Новость Киевское «Динамо» возьмет на первый зимний сбор 29 футболистов Добавлено: 2020-01-14 17:26:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Киевское «Динамо» назвало футболистов, которые завтра, 15 января 2020 года, отправятся с командой на первый зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

В турецкий Белек полетят 29 футболистов:

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, где Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Отметим, что среди игроков нет люксембургского нападающего Жерсона Родригеса, на которого, по слухам, тренерский штаб «Динамо» больше не рассчитывает.

Первый сбор продлится 2 недели - до 28 января.

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По словам наставника, на первый тренировочный сбор он планирует взять с собой большое количество молодых футболистов.

&l..... В понедельник львовские «Карпаты» собрались во Львове и начали готовиться к весенней части чемпионата. Главный тренер команды Игорь Йовичевич рассказал о планах клуба на ближайшее время.«Сейчас футболисты проходят медосмотр. Перед поездкой в Турцию у нас запланированы занятия на базе, где игроки должны ознакомиться с графиком тренировок и задачами на предстоящие тренировочныеы. Главное, чтобы они осознали, что мы продолжаем двигаться в том же направлении, в котором двигались в начале чемпионата», - прокомментировал ситуацию Игорь Йовичевич.По словам наставника, натренировочныйон планирует взять с собой большое количество молодых&l..... Читать новость...

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В турецком Белеке начался третий и заключительный зимний сбор киевского «Динамо».

Непосредственно из украинской столицы в Белек прибыло 22 футболиста. Исключение в «Динамо» составили Огнен Вукоевич, Нико Кранчар и Домагой Вида. Балканские футболисты добирались до места очередного сбора своим ходом.

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Киевское «Динамо» приобретет 2-3 новых футболистов, – Суркис...

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что в летнее трансферное окно клуб пополнится 2-3 новыми игроками. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

«Я не буду комментировать трансферные цели "Динамо", пока они не осуществятся. Вы узнаете о них в ближайшее время. Могу сказать одно: новички у нас будут. Не в таком количестве, как мы их покупали раньше – по 4, 5, 6 человек, а лишь точечное усиление, максимум 2-3 футболиста только под основу», – отметил он.

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По словам Суркиса, селекционная деятельность ужу в процессе.

«30 июня "Динамо" едет на д..... Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что в летнее трансферное окно клуб пополнится 2-3 новыми игроками. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.«Я не буду комментировать трансферные цели "Динамо", пока они не осуществятся. Вы узнаете о них в ближайшее время. Могу сказать одно: новички у нас будут. Не в таком количестве, как мы их покупали раньше – по 4, 5, 6 человек, а лишь точечное усиление, максимум 2-3 футболиста только под основу», – отметил он.ЧИТАЙТЕ: Хачериди перешел в ПАОКПо словам Суркиса, селекционная деятельность ужу в процессе.«30 июня "Динамо" едет на д..... Читать новость...

Марко Трабукки предложил привезти в киевское «Динамо» футбол...



Марко Трабукки, известный итальянский агент, который специализируется на трансферных вопросах многих украинских и российских команд, заявил о том, что полностью готов помочь киевскому «Динамо» в приобретении футболистов из итальянской Серии А.

По его словам, к сожалению, сейчас итальянский чемпионат не является сильнейшим в мире, однако он уверен в том, что Серия А - наиболее сложный чемпионат. Все игроки из итальянского чемпионата являются далеко не дешевыми трансферами, однако, это гарантия качества. Также Марко Трабукки добавил, что, покупая игроков из Серии А, клиент практически не рискует потерять вложенные деньги.

Также, по словам агента, он намерен привезти в «Ди..... Марко Трабукки, известный итальянский агент, который специализируется на трансферных вопросах многих украинских и российских команд, заявил о том, что полностью готов помочь киевскому «Динамо» в приобретениииз итальянской Серии А.По его словам, к сожалению, сейчас итальянский чемпионат не является сильнейшим в мире, однако он уверен в том, что Серия А - наиболее сложный чемпионат. Все игроки из итальянского чемпионата являются далеко не дешевыми трансферами, однако, это гарантия качества. Также Марко Трабукки добавил, что, покупая игроков из Серии А, клиент практически не рискует потерять вложенные деньги.Также, по словам агента, он намерен привезти в «Ди..... Читать новость...

«Динамо» завершило первый сбор...



Киевское «Динамо» завершило свой первый в новом году учебно-подготовительный сбор. Отметим, что первый тренировочный сбор лидеры УПЛ провели в Испании. Об этом информирует официальный сайт киевского футбольного клуба «Динамо».

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По имеющимся данным, в столицу Украины отправились не все футболисты киевского клуба. Стало известно, что по своим родным странам разъехались многие легионеры «бело-синих», которые намерены провести несколько выходных дней в кругу родных и близких. По имеющимся данным, вместе с командой в столицу Украины вернулись только два легионера, - бразильский за..... «Динамо» завершило свойв новом году учебно-подготовительный. Отметим, чтотренировочныйлидеры УПЛ провели в Испании. Об этом информирует официальный сайт киевского футбольного клуба «Динамо».Читайте: Сергей Ребров: "Наах не было претензий к футболистам"По имеющимся данным, в столицу Украины отправились не все футболисты киевского клуба. Стало известно, что по своим родным странам разъехались многие легионеры «бело-синих», которые намерены провести несколько выходных дней в кругу родных и близких. По имеющимся данным, вместе с командой в столицу Украины вернулись только два легионера, - бразильский за..... Читать новость...

"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор...

26 июня делегация киевского "Динамо" отправились на первый этап подготовки к новому сезону.

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Тренировочный сбор пройдет в австрийском Зеефельде. Хацкевич вызвал на него 28 исполнителей:

Голкиперы: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Максим Коваль, Артур Рудько;

Защитники: Александар Пантич, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар, Богдан Михайличенко;

Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский..... 26 июня делегация киевского "Динамо" отправились наэтап подготовки к новому сезону.ЧИТАЙТЕ: Хацкевич: "Динамо" готово попрощаться с Ярмоленко и Видой"Тренировочныйпройдет в австрийском Зеефельде. Хацкевич вызвал на него 28 исполнителей:Голкиперы: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Максим Коваль, Артур Рудько;Защитники: Александар Пантич, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар, Богдан Михайличенко;Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский..... Читать новость...