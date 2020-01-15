Новость Гончарук прокомментировал высокие зарплаты министров Добавлено: 2020-01-15 09:01:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал высокие зарплаты некоторых министров.

«Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей», - написал он в Telegram.

По его словам, правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве: министры живут на зарплату от налогоплательщиков, и данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

Гончарук подчеркнул, что такие зарплаты являются необходимостью для борьбы с коррупцией во власти.

«Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти», - сказал премьер.

Также он призвал не «спекулировать цифрами».

«В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета министров предоставят детализацию с пояснениями. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления - только так власть будет работать эффективно», - добавил Гончарук.

ЧИТАЙТЕ: В ВР рассказали о повышении зарплат депутатам

Накануне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Згуладзе обещает МВД Украины молодые кадры и высокие зарплат...



Первый заместитель главы МВД Эка Згуладзе сообщила о том, что с 20 января будущего года в Украине стартует реформа МВД, которая, по ее словам, неизбежна. Чиновник, которой удалось за короткий срок вернуть доверие к полиции в Грузии, рассказала о предстоящей большой чистке в рядах МВД. Также стало известно, что обязанности ГАИ совместят с патрульной службой.

Читайте: Назначение Эки Згуладзе позволит ускорить реформу МВД, - Зорян Шкиряк

"Будет меняться существующая патрульная служба вместе с ГАИ. Функционально это станет фундаментом для новой национальной полиции Украины", - сообщила Згуладзе. По ее словам, на работу будут брать молодежь, которая будет проходить специальное обуч..... Первый заместитель главы МВД Эка Згуладзе сообщила о том, что с 20 января будущего года в Украине стартует реформа МВД, которая, по ее словам, неизбежна. Чиновник, которой удалось за короткий срок вернуть доверие к полиции в Грузии, рассказала о предстоящей большой чистке в рядах МВД. Также стало известно, что обязанности ГАИ совместят с патрульной службой.Читайте: Назначение Эки Згуладзе позволит ускорить реформу МВД, - Зорян Шкиряк"Будет меняться существующая патрульная служба вместе с ГАИ. Функционально это станет фундаментом для новой национальной полиции Украины", - сообщила Згуладзе. По ее словам, на работу будут брать молодежь, которая будет проходить специальное обуч..... Читать новость...

Андрей Гончарук выступит на конференции министров ВТО...

Советник В. Януковича примет участие в конференции министров ВТО

Советник президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений, председатель Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО, представитель Украины в ВТО Андрей Гончарук возглавит делегацию Украины на девятой министерской конференции ВТО, которая пройдет с 3 по 6 декабря 2013 г. в г. Денпасар (Республика Индонезия). Об этом УНН сообщили в пресс-службе президента.

Глава делегации Украины выступит на конференции. В выступлении, в частности, будут выделены подходы украинской стороны к решению вопросов, включенных в повестку дня министерского саммита, с целью содейст..... Советник В. Януковича примет участие в конференцииВТОСоветник президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений, председатель Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО, представитель Украины в ВТО Андрейвозглавит делегацию Украины на девятой министерской конференции ВТО, которая пройдет с 3 по 6 декабря 2013 г. в г. Денпасар (Республика Индонезия). Об этом УНН сообщили в пресс-службе президента.Глава делегации Украины выступит на конференции. В выступлении, в частности, будут выделены подходы украинской стороны к решению вопросов, включенных в повестку дня министерского саммита, с целью содейст..... Читать новость...

Гончарук прокомментировал увольнение Кличко...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно. Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существу..... Премьер-министр Украины Алексейувольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Украинская правда».«Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно. Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существу..... Читать новость...

Гончарук прокомментировал укрепление гривны ...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал укрепление гривны, которое наблюдается в последнее время.

«Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, среди преимуществ повышения курса гривны рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. В то же время подорожание нацвалюты негативно влияет на экспортеров и бюджет.

«В условиях, когда активно меняются макроэкономические усло..... Премьер-министр Украины Алексейукрепление гривны, которое наблюдается в последнее время.«Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».По его словам, среди преимуществ повышения курса гривны рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. В то же время подорожание нацвалюты негативно влияет на экспортеров и бюджет.«В условиях, когда активно меняются макроэкономические усло..... Читать новость...

Совет министров ЕС заморозил пенсии и зарплаты еврочиновнико...



Совет министров Европейского союза внес некоторые изменения в систему оплаты труда чиновников европейских институтов. В частности, к таким действиям официальный Брюссель прибегнул в целях экономии бюджетных средств. Об этом стало известно от представителя Совета министров ЕС.

В постановлении Совета министров ЕС вводится замораживание пенсионных выплат и заработных плат на финансовый период с 2014 по 2020 годы. Как рассказали представители Совета ЕС, с 2015 года пенсии и зарплаты еврочиновников будут скорректированы. Отметим, что после этого покупательную способность зарплат будут рассчитывать по формуле, которая применяется в отношении чиновников из правительств 11-ти стран ЕС. В частност..... СоветЕвропейского союза внес некоторые изменения в систему оплаты труда чиновников европейских институтов. В частности, к таким действиям официальный Брюссель прибегнул в целях экономии бюджетных средств. Об этом стало известно от представителя СоветаЕС.В постановлении СоветаЕС вводится замораживание пенсионных выплат и заработных плат на финансовый период с 2014 по 2020 годы. Как рассказали представители Совета ЕС, с 2015 года пенсии иеврочиновников будут скорректированы. Отметим, что после этого покупательную способность зарплат будут рассчитывать по формуле, которая применяется в отношении чиновников из правительств 11-ти стран ЕС. В частност..... Читать новость...

Андрей Шевченко прокомментировал размер зарплаты депутатов...

А. Шевченко в Tw: зарплата депутата в 6,5 тыс. грн - прямое приглашение к коррупции

Народный депутат Андрей Шевченко прокомментировал размер проголосованной сегодня зарплаты депутата и назвал его "прямым приглашением к коррупции". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Читайте: Верховная Рада лишила нардепов и министров всех доплат

"Рискну сказать непопулярное: проголосованная сегодня зарплата депутата в 6500 грн (550 долл.) в месяц - это прямое приглашение к коррупции", - написал А.Шевченко.

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что зарплаты народных депутатов, членов правительства и высокопоста..... А. Шевченко в Tw: зарплата депутата в 6,5 тыс. грн - прямое приглашение к коррупцииНародный депутат Андрей Шевченкоразмер проголосованной сегоднядепутата и назвал его "прямым приглашением к коррупции". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.Читайте: Верховная Рада лишила нардепов ивсех доплат"Рискну сказать непопулярное: проголосованная сегодня зарплата депутата в 6500 грн (550 долл.) в месяц - это прямое приглашение к коррупции", - написал А.Шевченко.Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, чтонародных депутатов, членов правительства и высокопоста..... Читать новость...

Кабмин намерен отвязать зарплаты чиновников от минимальной з...

Кабинет министров предлагает со следующего года отвязать зарплаты чиновников и судей от минимальной зарплаты, чтобы повышение социальных стандартов не приводило к чрезмерному увеличению зарплат чиновников.

ЧИТАЙТЕ: Парубий: "Рада отменит постановление о повышении зарплат депутатам"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нам нужно отвязать минимальную заработную плату от тех привязок, которые были в стране очень популярными и модными», - сказал Гройсман.

Как пояснил премьер, повышение минимальной зарплаты на 10%, до 1600 грн, как это запланировано с 1 декабря т..... Кабинетпредлагает со следующего года отвязатьчиновников и судей от минимальной, чтобы повышение социальных стандартов не приводило к чрезмерному увеличению зарплат чиновников.ЧИТАЙТЕ: Парубий: "Рада отменит постановление о повышении зарплат депутатам"Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.«Нам нужно отвязать минимальную заработную плату от тех привязок, которые были в стране очень популярными и модными», - сказал Гройсман.Как пояснил премьер, повышение минимальнойна 10%, до 1600 грн, как это запланировано с 1 декабря т..... Читать новость...

Порошенко предложил приглашать на высокие должности иностран...

Президент Украины Петр Порошенко считает, что для успешных реформ в стране нужны иностранные специалисты. Поэтому на должности во власти, в том числе и на посты министров, нужно привлекать иностранцев. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде. Также глава государства сообщил, что будет инициировать изменения законодательства, которые бы это позволяли. Если этот вариант не пройдет, президент будет думать над упрощением предоставления иностранным специалистам гражданства Украины.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что будет просить нардепов поддержать его инициативу назначить председателем Антикоррупционного бюро иностранца. При этом глава государства подчеркнул, что..... Президент Украины Петр Порошенко считает, что для успешных реформ в стране нужны иностранные специалисты. Поэтому на должности во власти, в том числе и на посты, нужно привлекать иностранцев. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде. Также глава государства сообщил, что будет инициировать изменения законодательства, которые бы это позволяли. Если этот вариант не пройдет, президент будет думать над упрощением предоставления иностранным специалистам гражданства Украины.Кроме того, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что будет просить нардепов поддержать его инициативу назначить председателем Антикоррупционного бюро иностранца. При этом глава государства подчеркнул, что..... Читать новость...