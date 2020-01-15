Новость Лунин перебрался в «Овьедо» Добавлено: 2020-01-15 13:00:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешел на правах аренды в Овьедо. Об этом сообщается пресс-служба испанского клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона.

В первой половине сезона Лунин выступал в аренде в «Вальядолиде», но не сумел закрепиться в команде.

Напомним, игрок перебрался в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари», заключив шестилетний контракт.

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Лунин вновь отправился в аренду...

20-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин вновь отправляется в аренду. В этот раз он будет выступать за «Вальядолид». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020 годов.

Уже сегодня Лунин проведет первую тренировку с новой командой, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Прошлый сезон украинец провел в составе «Леганеса».

Напомним, Лунин перебрался в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари», заключив шестилетний контракт.

ЧИТАЙТЕ: Перишич перебрался в «Баварию»..... 20-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрейвновь отправляется в аренду. В этот раз он будет выступать за «Вальядолид». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020 годов.Уже сегодняпроведет первую тренировку с новой командой, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.Прошлый сезон украинец провел в составе «Леганеса».Напомним,в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари», заключив шестилетний контракт.ЧИТАЙТЕ: Перишичв «Баварию»..... Читать новость...

Лосано перебрался в «Наполи»...

24-летний мексиканский вингер голландского «ПСВ» Ирвинг Лосано перебрался в «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Лосано провел за «ПСВ» 43 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 12 ассистов.

Мексиканец также выступал за «Пачуку».

Ранее сообщалось, что в услугах Лосано заинтересована каталанская «Барселона». На данной сделке настаивал лидер клуба Лионель Месси.

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Перишич перебрался в «Баварию»...

30-летний хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перешич перебрался на правах аренды в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020 годов с правом выкупа.

«Благодаря своему большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде. Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях. Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с Бундеслигой и нашим тренером Нико Ковачем», - отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Свой пе..... 30-летний хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перешична правах аренды в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020 годов с правом выкупа.«Благодаря своему большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде. Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях. Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с Бундеслигой и нашим тренером Нико Ковачем», - отметил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.Свой пе..... Читать новость...

Малком перебрался из «Барселоны» в «Зенит»...

22-летний бразильский футболист каталонской «Барселоны» Малком перебрался в питерский «Зенит». Данную информацию подтвердили официальные сайты обоих клубов.

Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро плюс бонусы.

Воспитанник «Коринтианса», Малком дебютировал за родную команду в апреле 2014 года. В общей сложности он отыграл 54 матча в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес, забил семь мячей, сделал 5 результативных передач, а также выиграл чемпионат страны.

В 2016 году Малком присоединился к французскому «Бордо», за который провел 96 матчей, забил 23 мяча..... 22-летний бразильский футболист каталонской «Барселоны» Малкомв питерский «Зенит». Данную информацию подтвердили официальные сайты обоих клубов.Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро плюс бонусы.Воспитанник «Коринтианса», Малком дебютировал за родную команду в апреле 2014 года. В общей сложности он отыграл 54 матча в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес, забил семь мячей, сделал 5 результативных передач, а также выиграл чемпионат страны.В 2016 году Малком присоединился к французскому «Бордо», за который провел 96 матчей, забил 23 мяча..... Читать новость...

Экс-глава ОАО «Курорты Северного Кавказа» Билалов перебрался...



Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» вместе со своей семьей перебрался в один из элитных особняков в графстве Беркшир. Как известно, также бывший вице-президент Олимпийского комитета Ахмед Билалов уже месяц живет в Великобритании.

Снятый со всех постов бывший госчиновник и крупный предприниматель сейчас проживает недалеко от особняка еще одного опального бизнесмена - Бориса Березовского, и как он сам утверждает, проходит лечение в одной из клиник Великобритании.

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Голкипер "Днепра" прокомментировал слухи об интересе со стор...

Молодой голкипер "Днепра" Андрей Лунин заявил, что его не интересуют слухи о возможном переходе в другой клуб.

Напомним, что недавно СМИ сообщили о возможном переходе Лунина в мадридский "Реал".

"Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с "Волынью". Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.

Входит ли в мои планы уход из "Днепра" уже в ближайшее время? Не входит. У меня нет никаких предложений. У меня нет агента. Мой главный менеджер – мой папа", – сказал Лунин.

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Адебайор стал игроком «Тоттенхэма»...



Руководство лондонского «Тоттенхэма» смогло договориться с «Манчестер Сити» относительно трансфера 28-летнего тоголезского форварда Эммануэля Адебайора, который прошлый сезон играл за Шпор на правах аренды.

В прошлом сезоне нападающий в национальном чемпионате забил семнадцать голов. По всей видимости, такие результаты понравились клубу и «Тоттенхэм» решил выкупить контракт Адебайора.

Английская пресса сообщает, что стороны смогли уже договориться об условиях трансфера, но, к сожалению, они пока что остаются неизвестными.

Уже к концу недели будет согласован личный контракт с футболистом, и после этого Эммануэль Адебайор подпи..... Руководство лондонского «Тоттенхэма» смогло договориться с «Манчестер Сити» относительно трансфера 28-летнего тоголезского форварда Эммануэля Адебайора, который прошлый сезон играл за Шпор на правах аренды.В прошлом сезоне нападающий в национальном чемпионате забил семнадцать голов. По всей видимости, такие результаты понравились клубу и «Тоттенхэм» решил выкупить контракт Адебайора.Английская пресса сообщает, что стороны смогли уже договориться об условиях трансфера, но, к сожалению, они пока что остаются неизвестными.Уже к концу недели будет согласован личный контракт с футболистом, и после этого Эммануэль Адебайор подпи..... Читать новость...

Коутиньо будет выступать за «Баварию»...

27-летний бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перебрелся на правах аренды в мюнхенскую «Баварию. Об этом сообщается на официальных сайтах немецкого и испанского клубов.

Соглашение рассчитано на год с правом выкупа. «Бавария» заплатит 8,5 млн евро, а также будет выплачивать зарплату футболисту. Полноценный трансфер обойдется мюнхенцам в 120 млн евро.

Коутиньо перебрался в «Барселону» летом 2018 года из «Ливерпуля». Каталонцы заплатили 200 млн евро. За это время он провел 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что 30-летний хорватский полузащитник ..... 27-летний бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перебрелся на правах аренды в мюнхенскую «Баварию. Об этом сообщается на официальных сайтах немецкого и испанского клубов.Соглашение рассчитано на год с правом выкупа. «Бавария» заплатит 8,5 млн евро, а также будет выплачивать зарплату футболисту. Полноценный трансфер обойдется мюнхенцам в 120 млн евро.Коутиньов «Барселону» летом 2018 года из «Ливерпуля». Каталонцы заплатили 200 млн евро. За это время он провел 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.Ранее сообщалось, что 30-летний хорватский полузащитник ..... Читать новость...