Новость Украинцам рассказали об изменениях в безвизовых поездках в Европу Добавлено: 2020-01-14 15:00:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Миссия Украины в Европейском союзе рассказала украинцам об изменениях после введения Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS):

1. С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

2. Почему и когда было принято такое решение ЕС? Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

3. Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в ​​государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требуют дальнейшего изучения.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет — бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

4. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о «простом разрешении на поездку». В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

5. Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или другую опасность, что значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.

Поэтому, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдении других стандартных требований безвизового режима с ЕС, украинцы смогут и дальше наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС.

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