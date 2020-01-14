Новость Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля Добавлено: 2020-01-14 12:02:27 Корреспондент: Алексей Свидров

Главой жюри 73-го Каннского кинофестиваля будет режиссер Спайк Ли. Об этом сообщает AFP.

«Для меня Каннский фестиваль, (кроме того, что он является самым важным кинофестивалем в мире - не хочу никого обидеть, но это так, стал важнейшим влиянием на мою карьеру режиссера. Можно сказать, Канны сделали меня тем, кем я являюсь в киноиндустрии сегодня», - отметил он.

Каннский фестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2020 года во Франции.

В прошлом году главной жюри был мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

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Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля...

Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри 72-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

«С самого начала моей карьеры Каннский кинофестиваль был важен для меня. Для меня большая честь вернуться сюда в этом году, и я очень горжусь тем, что возглавляю жюри. Кино течет в жилах планеты, и этот фестиваль - ее сердце», - отметил он.

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2019 года.

ЧИТАЙТЕ: Объявлены победители премии «Оскар-2019»

Иньярриту - первый мексиканский режиссёр, который получил «Оскар» за лучший фильм («Бёрдмэн», 2015), и третий по счёту режиссёр..... Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту72-го. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.«С самого начала моей карьеры Каннский кинофестиваль был важен для меня. Для меня большая честь вернуться сюда в этом году, и я очень горжусь тем, что возглавляю. Кино течет в жилах планеты, и этот фестиваль - ее сердце», - отметил он.Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2019 года.ЧИТАЙТЕ: Объявлены победители премии «Оскар-2019»Иньярриту - первый мексиканский режиссёр, который получил «Оскар» за лучший фильм («Бёрдмэн», 2015), и третий по счёту режиссёр..... Читать новость...

Определился состав жюри Каннского кинофестиваля...

Организаторы Каннского кинофестиваля назвали полный список членов жюри, в который вошли девять человек.

Жюри кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт.

Также среди членов значатся французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин.

Каннский кинофестиваль 2018 пройдет с 8 по 19 мая.

ЧИТАЙТЕ: Каннский кинофестиваль-2018: Организаторы запретили селфи на красной дорожке..... Организаторыназвали полный список членов, в который вошли девять человек.Жюриактриса Кейт Бланшетт.Также среди членов значатся французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин.Каннский кинофестиваль 2018 пройдет с 8 по 19 мая.ЧИТАЙТЕ: Каннский кинофестиваль-2018: Организаторы запретили селфи на красной дорожке..... Читать новость...

Оглашен полный состав жюри Каннского кинофестиваля...



Сегодня стала известна команда Стивена Спилберга, возглавляющего жюри Каннского кинофестиваля.

В судейскую команду вошли: австралийско-американская актриса Николь Кидман, тайваньский режиссер Энг Ли и немецкий актер Кристоф Вальц. Также жюри Каннского фестиваля представят: румынский кинорежиссер Кристиан Мунджиу, шотландская кинематографистка Линн Рэмси, французский актер Даниэль Отёй, индийская актриса Видья Балан и японский режиссер Наоми Кавасэ.

Напомним, 66-й кинофестиваль пройдет в Каннах с 15 по 26 мая. Откроет кинофорум фильм «Великий Гэтсби», а закроет - «Зулу».

Каннский кинофестиваль удивит публику (видео):



По материалам: Lenta.ru..... Сегодня стала известна команда Стивена Спилберга, возглавляющегоВ судейскую команду вошли: австралийско-американская актриса Николь Кидман, тайваньский режиссер Энг Ли и немецкий актер Кристоф Вальц. Такжефестиваля представят: румынский кинорежиссер Кристиан Мунджиу, шотландская кинематографистка Линн Рэмси, французский актер Даниэль Отёй, индийская актриса Видья Балан и японский режиссер Наоми Кавасэ.Напомним, 66-й кинофестиваль пройдет в Каннах с 15 по 26 мая. Откроет кинофорум фильм «Великий Гэтсби», а закроет - «Зулу».Каннский кинофестиваль удивит публику (видео):По материалам: Lenta.ru..... Читать новость...

Жюри 68-го Каннского кинофестиваля возглавят братья Коэны...

Знаменитые американские режиссеры братья Джоэл и Итан Коэны возглавят жюри 68-го Международного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщило агентство France-Presse, передает УНН.

Это первый случай в истории фестиваля, когда в жюри будет не один председатель, а сразу два. Впрочем, в случае с 60-летним Джоэлом Коэном и 57-летним Итаном Коэном по-другому быть и не могло - они прославились, в первую очередь, тем, что всегда работают вместе. В мире кино их даже окрестили "двуглавым режиссером".

В послужном списке знаменитых братьев - четыре золотые статуэтки "Оскар" (одна - в 1997 году, три - в 2008-м), две премии Британской академии кино и телевизионных иск..... Знаменитые американские режиссеры братья Джоэл и Итан Коэны возглавят68-го Международного. Об этом сообщило агентство France-Presse, передает УНН.Это первый случай в истории фестиваля, когда вбудет не один председатель, а сразу два. Впрочем, в случае с 60-летним Джоэлом Коэном и 57-летним Итаном Коэном по-другому быть и не могло - они прославились, в первую очередь, тем, что всегда работают вместе. В мире кино их даже окрестили "двуглавым режиссером".В послужном списке знаменитых братьев - четыре золотые статуэтки "Оскар" (одна - в 1997 году, три - в 2008-м), две премии Британской академии кино и телевизионных иск..... Читать новость...

Стал известен состав жюри 67-го Каннского кинофестиваля...



Сегодня, 28 апреля, на официальном сайте 67-го Каннского кинофестиваля опубликован состав жюри престижного международного кинофорума. В него вошли девять актеров и режиссеров.

Организаторы мероприятия особо подчеркивают, что в последние годы они стараются придерживаться принципа гендерного равенства. Исходя из этих соображений число мужчин и женщин среди членов практически одинаково.

Во главе судейской коллегии встанет писательница и режиссер из Джейн Кэмпион (Новая Зеландия). Она уже дважды являлась лауреатом Каннских фестивалей. В 1986 году пальмовую ветвь заработала короткометражная лента «Кожура», а семью годами позже – фильм «Пианино».

Среди других чле..... Сегодня, 28 апреля, на официальном сайте 67-гоопубликован составпрестижного международного кинофорума. В него вошли девять актеров и режиссеров.Организаторы мероприятия особо подчеркивают, что в последние годы они стараются придерживаться принципа гендерного равенства. Исходя из этих соображений число мужчин и женщин среди членов практически одинаково.Во главе судейской коллегии встанет писательница и режиссер из Джейн Кэмпион (Новая Зеландия). Она уже дважды являлась лауреатом Каннских фестивалей. В 1986 году пальмовую ветвь заработала короткометражная лента «Кожура», а семью годами позже – фильм «Пианино».Среди других чле..... Читать новость...

Жюри Каннского фестиваля возглавит Джейн Кэмпион...

Как сообщается сегодня, 7 января, на официальном сайте мероприятия, новозеландский режиссер Джейн Кэмпион возглавит жюри 67-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в этом году 14-25 мая.

"Впервые я приехала в Канны со своими короткометражными фильмами в 1986 году. С этого момента у меня появилась возможность расматричать фестиваль с различных сторон. Каннский фестиваль является королем фестивалей. Это для меня большая честь.", — сообщила Кэмпион.

Джейн Кэмпион является единственной женщиной-режиссером в истории Каннского фестиваля, дважды победившей в номинации "Золотая пальмовая ветвь". В первый раз — за свой короткометражный фильм "Упражнение в д..... Как сообщается сегодня, 7 января, на официальном сайте мероприятия, новозеландский режиссер Джейн Кэмпион67-го, который пройдет в этом году 14-25 мая."Впервые я приехала в Канны со своими короткометражными фильмами в 1986 году. С этого момента у меня появилась возможность расматричать фестиваль с различных сторон. Каннский фестиваль является королем фестивалей. Это для меня большая честь.", — сообщила Кэмпион.Джейн Кэмпион является единственной женщиной-режиссером в историифестиваля, дважды победившей в номинации "Золотая пальмовая ветвь". В первый раз — за свой короткометражный фильм "Упражнение в д..... Читать новость...

Бернардо Бертолуччи возглавит жюри Венецианского кинофестива...



Председателем жюри 70-го Венецианского международного кинофестиваля во второй раз назначен итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, сообщается на сайте международного киносмотра.

Впервые Бертолуччи возглавил жюри Венецианского кинофестиваля в 1983 году. Под его руководством судьи отдали главную награду - «Золотого льва» - Жану-Люку Годару, снявшему фильм «Имя: Кармен».

Сам Бернардо Бертолуччи имеет две награды этого престижного конкурса - за вклад в кинематограф (2007 год), и приз Пьетро Бьянчи (1997 год).

Широкой публике Бернардо Бертолуччи известен, прежде всего, как автор культовых фильмов «Последний император» (обладатель двух статуэток «О..... Председателем70-го Венецианского международногово второй раз назначен итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, сообщается на сайте международного киносмотра.Впервые Бертолуччи возглавилВенецианскогов 1983 году. Под его руководством судьи отдали главную награду - «Золотого льва» - Жану-Люку Годару, снявшему фильм «Имя: Кармен».Сам Бернардо Бертолуччи имеет две награды этого престижного конкурса - за вклад в кинематограф (2007 год), и приз Пьетро Бьянчи (1997 год).Широкой публике Бернардо Бертолуччи известен, прежде всего, как автор культовых фильмов «Последний император» (обладатель двух статуэток «О..... Читать новость...

Жюри Каннского фестиваля подводит итоги...



Зрители и участники 66-го Каннского фестиваля замерли в ожидании – жюри престижного киносмотра, возглавляемое американским режиссером Стивеном Спилбергом, проводит заключительное заседание, на котором определятся фильмы-победители. Итоговое собрание традиционно проходит на вилле на севере Канн. Оно началось в 10 утра по местному времени, а результаты будут объявлены на сегодняшней церемонии закрытия, которая стартует в 19:00.

На главный приз Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - претендуют двадцать картин. В группу лидеров входят семь фильмов - "Жизнь Адель" (реж. Абделатиф Кешиш, Франция), "Прошлое" (реж. Асгар Фархади, Иран), "Внутри ..... Зрители и участники 66-гофестиваля замерли в ожидании –престижного киносмотра, возглавляемое американским режиссером Стивеном Спилбергом, проводит заключительное заседание, на котором определятся фильмы-победители. Итоговое собрание традиционно проходит на вилле на севере Канн. Оно началось в 10 утра по местному времени, а результаты будут объявлены на сегодняшней церемонии закрытия, которая стартует в 19:00.На главный призфестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - претендуют двадцать картин. В группу лидеров входят семь фильмов - "Жизнь Адель" (реж. Абделатиф Кешиш, Франция), "Прошлое" (реж. Асгар Фархади, Иран), "Внутри ..... Читать новость...