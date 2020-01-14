Новость Разумков обратился к Кабмину из-за высоких премий Добавлено: 2020-01-14 11:35:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховиной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Есть предложение заслушать после министра иностранных дел (Вадима Пристайко, - ред.) позиции министров и возможно премьера по тем премиях, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины», - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.

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Авторами законопроекта являются глава комитета по вопросам информатизации и IT-сферы Валерий Омельченко и представитель комитета по вопросам предпринимательства, антимонопольной и регуляторной политики Игорь Шаров. Авторы предлагают на 10 лет уменьшить базу для расчета единого социального взноса для всех работников технопарков, которые были построены в рамках нацпроекта. Предлага..... В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О реализации нацпроекта "Технополис" и поддержки субъектов индустрии программной продукции». Цель документа - поддержка и развитиетехнологий в Украине. Отметим, что текст законопроекта был размещен на официальном сайте Верховной Рады.Авторами законопроекта являются глава комитета по вопросам информатизации и IT-сферы Валерий Омельченко и представитель комитета по вопросам предпринимательства, антимонопольной и регуляторной политики Игорь Шаров. Авторы предлагают на 10 лет уменьшить базу для расчета единого социального взноса для всех работников технопарков, которые были построены в рамках нацпроекта. Предлага..... Читать новость...

Башня Свободы на Манхеттене станет одним из самых высоких зд...



Для того, чтобы построить башню на месте разрушенных башен-близнецов на Манхеттене, власти города потратили почти четыре миллиарда долларов. Строительство длится уже 6 лет и совсем скоро новая высотка украсит город, изменив при этом очертания Манхеттена.

Здание Башни Свободы стало одним из самых высоких зданий в городе. После того, как строители установили опорную башню последнего этажа, был зафиксирован один из высотных рекордов.

Строительство Башни Свободы было начато в апреле 2006 года, а к концу 2013 года башню планируется полностью достроить. По проекту, высота небоскреба, включая шпиль на крыше, составит 541 метр. Всего в башне будет 104 этажа. Таким образом, Баш..... Для того, чтобы построить башню на месте разрушенных башен-близнецов на Манхеттене, власти города потратили почти четыре миллиарда долларов. Строительство длится уже 6 лет и совсем скоро новая высотка украсит город, изменив при этом очертания Манхеттена.Здание Башни Свободы стало одним из самыхзданий в городе. После того, как строители установили опорную башню последнего этажа, был зафиксирован один из высотных рекордов.Строительство Башни Свободы было начато в апреле 2006 года, а к концу 2013 года башню планируется полностью достроить. По проекту, высота небоскреба, включая шпиль на крыше, составит 541 метр. Всего в башне будет 104 этажа. Таким образом, Баш..... Читать новость...

Раздача премий...

Эти дни были богаты на вручение премий в области детской и юношеской литературы. В первую очередь отметим, что лауреатом самой престижной в этом направлении награды – Премии имени Ганса Христиана Андерсена – стал Дэвид Алмонд. Учрежденная в 1956 году ЮНЕСКО, она каждые два года отмечает достижения лучшего детского писателя. Кандидаты на это звание выдвигаются национальными секциями Международного совета по детской книге IBBY. Среди известных лауреатов, получивших эту премию, стоит отметить Астрид Линдгрен (1958), Джеймса Крюса (1968), Анни Шмидт (1988) и Кэтрин Паттерсон (1998). Что касается нынешнего победителя, то он также широко известен в современном литературном мире, в перв..... Эти дни были богаты на вручениев области детской и юношеской литературы. В первую очередь отметим, что лауреатом самой престижной в этом направлении награды – Премии имени Ганса Христиана Андерсена – стал Дэвид Алмонд. Учрежденная в 1956 году ЮНЕСКО, она каждые два года отмечает достижения лучшего детского писателя. Кандидаты на это звание выдвигаются национальными секциями Международного совета по детской книге IBBY. Среди известных лауреатов, получивших эту премию, стоит отметить Астрид Линдгрен (1958), Джеймса Крюса (1968), Анни Шмидт (1988) и Кэтрин Паттерсон (1998). Что касается нынешнего победителя, то он также широко известен в современном литературном мире, в перв..... Читать новость...

Эминем претендует на 10 премий "Грэмми"!...



У знаменитого американского рэпера Маршала Брюса Мэтерса III, более известного под псевдонимом Эминем, есть все шансы претендовать на десять премий «Грэмми» сразу. В индустрии звукозаписи это одна из самых престижных наград.

Только вчера назвали имена основных претендентов. Эминема номинировали в трех из четырех категорий так именуемой «Большой четвёрки» - «Песня года», «Запись года» и «Альбом года». На втором месте по количеству номинаций оказался автор песен и исполнитель Бруно Марс. Его кандидатуре дали возможность победить и получить призы аж в семи категориях. Леди ГаГа, Lady Antebellum и Jay-Z получили по шесть номинаций.

Ст..... У знаменитого американского рэпера Маршала Брюса Мэтерса III, более известного под псевдонимом Эминем, есть все шансы претендовать на десять«Грэмми» сразу. В индустрии звукозаписи это одна из самых престижных наград.Только вчера назвали имена основных претендентов. Эминема номинировали в трех из четырех категорий так именуемой «Большой четвёрки» - «Песня года», «Запись года» и «Альбом года». На втором месте по количеству номинаций оказался автор песен и исполнитель Бруно Марс. Его кандидатуре дали возможность победить и получить призы аж в семи категориях. Леди ГаГа, Lady Antebellum и Jay-Z получили по шесть номинаций.Ст..... Читать новость...

Разумков стал спикером ВР...

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Его кандидатуру поддержали 382 народных депутата.

Разумков заявил, что коалиция в предыдущей ВР была «виртуальной» – и подорвала доверие к парламенту, а в новой Верховной Раде – 80% новых лиц, и это – самый молодой парламент из всех созывов.

По его словам, новый парламент должен осуществить экономический прорыв и очистить власть от коррупции и кумовства.

Разумков назвал 3 направления деятельности: в частности, реформу институтов власти и очищение власти от коррупц..... Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрийизбран председателем Верховной Рады девятого созыва. Об этом сообщает «Украинская правда».Его кандидатуру поддержали 382 народных депутата.заявил, что коалиция в предыдущей ВР была «виртуальной» – и подорвала доверие к парламенту, а в новой Верховной Раде – 80% новых лиц, и это – самый молодой парламент из всех созывов.По его словам, новый парламент должен осуществить экономический прорыв и очистить власть от коррупции и кумовства.назвал 3 направления деятельности: в частности, реформу институтов власти и очищение власти от коррупц..... Читать новость...