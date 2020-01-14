Новость ВР выделила 2 млрд гривен на кредиты для бизнеса Добавлено: 2020-01-14 16:01:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2589, который направляет 2 миллиарда гривен в Фонд развития предпринимательства.

«За» проголосовал 261 народный депутат.

Эти средства пойдут на объявленную президентом Владимиром Зеленским программу кредитов.

«Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы. Но главное - программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, и не искать лучшей доли за рубежом», - написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, программа заработает с 1 февраля 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся».

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ЕБРР готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 20...



ЕБРР готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро - заявление.

Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. Об этом говорится в заявлении банка.

Напомним, США планируют выделить 2 млрд долл. экономической помощи для Украины. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил Госсекретарь США Джон Керри.

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