Новость Полиция открыла дело из-за аварии теплосети возле Ocean Plaza Добавлено: 2020-01-14 13:24:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии теплосети возле торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

«По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок», - говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что в результате происшествия пострадали 10 человек. Напомним, возле станции метро «Лыбедская» затопило кипятком нулевой этаж торгового центра Ocean Plaza.

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Акула из Ocean Plaza покинет ТРЦ...



Песчаная акула Биг Джон, вызвавшая немалый ажиотаж, появившись в украинском торговом центре Ocean Plaza, вчера была помещена в карантин. Как сообщили в Ocean Plaza, после его окончания акулу отвезут на новое место жительства, но куда именно, не уточняют.

Так как транспортировка акулы весьма сложная процедура, то животное тщательно готовят к переезду.

«12 февраля самый крупный житель публичного аквариума ТРЦ - песчаная тигровая акула по кличке Большой Джон - был помещен в карантин для подготовки к переезду. Поскольку подготовка животного к транспортировке и, собственно, сама транспортировка, сложный процесс, он требует тщательной подготовки. Подготовка к переезду н..... Песчаная акула Биг Джон, вызвавшая немалый ажиотаж, появившись в украинском торговом центре, вчера была помещена в карантин. Как сообщили в, после его окончания акулу отвезут на новое место жительства, но куда именно, не уточняют.Так как транспортировка акулы весьма сложная процедура, то животное тщательно готовят к переезду.«12 февраля самый крупный житель публичного аквариума ТРЦ - песчаная тигровая акула по кличке Большой Джон - был помещен в карантин для подготовки к переезду. Поскольку подготовка животного к транспортировке и, собственно, сама транспортировка, сложный процесс, он требует тщательной подготовки. Подготовка к переезду н..... Читать новость...

Акула из ТРЦ Ocean Plaza вернется в Голландию...



Главный ихтиолог ООО «Аква Лого Инжиниринг» Константин Моршнев, участвующий в проектировании аквариума, расположенного в киевском ТРЦ Ocean Plaza, сообщил, что скандально-известная акула из этого ТРЦ вернется назад в Голландию.

«Мы уже решили этот вопрос с поставщиком. Он признал, что такой большой акуле действительно было бы лучше перебраться в более просторный океанариум. Сейчас он уже подыскивает новый дом для Биг Джона», - сообщил Моршнев.

При этом он отметил, что процесс адаптации акулы еще не завершен, и что думать о транспортировке животного можно будет лишь после окончания этого процесса.

«Изначально мы заказывали полуторамет..... Главный ихтиолог ООО «Аква Лого Инжиниринг» Константин Моршнев, участвующий в проектировании аквариума, расположенного в киевском ТРЦ, сообщил, что скандально-известная акула из этого ТРЦ вернется назад в Голландию.«Мы уже решили этот вопрос с поставщиком. Он признал, что такой большой акуле действительно было бы лучше перебраться в более просторный океанариум. Сейчас он уже подыскивает новый дом для Биг Джона», - сообщил Моршнев.При этом он отметил, что процесс адаптации акулы еще не завершен, и что думать о транспортировке животного можно будет лишь после окончания этого процесса.«Изначально мы заказывали полуторамет..... Читать новость...

У акулы из ТРЦ Ocean Plaza начали выпадать зубы...



Сегодня, 28 января, посетители торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, который расположен в Киеве, стали свидетелями того, как у печально-известной акулы Биг Джона начали выпадать зубы.

«Я просто стоял, фотографировал акулу, как вдруг заметил, что у нее посыпались зубы. Сперва один, затем другой. Рыбы-прилипалы сразу же их подхватили и съели», - сообщил один из посетителей ТРЦ Ocean Plaza.

При этом следует заметить, что у Биг Джона по-прежнему не зажил нос, хотя руководство Ocean Plaza утверждало, что это произойдет через два месяца после получения травмы. Ранее сообщалось, что акула была травмирована при транспортировке.

В ТРЦ пока что не коммен..... Сегодня, 28 января, посетители торгово-развлекательного центра, который расположен в Киеве, стали свидетелями того, как у печально-известной акулы Биг Джона начали выпадать зубы.«Я просто стоял, фотографировал акулу, как вдруг заметил, что у нее посыпались зубы. Сперва один, затем другой. Рыбы-прилипалы сразу же их подхватили и съели», - сообщил один из посетителей ТРЦПри этом следует заметить, что у Биг Джона по-прежнему не зажил нос, хотя руководствоутверждало, что это произойдет через два месяца после получения травмы. Ранее сообщалось, что акула была травмирована при транспортировке.В ТРЦ пока что не коммен..... Читать новость...

Руководство ТРЦ Ocean Plaza заверяет, что с акулой все норма...



Руководство киевского ТРЦ Ocean Plaza опровергает информацию о том, что с акулой, содержащейся в аквариуме, жестоко обходятся. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба торгово-развлекательного центра.

В сообщении также отмечается, что аквариум, в котором собственно и находится песчаная тигровая акула, более чем подходит животному, поскольку рассчитан на содержание рыб, размеры которых не превышают 2,5 метра.

«Наш самый крупный обитатель был пойман в океане в юном возрасте, а вырос в одном из аквариумов Европы. В Украину вместе с другими крупными рыбами его привезли на машине. Акула получила при транспортировке небольшие повреждения, которые в скором ..... Руководство киевского ТРЦопровергает информацию о том, что с акулой, содержащейся в аквариуме, жестоко обходятся. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба торгово-развлекательного центра.В сообщении также отмечается, что аквариум, в котором собственно и находится песчаная тигровая акула, более чем подходит животному, поскольку рассчитан на содержание рыб, размеры которых не превышают 2,5 метра.«Наш самый крупный обитатель был пойман в океане в юном возрасте, а вырос в одном из аквариумов Европы. В Украину вместе с другими крупными рыбами его привезли на машине. Акула получила при транспортировке небольшие повреждения, которые в скором ..... Читать новость...

У Коломойского предложили сдаться директору ТРЦ «Ocean Plaza...



Зампредседателя Днепропетровской ОГА, кандидат в народные депутаты Украины Борис Филатов подтвердил информацию о том, что его коллега, Геннадий Корбан, позвонил директору ТРЦ «Ocean Plaza», принадлежащего приближенным к Путину бизнесменам братьям Ротенбергам, и предложил ему сдаваться.

«Подтверждаю. Этот звонок был. Более того, звонками дело не закончится. Пока рашистские оккупанты будут грабить нашу землю, а наше правительство будет молчать, то мы не успокоимся», - написал Филатов в Facebook.

Как он напомнил, в оккупированном Крыму «рашисты» конфисковали всю собственность, принадлежащую ему, Геннадию Корбану и Игорю Коломойскому.

&n..... Зампредседателя Днепропетровской ОГА, кандидат в народные депутаты Украины Борис Филатов подтвердил информацию о том, что его коллега, Геннадий Корбан, позвонил директору ТРЦ «», принадлежащего приближенным к Путину бизнесменам братьям Ротенбергам, и предложил ему сдаваться.«Подтверждаю. Этот звонок был. Более того, звонкамине закончится. Пока рашистские оккупанты будут грабить нашу землю, а наше правительство будет молчать, то мы не успокоимся», - написал Филатов в Facebook.Как он напомнил, в оккупированном Крыму «рашисты» конфисковали всю собственность, принадлежащую ему, Геннадию Корбану и Игорю Коломойскому.&n..... Читать новость...

Акула из ТРЦ Ocean Plaza обзавелась аккаунтом Twitter...



Акула Биг Джон, обитающая в аквариуме ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, обзавелась собственным аккаунтом в Twitter. Кто создал и ведет этот аккаунт – неизвестно.

«Хоть здесь с кем-то поговорю, а то в @OceanPlazaua не с кем», - таким было первое сообщение Биг Джона.

«Отпустите меня в океаны! Отпустите меня насовсем! А не то я завою! А не то я залаю! А не то я кого-нибудь съем!», - несколько позже отписалась хищница.

Поведала акула и о том, как попалась в рыболовные сети: «Помню, плыву такая, вижу сеть, мне подруга и говорит: "О! Так это же стейки из нас хотят сделать". Не удалось. Мы с подругой фартовые. Были».

Так..... Акула Биг Джон, обитающая в аквариуме ТРЦв Киеве, обзавелась собственным аккаунтом в Twitter. Кто создал и ведет этот аккаунт – неизвестно.«Хоть здесь с кем-то поговорю, а то в @ua не с кем», - таким было первое сообщение Биг Джона.«Отпустите меня в океаны! Отпустите меня насовсем! А не то я завою! А не то я залаю! А не то я кого-нибудь съем!», - несколько позже отписалась хищница.Поведала акула и о том, как попалась в рыболовные сети: «Помню, плыву такая, вижу сеть, мне подруга и говорит: "О! Так это же стейки из нас хотят сделать". Не удалось. Мы с подругой фартовые. Были».Так..... Читать новость...

В ТРЦ Ocean Plaza в Киеве вскоре прибудет новая акула...



На замену скандально известной акуле Биг Джон из киевского ТРЦ Ocean Plaza, вскоре прибудет новая уникальная особь – акула-лопата.

Напомним, что тигровая акула по кличке Биг Джон была едва ли не самой большой акулой на территории Украины. Ее жизни в небольшом аквариуме в ТРЦ Ocean Plaza на протяжении нескольких месяцев сопереживала вся столица. При своей 2,5-метровой длине, Биг Джону было не слишком уютно в аквариуме, к тому же, у него никак не заживала рана, полученная еще при транспортировке. Под давлением общественности, Биг Джона, в конечном итоге, отдали в немецкий океанариум. Однако спустя некоторое время, Биг Джон скончался.

Акула-лопата, которая прибудет в..... На замену скандально известной акуле Биг Джон из киевского ТРЦ, вскоре прибудет новая уникальная особь – акула-лопата.Напомним, что тигровая акула по кличке Биг Джон была едва ли не самой большой акулой на территории Украины. Ее жизни в небольшом аквариуме в ТРЦна протяжении нескольких месяцев сопереживала вся столица. При своей 2,5-метровой длине, Биг Джону было не слишком уютно в аквариуме, к тому же, у него никак не заживала рана, полученная еще при транспортировке. Под давлением общественности, Биг Джона, в конечном итоге, отдали в немецкий океанариум. Однако спустя некоторое время, Биг Джон скончался.Акула-лопата, которая прибудет в..... Читать новость...

Перед ТРЦ «Ocean Plaza» установили ледяную стелу и бесплатны...



7 февраля перед зданием ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве состоялось торжественное открытие комплекса Олимпийской поддержки национальной сборной Украины на Олимпиаде в Сочи-2014.

Сам комплекс состоит из 2х частей: это ледяная стела, которая горит сине-желтыми цветами флага Украины, и каток, который залили перед главным фасадом торгового комплекса «Ocean Plaza».

Официальную часть мероприятия вела популярная ведущая Ольга Фреймут. Если говорить о стеле, то она получилась не простой, а интерактивной. Ее смысл заключается в том, что посредством мобильной связи и специального мобильного приложения любой желающий может передать сообщение со словами поддержки н..... 7 февраля перед зданием ТРЦ «» в Киеве состоялось торжественное открытие комплекса Олимпийской поддержки национальной сборной Украины на Олимпиаде в Сочи-2014.Сам комплекс состоит из 2х частей: это ледяная стела, которая горит сине-желтыми цветами флага Украины, и каток, который залили перед главным фасадом торгового комплекса «».Официальную часть мероприятия вела популярная ведущая Ольга Фреймут. Если говорить о стеле, то она получилась не простой, а интерактивной. Ее смысл заключается в том, что посредством мобильной связи и специального мобильного приложения любой желающий может передать сообщение со словами поддержки н..... Читать новость...