Новость Кабмин Украины определил объекты, которые не подлежат приватизации Добавлено: 2020-01-15 14:22:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины утвердил законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Не подлежат приватизации предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, имеют критически важное значение для общества.

В частности, среди них значатся «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Укроборонпром» с входящими в него предприятиями, «Укрхимтрансаммиак», Администрация морских портов, ВостГОК, ГП «Документ», полиграфкомбинат «Украина» и т.д.

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Напомним, Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

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Полностью список выглядит так:

1. ООО «Арт Пикчерс Студия»

2. ЗАО &laqu..... Накануне в Сочи в рамках "Кинотавра" прошел пресс-завтрак, на котором руководство Фонда кино озвучило список киностудий - лидеров кинопроизводства,в этом году получат государственное финансирование. Кроме того, было рассказано и о различных нюансах работы экспертного совета и озвучены суммы распределяемых средств.В список получателей госфинподдержки вошли 13 кинокомпаний, среди которых студия "Тритэ" Никиты Михалкова, выпустившая недавно картину "Легенда № 17", а также студия "СТВ", известная кассовыми мультфильмами про Ивана-царевича и Трех богатырей.Полностью список выглядит так:1. ООО «Арт Пикчерс Студия»2. ЗАО &laqu..... Читать новость...

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