Новость Представлен новый трейлер фильма «Бладшот» Добавлено: 2020-01-14 14:00:58 Корреспондент: Алексей Свидров

На официальном YouTube-канале компании Sony Pictures вышел новый трейлер фильма «Бладшот» (Bloodshot).

По сюжету секретная группа учёных воскрешает морпеха Рэя Гаррисона, который был убит вместе со своей женой. Благодаря нанотехнологиям он становится биотехнологической машиной для убийств - Бладшотом. Рэй тренируется вместе с другими суперсолдатами и поначалу ничего не помнит о своей прошлой жизни. Но однажды к нему возвращается память, и он вспоминает человека, который убил его и его жену. Бладшот вырывается на свободу, одержимый жаждой мести, и обнаруживает, что масштаб заговора больше, нежели он думал.

Режиссером выступил Дэйв Уилсон. Главные роли исполнили Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Эйса Гонсалес, Талула Райли, Тоби Кеббелл и другие.

Мировая премьера фильма «Бладшот» назначена на 13 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ: Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Лето

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Представлен первый трейлер фильма «Железный человек 3»...



Третья часть франшизы «Железный человек» выйдет еще не скоро, но, несмотря на это, в Marvel Studios все же начинают активно рекламировать свой следующий фильм о знаменитом супергерое, роль которого исполнил Роберт Дауни младший. Сегодня был представлен первый трейлер третьего «Железного человека».

Следует заметить, что третий фильм сменил режиссера, если первые две картины снимал Джон Фавро, то третьей частью занялся уже совсем другой режиссер – Шейн Блэк, который дебютировал в качестве режиссера фильмом «Поцелуй на вылет», главную роль в котором исполнил все тот же Роберт Дауни младший. Что касается актеров, то «Железный ..... Третья часть франшизы «Железный человек» выйдет еще не скоро, но, несмотря на это, в Marvel Studios все же начинают активно рекламировать свой следующий фильм о знаменитом супергерое, роль которого исполнил Роберт Дауни младший. Сегодня был представлен первыйтретьего «Железного человека».Следует заметить, что третий фильм сменил режиссера, если первые две картины снимал Джон Фавро, то третьей частью занялся уже совсем другой режиссер – Шейн Блэк, который дебютировал в качестве режиссера фильмом «Поцелуй на вылет», главную роль в котором исполнил все тот же Роберт Дауни младший. Что касается актеров, то «Железный ..... Читать новость...

Представлен официальный трейлер фильма «Не время умирать» о ...

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер 25-го фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die).

По сюжету картины Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. Миссия по спасению учёного оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.

Режиссером выступил Кэри Фукунага. Главные роли исполнили Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.

Ранее был представлен тизер ленты.

Премьера филь..... Студия Universal Pictures выпустила первый25-гоо приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die).По сюжету картины Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. Миссия по спасению учёного оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.Режиссером выступил Кэри Фукунага. Главные роли исполнили Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие.Ранее был представлен тизер ленты.Премьера филь..... Читать новость...

Представлен новый трейлер ленты «Соник в кино»...

На официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures вышел новый трейлер предстоящей ленты «Соник в кино» («Sonic The Hedgehog»).

По сюжету небольшой городок присоединяется к шерифу Тому Вачовски в эпическом путешествии в Сан-Франциско для того, чтобы оказать поддержку фантастическому антропоморфному ежу, помогая ему сразиться со злобным Доктором Эггманом за возвращение колец Соника. В то же самое время представители государства преследуют главного героя.

Режиссером выступил Джефф Фаулер. Сценарий написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Соника озвучивает Бен Шварц. Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Джим Керри и другие.

Прем..... На официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures вышелпредстоящей ленты «Соник в кино» («Sonic The Hedgehog»).По сюжету небольшой городок присоединяется к шерифу Тому Вачовски в эпическом путешествии в Сан-Франциско для того, чтобы оказать поддержку фантастическому антропоморфному ежу, помогая ему сразиться со злобным Доктором Эггманом за возвращение колец Соника. В то же самое время представители государства преследуют главного героя.Режиссером выступил Джефф Фаулер. Сценарий написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Соника озвучивает Бен Шварц. Главные роли исполнили Джеймс Марсден, Джим Керри и другие.Прем..... Читать новость...

Представлен новый трейлер ленты «Zомбилэнд: Контрольный выст...

На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment вышел новый трейлер фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (Zombieland: Double Tap).

Главные герои вновь сразятся с армией зомби, которая на этот раз эволюционирует и станет ещё кровожаднее. Попутно с борьбой с ожившими мертвецами им придётся разрешать нарастающие проблемы внутри собственного коллектива.

Режиссером выступил Рубен Флейшер. Главные роли исполнили Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Эван Джогиа, Розарио Доусон и другие.

Мировая премьера фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» запланирована на 18 октября 2019 года.

В июле 2019 года..... На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment вышел«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (Zombieland: Double Tap).Главные герои вновь сразятся с армией зомби, которая на этот раз эволюционирует и станет ещё кровожаднее. Попутно с борьбой с ожившими мертвецами им придётся разрешать нарастающие проблемы внутри собственного коллектива.Режиссером выступил Рубен Флейшер. Главные роли исполнили Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Эван Джогиа, Розарио Доусон и другие.Мировая премьера«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» запланирована на 18 октября 2019 года.В июле 2019 года..... Читать новость...

Представлен новый трейлер ленты «Форд против Феррари»...

Компания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер предстоящей ленты «Форд против Феррари» (Ford v. Ferrari), главные роли в котором исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

Лента расскажет о подлинной истории борьбы между командами Форда и Феррари, развернувшейся на гонке Ле-Мана в 1966 году. В центре сюжета команда американских инженеров и конструкторов во главе с автомобильным провидцем Кэрроллом Шелби и его британским водителем Кеном Майлзом. Они должны создать совершенно новый автомобиль, чтобы превзойти вечно побеждающую команду Энцо Феррари.

Режиссером выступил Джеймс Мэнголд. В фильме также снимались Катрина Балф, Трейси Леттс, Ремо ..... Компания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-каналепредстоящей ленты «Форд против Феррари» (Ford v. Ferrari), главные роли в котором исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.Лента расскажет о подлинной истории борьбы между командами Форда и Феррари, развернувшейся на гонке Ле-Мана в 1966 году. В центре сюжета команда американских инженеров и конструкторов во главе с автомобильным провидцем Кэрроллом Шелби и его британским водителем Кеном Майлзом. Они должны создать совершенноавтомобиль, чтобы превзойти вечно побеждающую команду Энцо Феррари.Режиссером выступил Джеймс Мэнголд. В фильме также снимались Катрина Балф, Трейси Леттс, Ремо ..... Читать новость...

Вышел новый трейлер фильма «Шазам»...

Студия Warner Bros Pictures опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер фильма «Шазам», основанного на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!».

Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг. В главных ролях снялись Закари Ливай, Эшер Энжел, Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Джимон Хонсу.

Премьера фильма запланирована на 5 апреля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ: Вышел трейлер фильма «Джон Уик 3»

..... Студия Warner Bros Pictures опубликовала на своем YouTube-канале«Шазам», основанного на одноимённом комиксе издательства DC Comics.Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!».Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг. В главных ролях снялись Закари Ливай, Эшер Энжел, Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Джимон Хонсу.Премьеразапланирована на 5 апреля 2019 года.ЧИТАЙТЕ: Вышел«Джон Уик 3»..... Читать новость...

Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 2»...

В сети появился новый трейлер фильма «Джон Уик 2», главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Меньше чем за сутки ролик киностудии Lionsgate на канале в YouTube посмотрели более 700 тысяч пользователей, оставив сотни лестных комментариев о нем. Отметим, в фильме «Джон Уик 2» Киану Ривз играет роль киллера Джона Уика. По сюжету он вынужден вернуться к прежней профессии, чтобы ликвидировать одного из самых опасных убийц мирового масштаба, который возглавляет преступный клан. По иронии судьбы этим убийцей является бывший коллега Джона.

В фильме «Джон Уик 2» кроме Киану Ривза также снялись Руби Роуз, Иэн МакШейн и Бриджет Мойнэхэн. Режиссеры ленты - Чед Стахе..... В сети появился«Джон Уик 2», главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Меньше чем за сутки ролик киностудии Lionsgate на канале в YouTube посмотрели более 700 тысяч пользователей, оставив сотни лестных комментариев о нем. Отметим, в фильме «Джон Уик 2» Киану Ривз играет роль киллера Джона Уика. По сюжету он вынужден вернуться к прежней профессии, чтобы ликвидировать одного из самых опасных убийц мирового масштаба, который возглавляет преступный клан. По иронии судьбы этим убийцей является бывший коллега Джона.В фильме «Джон Уик 2» кроме Киану Ривза также снялись Руби Роуз, Иэн МакШейн и Бриджет Мойнэхэн. Режиссеры ленты - Чед Стахе..... Читать новость...

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо 5»...

Lionsgate Movies опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» (Rambo: Last Blood).

Примечательно, что в нем есть не только кадры из новой ленты, но и отрывки из первых картин о Джоне Рэмбо.

По сюжету ветеран войны Джон Рэмбо старается вести спокойную и осмысленную жизнь на ранчо своего отца. Однако ему предстоит спасти дочь своей близкой подругой Марии, которая пропала после поездки в Мексику. Рэмбо столкнется с жестоким преступным синдикатом.

Режиссером выступил Адриан Грюнберг. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Иветт Монреаль, Оскар Хаэнада, Адриана Барраса и другие...... Lionsgate Movies опубликовала на своем YouTube-канале«Рэмбо 5: Последняя кровь» (Rambo: Last Blood).Примечательно, что в нем есть не только кадры из новой ленты, но и отрывки из первых картин о Джоне Рэмбо.По сюжету ветеран войны Джон Рэмбо старается вести спокойную и осмысленную жизнь на ранчо своего отца. Однако ему предстоит спасти дочь своей близкой подругой Марии, которая пропала после поездки в Мексику. Рэмбо столкнется с жестоким преступным синдикатом.Режиссером выступил Адриан Грюнберг. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Иветт Монреаль, Оскар Хаэнада, Адриана Барраса и другие...... Читать новость...