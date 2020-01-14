Новость Арахамия рассказал, когда ВР рассмотрит вопрос децентрализации Добавлено: 2020-01-14 16:42:23 Корреспондент: Алексей Свидров

24 января 2020 года пройдет внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Укринформ».

«Да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование до следующей сессии», - отметил он.

При этом Арахамия подчеркнул, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», то потребности во внеочередном заседании не будет.

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