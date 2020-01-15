Новость Семьям погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев выплатят по 200 тыс. гривен Добавлено: 2020-01-15 13:31:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины издаст распоряжение о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Мы сегодня примем решение о выплате компенсации семьям погибших во время авиакатастрофы в Иране... Примем решение о выплате 200 тысяч каждой семье и рассчитываем на то, что уже в течение недели они будут выплачены», - отметил он.

Гончарук добавил, что единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат.

«Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000», - сказал премьер.

Также, по его словам, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через все дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

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Семьям погибших на Донбассе железнодорожников выплатят по 10...

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такое решение было принято сегодня, 3 сентября, на совещании ведомства под руководством генерального директора Бориса Остапюка.

«3 сентября на аппаратном совещании «Укрзализныци» генеральный директор Борис Остапюк дал указание руководителям железных дорог выплатить по 100 тыс. грн семьям железнодоро..... Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена выплатить материальную помощь в размере 100. грн семьям работников железнодорожной отрасли,в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такое решение было принято сегодня, 3 сентября, на совещании ведомства под руководством генерального директора Бориса Остапюка.«3 сентября на аппаратном совещании «Укрзализныци» генеральный директор Борис Остапюк дал указание руководителям железных дорог выплатить по 100. грн семьям железнодоро..... Читать новость...

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Также он подчеркнул, что после происшествия к городским властям обратились многие местные предприниматели с предложением своей помощи. Поэтому если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или..... в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессекомпенсацию пояч, а также власть возьмет на себя все расходы на похороны. Семьи пострадавших получат по 100яч. Тем, чьи дети отдыхали в этот период в лагере,по 20яч. Об этом заявил во время встречи с родителями детей мэр Одессы Геннадий Труханов.ЧИТАЙТЕ: Зубко созывает штаб ГосЧС в связи с пожаром в детском лагере «Виктория»Также он подчеркнул, что после происшествия к городским властям обратились многие местные предприниматели с предложением своей помощи. Поэтому если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или..... Читать новость...

Семьям погибших на Азове моряков выплатят компенсации...



Решением правительства Украины семьям рыбаков, погибших в результате столкновения с российским пограничным катером в Азовском море, будут назначены компенсации. Каждой семье выплатят по 100 000 гривен из резервного фонда государственного бюджета. Соответствующие распоряжения направлены в министерство экономики и развития, министерство социальной политики, министерство финансов и в Донецкую областную администрацию.

Напомним, 17 июля в Азовском море, на закрытом для судоходства участке, неподалеку от поселка Воронцовка баркас с украинскими рыбаками, уходя от преследования катера российских пограничников, перевернулся, четверо украинцев погибли. По другим сведениям, пограничники намеренно по..... Решением правительства Украины семьям рыбаков,в результате столкновения с российским пограничным катером в Азовском море, будут назначены компенсации. Каждой семьепо 100 000из резервного фонда государственного бюджета. Соответствующие распоряжения направлены в министерство экономики и развития, министерство социальной политики, министерство финансов и в Донецкую областную администрацию.Напомним, 17 июля в Азовском море, на закрытом для судоходства участке, неподалеку от поселка Воронцовка баркас с украинскими рыбаками, уходя от преследования катера российских пограничников, перевернулся, четверопогибли. По другим сведениям, пограничники намеренно по..... Читать новость...

По 1 миллиону рублей выплатят семьям погибших при аварии на ...



Представитель Минтранса по итогам заседания комиссии, проходившей 12 января, сообщил, что семьям погибших в результате схода вагонов в Иркутской области будет выплачено единовременное пособие в размере одного миллиона рублей.

«В ходе заседания комиссии было отмечено, что в соответствии с пунктом 5.3.10 коллективного договора на 2011-2013 годы семьям погибших будет выплачено единовременное пособие в размере 30 минимальных окладов труда (около 1 млн рублей).

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Семьям погибших от вызрыва в Волгограде выплатят по одному м...

Семьям погибших при теракте в пассажирском автобусе в Волгограде выплатят по миллиону рублей компенсации. Об этом, сегодня, 21 октября, сообщают средства массовой информации со ссылкой на губернатора Волгоградской области Сергея Боженова.

Тяжело пострадавшие от взрыва получат по четыреста тысяч рублей, все остальные пострадавшие — по сто тысяч. По информации губернатора, в результате теракта погибли 6 человек, 28 были госпитализированы, из них 5 — в очень тяжелом состоянии. Людей, которые находятся в тяжелом состоянии, в самое ближайшее время отправят на лечение в столицу специальном рейсом МЧС России.

В связи с террористическим актом на волгоградском региональном общественном ..... при теракте в пассажирском автобусе в Волгоградепо миллиону рублей компенсации. Об этом, сегодня, 21 октября, сообщают средства массовой информации со ссылкой на губернатора Волгоградской области Сергея Боженова.Тяжело пострадавшие от взрыва получат по четырестаяч рублей, все остальные пострадавшие — по стояч. По информации губернатора, в результате теракта погибли 6 человек, 28 были госпитализированы, из них 5 — в очень тяжелом состоянии. Людей, которые находятся в тяжелом состоянии, в самое ближайшее время отправят на лечение в столицу специальном рейсом МЧС России.В связи с террористическим актом на волгоградском региональном общественном ..... Читать новость...

Власти Малайзии выплатят семьям погибших малазийцев в трагед...



Родственники пассажиров лайнера «Малазийских авиалиний», который потерпел крушение на территории Донецкой области в Украине, получат от малазийского правительства материальную компенсацию. Как сообщают средства массовой информации Малайзии, министр по делам женщин, семьи и местного развития Датук Сэри Роани Абдул Карим пообещала выплатить каждой семье погибшего гражданина страны по 50 тысяч долларов.

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Ранее министр также сообщила, что 25 членов семе..... Родственники пассажиров лайнера «Малазийских авиалиний», который потерпел крушение на территории Донецкой области в Украине, получат от малазийского правительства материальную компенсацию. Как сообщают средства массовой информации Малайзии, министр по делам женщин, семьи и местного развития Датук Сэри Роани Абдул Карим пообещала выплатить каждой семье погибшего гражданина страны по 50яч долларов.«Ближайшие родственники смогут получить выплату сразу после того, как будут установлены окончательные причины падения пассажирского лайнера», - прокомментировала ситуацию представитель малазийского правительства.Ранее министр также сообщила, что 25 членов семе..... Читать новость...

Президент Украины выразил соболезнования родным погибших в к...

Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие и искренние соболезнования родным погибших от падения международного самолета в Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины, передает УНН.

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"Президент Украины от имени государства выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших в этой ужасной трагедии. Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия", - отмечается на официальном сайте АП.

Также президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие соболезнования премьер-м..... Президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие и искренние соболезнования роднымот падения международногов Донецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины, передает УНН.Читайте: А. Яценюк требует создать комиссию для выяснения обстоятельств падения "Боинга" на Донбассе"Президент Украины от имени государства выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близкимв этой ужасной трагедии. Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия", - отмечается на официальном сайте АП.Также президент Украины Петр Порошенко выразил глубокие соболезнования премьер-м..... Читать новость...

Правительство Подмосковья выплатит по миллиону рублей семьям...



Власти Подмосковья берут на себя обязательство выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета во Внуково, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.

"Семьям погибших мы поможем, а с ситуацией разберемся. Самое главное сейчас - разобраться в причинах трагедии, чтобы такого не повторилось", - сообщили в пресс-службе исполняющего обязанности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе, также сообщили, что Андрей Воробьев распорядился выплатить по одному миллиону рублей семьям погибших при крушении.

По материалам: interfax..... Власти Подмосковья берут на себя обязательство выплатить компенсации семьями пострадавшим при крушенииво Внуково, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.мы поможем, а с ситуацией разберемся. Самое главное сейчас - разобраться в причинах трагедии, чтобы такого не повторилось", - сообщили в пресс-службе исполняющего обязанности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.В пресс-службе, также сообщили, что Андрей Воробьев распорядился выплатить по одному миллиону рублей семьямпри крушении.По материалам: interfax..... Читать новость...