрозы для жизни также нет. Естественно, он находился в стрессовом состоянии, ему потребуется более детальное обследование, дабы выяснить состояние его здоровья. То, что он присутствовал во время этой катастрофы, без последствий пройти не может", - сказал В.Трухачев.

Он также отметил, что п..... Угрозы для жизни у радиста, пострадавшего припод СевастополемБе-12 морской авиации Черноморского флота России, нет, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев "5 каналу" по телефону."Состояние нормальное, его доставили в госпиталь. Видимых повреждений в виде переломов, ожогов и так далее нет. Угрозы для жизни также нет. Естественно, он находился в стрессовом состоянии, ему потребуется более детальное обследование, дабы выяснить состояние его здоровья. То, что он присутствовал во время этой катастрофы, без последствий пройти не может", - сказал В.Трухачев.Он также отметил, что п..... Читать новость...

Президент Украины выразил соболезнования родным погибших в к...

Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие и искренние соболезнования родным погибших от падения международного самолета в Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины, передает УНН.

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"Президент Украины от имени государства выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших в этой ужасной трагедии. Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия", - отмечается на официальном сайте АП.

Также президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие соболезнования премьер-м..... Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие и искренние соболезнования родным погибших от падения международногов Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины, передает УНН.Читайте: А. Яценюк требует создать комиссию для выяснения обстоятельств падения "Боинга" на Донбассе"Президент Украины от имени государства выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших в этой ужасной трагедии. Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия", - отмечается на официальном сайте АП.Также президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие соболезнования премьер-м..... Читать новость...

В катастрофе самолета Ан-26, который на днях сбили террорист...

Погибли пятеро членов экипажа самолета Ан-26, сбитого террористами над Славянском 6 июня.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы АТО Владислав Селезнев в эфире телеканала «112», передает ТСН.

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По его словам, поисково-спасательные подразделения, которые занимались поиском тел двух погибших пилотов, вернулись в район базирования. «Были доставлены тела двух членов экипажа. Из восьми членов экипажа трех летчиков удалось спасти. Пятеро погибли», - отметил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, 6 июня над Славянском террористы выстрелами из ПЗРК сбили транспортный самолет Ан-26...... Погибли пятеро членов экипажаАн-26, сбитого террористами над Славянском 6 июня.Об этом сообщил руководитель пресс-службы АТО Владислав Селезнев в эфире телеканала «112», передает ТСН.Читайте: Над Славянском террористы сбили украинский самолет АН-26По его словам, поисково-спасательные подразделения, которые занимались поиском тел двух погибших пилотов, вернулись в район базирования. «Были доставлены тела двух членов экипажа. Из восьми членов экипажа трех летчиков удалось спасти. Пятеро погибли», - отметил Селезнев.Как сообщал УНИАН, 6 июня над Славянском террористы выстрелами из ПЗРК сбили транспортный самолет Ан-26...... Читать новость...

На борту разбившегося в Иране самолета украинцев не было - М...

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, украинцев не было, сообщили BBC Украина в Министерстве иностранных дел, передает УНН.

Читайте: В Иране разбился самолет – почти 50 человек погибли

Как отмечается, ранее ряд СМИ со ссылкой на иранское информагентство сообщили, что пилотом самолета Iran-141, потерпевшего крушение, был украинец.

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Напомним, сегодня утром после взлета из аэропорта Тегерана Мехрабад разбился самолет в Иране, по меньшей мере 40 человек погибли.

Источник: УНН..... На борту, потерпевшего катастрофу в, украинцев не было, сообщили BBC Украина в Министерстве иностранных дел, передает УНН.Читайте: Вразбился самолет – почти 50 человек погиблиКак отмечается, ранее ряд СМИ со ссылкой на иранское информагентство сообщили, что пилотомIran-141, потерпевшего крушение, был украинец.Читайте: Пилотом, разбившегося в, был украинецНапомним, сегодня утром после взлета из аэропорта Тегерана Мехрабад разбился самолет в, по меньшей мере 40 человек погибли.Источник: УНН..... Читать новость...

Великобритания присоединится к расследованию авиакатастрофы ...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский глава выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал он.

Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержа..... Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает его пресс-служба.Украинский глава выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы«Международных авиалиний Украины» в«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», - сказал он.Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержа..... Читать новость...

В СНБО назвали версии крушения самолета МАУ в Иране...

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы. Об этом написал в Facebook глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета», - говорится в сообщении.

Среди них значатся:



поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты недале..... Комиссия по расследованию крушенияавиакомпании «Международные авиалинии Украины» вотрабатывает 4 основные версии катастрофы. Об этом написал в Facebook глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.«В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения», - говорится в сообщении.Среди них значатся:поражениезенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты недале..... Читать новость...

Крушение самолета МАУ в Иране расследуют по трем статьям...

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Укринформ».

«СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на этом этапе расследования продолжается сбор информации.

ЧИТАЙТЕ..... Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи катастрофой«Международных авиалиний Украины» впо трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Укринформ».«СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Boeing по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на этом этапе расследования продолжается сбор информации.ЧИТАЙТЕ..... Читать новость...

Депутата парламента Брюсселя арестовали за дебош на борту са...



Пять авиапассажиров, включая депутата парламента Брюсселя, были арестованы в международном аэропорту бельгийской столицы из-за того, что устроили дебош на борту самолета Brussels Airlines, готовившегося к вылету в столицу Демократической Республики Конго Киншасу.

Официальный представитель Федеральной полиции Кати Натенс сообщила, что причиной данного инцидента стала попытка выслать на этом же самолете женщину, известного конголезского политика, которая нелегально находилась на территории Бельгии.

Во время посадки в самолет нелегальная мигрантка начала громко кричать и плакать, несмотря на все попытки её успокоить. Через несколько минут пять других пассажиров, в том числе, депутат парла..... Пять авиапассажиров, включая депутата парламента Брюсселя, были арестованы в международном аэропорту бельгийской столицы из-за того, что устроили дебош на бортуBrussels Airlines, готовившегося к вылету в столицу Демократической Республики Конго Киншасу.Официальный представитель Федеральной полиции Кати Натенс сообщила, что причиной данного инцидента стала попытка выслать на этом же самолете женщину, известного конголезского политика, которая нелегально находилась на территории Бельгии.Во время посадки в самолет нелегальная мигрантка начала громко кричать и плакать, несмотря на все попытки её успокоить. Через несколько минут пять других пассажиров, в том числе, депутат парла..... Читать новость...