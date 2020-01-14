Новость ВР поддержала в первом чтении отмену адвокатской монополии Добавлено: 2020-01-14 14:31:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)». Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.

Его цель - исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

«В связи с этим предлагается изъять часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам относительно защиты социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена», - сказано в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения», согласно которому со дня вступления в силу закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.

Предполагается, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

Согласно действующему законодательству, после предварительного одобрения законопроект, которым вносятся изменения в Основной закон, на следующей очередной сессии должно поддержать конституционное большинство с не менее 300 голосами.

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В частности, документом с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

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Во время голосования депутаты раскритиковали проект бюджета из-за низких социальных стандартов и темпов экономического роста.

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Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

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