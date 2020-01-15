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|Новость
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Кабмин Украины определил объекты, которые не подлежат приватизации
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|Добавлено:
|2020-01-15 14:22:34
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Кабинет министров Украины утвердил законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.
Не подлежат приватизации предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, имеют критически важное значение для общества.
В частности, среди них значатся «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Укроборонпром» с входящими в него предприятиями, «Укрхимтрансаммиак», Администрация морских портов, ВостГОК, ГП «Документ», полиграфкомбинат «Украина» и т.д.
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Напомним, Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий.
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"Укргидроэнерго" и "Энергоатом" не подлежат приватизации, - ...
Министр энергетики Владимир Демчишин назвал "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" "священными коровами" Украины
, не подлежащими приватизации
. Об этом он сказал во время круглого стола "Модернизация сектора энергетики Украины
", передает УНН.
"Укргидроэнерго" это как священная корова, так же как и "Энергоатом", и не рассматривается для приватизации
", - сказал министр.
Он пояснил, что государство по сути делает ставку на "Энергоатом". "У государства остались фундаментальные активы, которые
стоят существенные суммы, которые
имеют большое значение и довольно эффективно используются ... На данный момент ..... Читать новость...
Шахты Ахметова, которые находятся на оккупированной части Лу...
Захваченные боевиками шахты бизнесмена Рината Ахметова восстановлению не подлежат
.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
Георгий Тука.
"Исходя из того, что с 26 октября 2016 года "плотницкие" прекратили откачку грунтовых вод из шахт на неконтролируемой территории Луганщины, будущее захваченных шахт выглядит не радужным. Оборудование демонтировано и вывезено в неизвестном направлении. Восстановить деятельность этих шахт уже невозможно", - написал он в Facebook
По словам Туки, в результате подъема грунтовых вод в районе этих шахт возможно подтопление территории.
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Власти Киева обратятся в ВСЮ относительно решения судов о за...
Киевская власть будет обращаться в Высший совет юстиции Украины
в связи с тем, что столичные суды выносят решения о законности установки киосков и ларьков, попавших под снос, сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской государственной администрации (КГГА) Сергей Садовой.
На пресс-конференции в понедельник С.Садовой сообщил, что ряд предпринимателей, в частности, общественная организация "Союз Октябрьский", обратились в суд по поводу демонтажа малых архитектурных форм (МАФО) возле станции метро "Политехнический институт".
По его словам, данная общественная организация аргументировала свои..... Читать новость...
Кабмин определил порядок спецпроверок госслужащих I-III кате...
Министр Кабмин
а Анна Онищенко на брифинге сообщила, что правительство на заседании в среду одобрило проект закона о Национальном антикоррупционном бюро, передает корреспондент УНН.
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По словам А.Онищенко, правительство также утвердило порядок проведения конкурса на должность членов Национального агентства по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.
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Кабмин
также определил
порядок спецпроверок госслужащих I-III категорий, судей, прокуроров, следователей, руководителей и заместителей руководителей органов, деятельн..... Читать новость...
Кабмин определил приоритетные работы по восстановлению Донба...
Кабинет министров Украины
на заседании 29 апреля одобрил проект постановления «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление (строительство, капитальный ремонт, реконструкцию) инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях». Программа предусматривает выделение из Госбюджета 300 миллионов гривен (по 150 миллионов гривен на каждую область) на работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
Согласно документу субвенции, в основном, пойдут на:
- строительство (новое или реконструкция или капитальный ремонт), проектные работы на объектах социальной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструкту..... Читать новость...
Кабмин определил предприятие, которое займется стандартизаци...
В Кабинете министров Украины определил
и предприятие, которое может выполнять функции национального органа стандартизации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины
.
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«Правительство Украины определил
о специализированное предприятие в области стандартизации, которое сможет выполнять функции национального органа стандартизации», - сказано в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины
.
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а следует подходить взвешено – Егор Фирсов
По решению Кабинета министров, теперь вопросами станда..... Читать новость...
Фонд кино РФ определил список кинокомпаний, которые получат ...
Накануне в Сочи в рамках "Кинотавра" прошел пресс-завтрак, на котором руководство Фонда кино озвучило список киностудий - лидеров кинопроизводства, которые
в этом году получат государственное финансирование. Кроме того, было рассказано и о различных нюансах работы экспертного совета и озвучены суммы распределяемых средств.
В список получателей госфинподдержки вошли 13 кинокомпаний, среди которых студия "Тритэ" Никиты Михалкова, выпустившая недавно картину "Легенда № 17", а также студия "СТВ", известная кассовыми мультфильмами про Ивана-царевича и Трех богатырей.
Полностью список выглядит так:
1. ООО «Арт Пикчерс Студия»
2. ЗАО &laqu..... Читать новость...
Кабмин не определил, как будут расти тарифы на коммунальные ...
Кабинет министров Украины
пока не определил
график повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
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Он напомнил, что программой деятельности правительства предусмотрено повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до "экономически обоснованного уровня". "Сегодня графика нет. В правительстве продолжается работа по согласованию вопросов. Как только будет график, сразу будет определена потребность служб на выплату (помощи ред.)", - сказал министр..... Читать новость...
Кабмин определил главные принципы международной технической ...
Кабинет министров определил
ключевые принципы, которые
регулируют сферу международной технической помощи в Украине. Отметим, что соответствующий законопроект был принят во время заседания Кабинета министров в четверг, 26 сентября. Об этом рассказал министр экономического развития и торговли Украины
Игорь Прасолов.
«Этот законопроект определяет экономические и правовые основы привлечения, планирования и использования международной технической помощи в Украине. Кроме того, он определяет предоставление Украине международной технической помощи», - заявил министр.
В частности, законопроектом определяются: терминология в области международной технической помощи, порядок привлечения..... Читать новость...