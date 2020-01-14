Новость В ВР рассказали о повышении зарплат депутатам Добавлено: 2020-01-14 12:32:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума.

«Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах... Изменения зарплат - около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом», - отметил он.

Ранее Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в следующий вторник, 1 ноября, отменит постановление о повышении зарплат депутатам.

Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета реформ, передает УНН.

"Я говорил с руководителями фракций. Во вторник мы приведем в порядок этот вопрос и изменим постановление без увеличения зарплат", - сообщил А.Парубий.

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В компании Hudson считают, что причина кроется в повышенном уровне индексации в предыдущие годы. Относительная же стабильность валюты в 2011 году снизила важность критерия оценки размера индексации. Ведь ком..... Результаты исследования, проведенного Международной консалтинговой компанией Hudson, показали, что в 2012 году лишь 42% компаний планирует повысить уровень заработной платы своим сотрудникам на 6-10%. Для сравнения, в 2011 году большая часть компании поднялаы своим сотрудникам на 10-15%. В нынешнем же году, лишь 20% компаний планирует такое повышение. Каждая же пятая компания в стране, в 2012 году, вовсе отказалась от повышениясвоим работникам.В компании Hudson считают, что причина кроется в повышенном уровне индексации в предыдущие годы. Относительная же стабильность валюты в 2011 году снизила важность критерия оценки размера индексации. Ведь ком..... Читать новость...

Гройсман назвал фейком информацию о повышении зарплат депута...

Спикер парламента Владимир Гройсман дал слово, что он не будет подписывать законопроект, позволяющий повысить заработную плату народным депутатам. Напомним, что информация о таком законопроекте появилась сегодня, 14 апреля.

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«Хочу сделать официальное заявление – никакого повышения зарплат не будет. Лично я, как глава Верховной Рады, не буду подписывать такое решение. Хочу обратить внимание тех, кто эти слухи распространяет. Не нужно выдумывать того, чего нет», - пишет в Фейсбуке Гройсман.

..... Спикер парламента Владимир Гройсман дал слово, что он не будет подписывать законопроект, позволяющий повысить заработную плату народным. Напомним, что информация о таком законопроекте появилась сегодня, 14 апреля.Читайте: Депутатам увеличилиу до 17,5 тыс. грн, - Павловский«Хочу сделать официальное заявление – никакого повышенияне будет. Лично я, как глава Верховной Рады, не буду подписывать такое решение. Хочу обратить внимание тех, кто эти слухи распространяет. Не нужно выдумывать того, чего нет», - пишет в Фейсбуке Гройсман...... Читать новость...

Гройсман о повышении зарплат нардепам: Мне очень обидно, что...

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что средств на повышение зарплат нардепам ни в госбюджете на 2016, ни на следующий год нет. Однако есть определенная группа парламентариев, которые на бюджетном комитете пролоббировали собственные интересы, чтобы без публичного обсуждения включить это не в рекомендации, а в тело самого постановления Верховной Рады. Главе правительства обидно, что так вышло. Но в то же время он верит, что путем диалога вопрос повышения зарплат нардепам будет решен и зацикливать свое внимание на нем не стоит.

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«Средств ни в 2016 году на увеличение нет, ни в бюджете на 2017 год…Э..... Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что средств на повышениенардепам ни в госбюджете на 2016, ни на следующий год нет. Однако есть определенная группа парламентариев, которые на бюджетном комитете пролоббировали собственные интересы, чтобы без публичного обсуждения включить это не в рекомендации, а в тело самого постановления Верховной Рады. Главе правительства обидно, что так вышло. Но в то же время он верит, что путем диалога вопрос повышениянардепам будет решен и зацикливать свое внимание на нем не стоит.ЧИТАЙТЕ: Кабмин бессилен против повышениянардепам, - СМИ«Средств ни в 2016 году на увеличение нет, ни в бюджете на 2017 год…Э..... Читать новость...

Яценюк поручил подготовить постановление о повышении зарплат...



Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики подготовить постановление правительства о повышении зарплат и пенсий с мая на 6%. Как отметил глава правительства, это первый этап повышения социальных стандартов, которое было подготовлено Кабинетом министров и поддержано Верховной Радой.

«К сожалению, процедура настолько бюрократизирована и такая затянутая, что в прошлом году, когда мы повышали пенсии и заработные платы на 13% и 19% соответственно, много недель ушло на то, чтобы выпустить десятки или даже сотни приказов, чтобы люди получили повышенные социальные стандарты», - напомнил он.

В этот же раз, по словам Арсения Яценюк..... Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики подготовить постановление правительства ои пенсий с мая на 6%. Как отметил глава правительства, это первый этап повышения социальных стандартов, которое было подготовлено Кабинетом министров и поддержано Верховной Радой.«К сожалению, процедура настолько бюрократизирована и такая затянутая, что в прошлом году, когда мы повышали пенсии и заработные платы на 13% и 19% соответственно, много недель ушло на то, чтобы выпустить десятки или даже сотни приказов, чтобы люди получили повышенные социальные стандарты», - напомнил он.В этот же раз, по словам Арсения Яценюк..... Читать новость...

Повышение зарплат депутатам отменено...

Верховная Рада приняла в целом постановление, которое отменяет недавнее решение парламента о повышении зарплат депутатам в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн.

За принятие соответствующего постановления №5323 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год» проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Парламент рассмотрит законопроект о повышении зарплат и пенс...

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о повышении зарплат и пенсий 17 сентября. Об этом заявил глава Верховной Рады Владимир Гройсман.

Читайте: Павел Розенко рассказал, от чего будет зависеть размер заработных плат в Украине

«Завтра стартует новая пленарная неделя. В повестке дня есть очень много важных вопросов. Однако, главные - это безусловно законопроекты о повышении социальных стандартов. Этот вопрос давно назрел, и его решения ждут миллионы наших граждан. Законопроектами предусматривается повышение зарплат и пенсий на 13-18%. Голосование по этим вопросам назначено на четверг», - пишет в Фейсбуке спикер парламента.

Гройсман добавил, что парламент должен рассмотре..... Верховная Рада должна рассмотреть законопроект ои пенсий 17 сентября. Об этом заявил глава Верховной Рады Владимир Гройсман.Читайте: Павел Розенко рассказал, от чего будет зависеть размер заработных плат в Украине«Завтра стартует новая пленарная неделя. В повестке дня есть очень много важных вопросов. Однако, главные - это безусловно законопроекты осоциальных стандартов. Этот вопрос давно назрел, и его решения ждут миллионы наших граждан. Законопроектами предусматривается повышениеи пенсий на 13-18%. Голосование по этим вопросам назначено на четверг», - пишет в Фейсбуке спикер парламента.Гройсман добавил, что парламент должен рассмотре..... Читать новость...

Депутат от "Единой России" подняла вопрос о повышении зарпла...



На сегодняшнем заседании в Госдуме разгорелась дискуссия по поводу зарплат народных депутатов. Поводом послужили слова Раисы Кармазиной (депутата от «Единой России»), которая предложила увеличить оплату депутатского труда до размера зарплат министров.

Стоит отметить, что её коллеги по партии отреагировали быстро и жестко. «Единороссы» посоветовав тем, кому не хватает денег, сменить сферу деятельности на более высокооплачиваемую. Коммунисты с мнением Кармазиной согласились, но не забыли напомнить и про желательный рост зарплаты бюджетников. Члены ЛДПР своими зарплатами довольны, а вот в «Справедливой России» Кармазину полностью поддержали.

По материалам..... На сегодняшнем заседании в Госдуме разгорелась дискуссия по поводународных депутатов. Поводом послужили слова Раисы Кармазиной (депутата от «Единой России»), которая предложила увеличить оплату депутатского труда до размераминистров.Стоит отметить, что её коллеги по партии отреагировали быстро и жестко. «Единороссы» посоветовав тем, кому не хватает денег, сменить сферу деятельности на более высокооплачиваемую. Коммунисты с мнением Кармазиной согласились, но не забыли напомнить и про желательный росты бюджетников. Члены ЛДПР своимиами довольны, а вот в «Справедливой России» Кармазину полностью поддержали.По материалам..... Читать новость...