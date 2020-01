На официальном YouTube-канале компании Sony Pictures вышел новый трейлер фильма «Бладшот» (Bloodshot).

По сюжету секретная группа учёных воскрешает морпеха Рэя Гаррисона, который был убит вместе со своей женой. Благодаря нанотехнологиям он становится биотехнологической машиной для убийств - Бладшотом. Рэй тренируется вместе с другими суперсолдатами и поначалу ничего не помнит о своей прошлой жизни. Но однажды к нему возвращается память, и он вспоминает человека, который убил его и его жену. Бладшот вырывается на свободу, одержимый жаждой мести, и обнаруживает, что масштаб заговора больше, нежели он думал.

Режиссером выступил Дэйв Уилсон. Главные роли исполнили Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Эйса Гонсалес, Талула Райли, Тоби Кеббелл и другие.

Мировая премьера фильма «Бладшот» назначена на 13 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ: Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Лето

Студия Universal Pictures выпустила первый25-гоо приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die).По сюжету картины Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. Миссия по спасению учёного оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.Режиссером выступил Кэри Фукунага. Главные роли исполнили Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.Ранее был представлен тизер ленты.Премьера филь..... Читать новость...

На YouTube-канале 20th Century Fox вышелленты «Жил-был Дэдпул» (Once Upon A Deadpool).В ролике Дэдпул в разговоре с неким мужчиной защищает творчество группы Nickelback. В частности, главный герой привел ряд фактов: 50 млн проданных копий альбомов, самая успешная рок-группа последнего десятилетия по версии Billboard, шесть номинаций на «Грэмми» и другие.В конце видео они даже спели песню Nickelback How You Remind Me.Напомним, что Once Upon a Deadpool превратится в картину с рейтингом 13+, которую смогут посмотреть и дети.Премьеразапланирована на 11 декабря 2018 года.ЧИТАЙТЕ: Warner Bros. показала..... Читать новость...