Новость Больница «Феофания» будет доступна для всех украинцев Добавлено: 2020-01-15 12:01:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить доступ всех украинцев к медпомощи в больнице «Феофания», которая сейчас обслуживает в основном госслужащих. Об этом говорится в указе №10/2020.

«Кабинету министров и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами», - говорится в нем.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Больница "Феофания" может стать доступной для всех...



В ВР предлагают сделать больницу "Феофания" доступной для всех.

Проектом "Об особенностях деятельности клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами", зарегистрированным в ВР, предлагается сделать больницу доступной для всех категорий граждан, сообщает УНН.

Проект постановления зарегистрировал в парламенте нардеп из фракции "Батькивщина" Роман Илык.

В документе предлагается установить, что клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами осуществляет предоставление специализированной медицинской помощи всем категориям граждан.

В пояснительной записке сообщается, что целью принятия данного По..... В ВР предлагают сделать больницу "Феофания" доступнойПроектом "Об особенностях деятельности клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами", зарегистрированным в ВР, предлагается сделать больницу доступнойкатегорий граждан, сообщает УНН.Проект постановления зарегистрировал в парламенте нардеп из фракции "Батькивщина" Роман Илык.В документе предлагается установить, что клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами осуществляет предоставление специализированной медицинской помощи всем категориям граждан.В пояснительной записке сообщается, что целью принятия данного По..... Читать новость...

Windows 10 будет доступна в 7 модификациях...



Американская компания Microsoft обнародовала список версий своей новой операционной системы Windows 10, выход которой запланирован на лето этого года.

Как сообщается, у операционной системы будет семь модификаций. Так, мобильная версия будет называться Windows 10 Mobile. При этом будет также доступна и мобильная версия для корпоративных клиентов под названием Windows 10 Mobile Enterprise, предоставляющая пользователям более расширенные возможности администрирования.

Настольная версия операционной системы получила название Windows 10 Home. Кроме того, будет доступна версия под названием Windows 10 Pro. Компания позиционирует ее как решение для малого бизнеса. Обе версии,..... Американская компания Microsoft обнародовала список версий своей новой операционной системы Windows 10, выход которой запланирован на лето этого года.Как сообщается, у операционной системысемь модификаций. Так, мобильная версияназываться Windows 10 Mobile. При этомтакжеи мобильная версиякорпоративных клиентов под названием Windows 10 Mobile Enterprise, предоставляющая пользователям более расширенные возможности администрирования.Настольная версия операционной системы получила название Windows 10 Home. Кроме того,версия под названием Windows 10 Pro. Компания позиционирует ее как решениемалого бизнеса. Обе версии,..... Читать новость...

Турчинов призвал всех украинцев прийти на выборы 25 мая...

Исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной Рады заявил, что власть сделала все возможное, чтобы президентские выборы не сорвались. Теперь все будет зависеть от ответственности и сознательности украинских граждан. Александр Турчинов призвал граждан Украины не быть пассивными, а прийти на выборы 25 мая и проголосовать. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу в пятницу, 23 мая.

«Я прошу каждого из вас прийти на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, которому вы доверяете», - отметил он.

Также Александр Турчинов отметил, что избирательная кампания в Украине прошла честно и прозрачно, без использования административного ресурса, давлен..... Исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной Рады заявил, что власть сделала все возможное, чтобы президентские выборы не сорвались. Теперь всезависеть от ответственности и сознательности украинских граждан. Александр Турчинов призвал граждан Украины не быть пассивными, а прийти на выборы 25 мая и проголосовать. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу в пятницу, 23 мая.«Я прошу каждого из вас прийти на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, которому вы доверяете», - отметил он.Также Александр Турчинов отметил, что избирательная кампания в Украине прошла честно и прозрачно, без использования административного ресурса, давлен..... Читать новость...

Кличко призвал всех украинцев прийти на выборы 25 мая...



Лидер партии «УДАР», кандидат на пост мэра Киева Виталий Кличко призвал политиков вести честную борьбу, а украинских граждан прийти на выборы, чтобы избрать нового президента уже в первом туре.

По его словам, очень важно, чтобы политики вели честную борьбу в такое сложное для страны время, поскольку все эти провокации и «чернуха» лишь отбрасывают Украину назад и лишают ее шанса стабилизировать ситуацию.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо думать о стране, а не удовлетворять свои собственные амбиции.

«И я надеюсь, что в это воскресенье будет поставлена точка: граждане выберут легитимную власть и Украина выйдет из той турбулентности,..... Лидер партии «УДАР», кандидат на пост мэра Киева Виталий Кличко призвал политиков вести честную борьбу, а украинских граждан прийти на выборы, чтобы избрать нового президента уже в первом туре.По его словам, очень важно, чтобы политики вели честную борьбу в такое сложноестраны время, поскольку все эти провокации и «чернуха» лишь отбрасывают Украину назад и лишают ее шанса стабилизировать ситуацию.Он подчеркнул, что сегодня необходимо думать о стране, а не удовлетворять свои собственные амбиции.«И я надеюсь, что в это воскресеньепоставлена точка: граждане выберут легитимную власть и Украина выйдет из той турбулентности,..... Читать новость...

Глава государства поздравил всех украинцев с Днем Соборности...

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня Соборности заявил, что Украина останется унитарным государством с единым государственным языком - украинским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Читайте: 22 января Украина празднует День Соборности

"Сейчас почти 100 % граждан поддерживают единую страну, и поражает, что большинство украинцев видят ее именно унитарной, а не федеративной", - сказал президент в обращении.

П. Порошенко подчеркнул, что для него единство страны и нации является такой же ценностью, как и для всех украинцев. "У меня есть свои взгляды на вопросы истории, языка, ..... Президент Украины Петр Порошенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня Соборности заявил, что Украина останется унитарным государством с единым государственным языком - украинским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.Читайте: 22 января Украина празднует День Соборности"Сейчас почти 100 % граждан поддерживают единую страну, и поражает, что большинствовидят ее именно унитарной, а не федеративной", - сказал президент в обращении.П. Порошенко подчеркнул, чтонего единство страны и нации является такой же ценностью, как и. "У меня есть свои взгляды на вопросы истории, языка, ..... Читать новость...

ФФУ: Отечественный футбол – самодостаточный и очень много зн...



В последние годы политика часто вмешивается в украинские футбольные дела, причем не всегда такое вмешательство положительно отражается на спорте. События, связанные с Крымом и его вхождением в состав Российской Федерации, могут привести к тому, что в УПЛ станет на две команды меньше. Сложно себе представить, как «Таврия» и «Севастополь» будут играть в украинском чемпионате, являясь командами из другой страны. А симферопольская «Таврия», напомним, является первым футбольным клубным чемпионом в истории независимой Украины.

Сегодня на официальном сайте украинской Федерации футбола появилось сообщение, в котором сказано, что «самостоятельный украински..... В последние годы политика часто вмешивается в украинские футбольные дела, причем не всегда такое вмешательство положительно отражается на спорте. События, связанные с Крымом и его вхождением в состав Российской Федерации, могут привести к тому, что в УПЛ станет на две команды меньше. Сложно себе представить, как «Таврия» и «Севастополь» будут играть в украинском чемпионате, являясь командами из другой страны. А симферопольская «Таврия», напомним, является первым футбольным клубным чемпионом в истории независимой Украины.Сегодня на официальном сайте украинской Федерации футбола появилось сообщение, в котором сказано, что «самостоятельный украински..... Читать новость...

Виктор Янукович поздравил всех украинцев с Международным дне...



Президент Украины Виктор Янукович поздравил всех соотечественников с Международным днем кооперации. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Виктора Януковича.

В поздравлении Януковича сказано, что кооперативное движение, имея крепкие традиции и богатую историю, на практике сумело доказать свою жизнеспособность и стало неотъемлемой частью хозяйственной жизни государства.

Сейчас кооперативы обеспечивают население Украины качественными продуктами питания, промышленными услугами и товарами, создавая для людей дополнительные рабочие места. Кроме того, кооперативы стимулируют развитие в Украине предпринимательской деятельности, которая функционирует на основе принципов взаимопомощи и ..... Президент Украины Виктор Янукович поздравилсоотечественников с Международным днем кооперации. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Виктора Януковича.В поздравлении Януковича сказано, что кооперативное движение, имея крепкие традиции и богатую историю, на практике сумело доказать свою жизнеспособность и стало неотъемлемой частью хозяйственной жизни государства.Сейчас кооперативы обеспечивают население Украины качественными продуктами питания, промышленными услугами и товарами, создаваялюдей дополнительные рабочие места. Кроме того, кооперативы стимулируют развитие в Украине предпринимательской деятельности, которая функционирует на основе принципов взаимопомощи и ..... Читать новость...

Представитель МИД: "Украина требует освободить всех незаконн...

Украина требует от Российской Федерации освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются на ее территории. С таким заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца (на фото).

«МИД требует прекратить конвейер приговоров и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев», - сказала она.

Читайте: Вера Савченко попала под запрет на въезд в РФ до 2020 года



Отметим, что на сегодняшний день МИД называет политическими заключенными в России 10 граждан Украины. К слову, в ведомстве допускают, что их количество может быть больше ввиду случаев похищения украинцев на территории оккупированного Россией Крыма и на востоке страны.

В заверше..... Украина требует от Российской Федерации освободить, которые незаконно удерживаются на ее территории. С таким заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца (на фото).«МИД требует прекратить конвейер приговоров и освободитьнезаконно удерживаемых», - сказала она.Читайте: Вера Савченко попала под запрет на въезд в РФ до 2020 годаОтметим, что на сегодняшний день МИД называет политическими заключенными в России 10 граждан Украины. К слову, в ведомстве допускают, что их количество может быть больше ввиду случаев похищенияна территории оккупированного Россией Крыма и на востоке страны.В заверше..... Читать новость...