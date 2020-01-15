Новость Украинским министрам установили новый минимальный размер оклада Добавлено: 2020-01-15 15:50:22 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министр принял решение установить новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

«Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников», - говорится в сообщении.

Так, новый минимальный размер должностного оклада составляет два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.). Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

«Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а руководитель уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн», - написал Гончаренко.

Кроме того, был рассмотрен вопрос надбавок и премий чиновников. Было решено, что они могут составлять до 200% от самого оклада.

Ранее глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал высокие зарплаты некоторых министров.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях.

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В Германии введут минимальный размер оплаты труда

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Это решение было принято под давлением левоцентристской оппозиции, с которой А.Меркель ведет переговоры о создании коалиции для формирования правительства.

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Минимальный размер оплаты труда сможет достичь уровня прожит...



В интервью одному из российских изданий министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что минимальный размер оплаты труда сможет достичь уровня прожиточного минимума не раньше, чем через четыре года.

Сейчас ведется обсуждение законопроекта, устанавливающего график повышения заработной платы до 2018 года. На сегодняшний день действующий Трудовой кодекс содержит весьма расплывчатые формулировки по поводу того, следует ли включать различные надбавки и районные коэффициенты в МРОТ. Новый закон, котрый будет разработан к осени текущего года, призван расставить все точки над i, подчеркнул министр.

МРОТ (видео):



По материалам: РИА новости..... В интервью одному из российских изданий министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, чтооплаты труда сможет достичь уровня прожиточного минимума не раньше, чем через четыре года.Сейчас ведется обсуждение законопроекта, устанавливающего график повышения заработной платы до 2018 года. На сегодняшний день действующий Трудовой кодекс содержит весьма расплывчатые формулировки по поводу того, следует ли включать различные надбавки и районные коэффициенты в МРОТ. Новый закон, котрый будет разработан к осени текущего года, призван расставить все точки над i, подчеркнул министр.МРОТ (видео):По материалам: РИА новости..... Читать новость...

Террористы установили новый блокпост в Донецке...

В Донецке боевики "ДНР" установили новый блокпост.

В Донецке ночью боевики так называемой ДНР установили новый блокпост. Об этом сообщает официальный сайт городского головы и городского совета г. Донецка Александра Лукьянченко, передает УНН.

"По состоянию на 9:30 ситуация в Донецке стабильная. Ночь в Донецке прошла относительно спокойно. Сообщений о происшествиях от жителей не поступало", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ночь с 7 на 8 июня на пересечении ул. Стратонавтов и Красногвардейского шоссе боевиками "ДНР" установлен блокпост. По-прежнему закр..... В Донецке боевики "ДНР"блокпост.В Донецке ночью боевики так называемой ДНРблокпост. Об этом сообщает официальный сайт городского головы и городского совета г. Донецка Александра Лукьянченко, передает УНН."По состоянию на 9:30 ситуация в Донецке стабильная. Ночь в Донецке прошла относительно спокойно. Сообщений о происшествиях от жителей не поступало", - говорится в сообщении.Читайте: Боевики на Востоке не стесняются обворовывать инвалидовОтмечается, что в ночь с 7 на 8 июня на пересечении ул. Стратонавтов и Красногвардейского шоссе боевиками "ДНР" установлен блокпост. По-прежнему закр..... Читать новость...

Боевики установили новый блокпост в зоне АТО...

В районе пункта пропуска "Золотое" боевики из террористической организации ДНР установили дополнительные блокпосты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Золотое. Разведение подразделений завершено. В то же время, командованием "6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск)" ВС РФ до конца текущей недели запрещено движение в районе пункта пропуска "Золотое". Установлены дополнительные блокпосты вблизи н.п. Молодежное, Марьевка", - говорится в сообщении...... В районе пункта пропуска "Золотое" боевики из террористической организации ДНРдополнительные блокпосты.Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.ЧИТАЙТЕ: Террористы на Донбассе продолжают нарушать «режим тишины»"Золотое. Разведение подразделений завершено. В то же время, командованием "6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск)" ВС РФ до конца текущей недели запрещено движение в районе пункта пропуска "Золотое". Установлены дополнительные блокпосты вблизи н.п. Молодежное, Марьевка", - говорится в сообщении...... Читать новость...

В Украине установили новый показатель средней зарплаты...

Правительство установило новый показатель средней зарплаты. С сегодняшнего дня она составляет 4320 грн.

Как сообщает "Урядовый портал", данный показатель будут применять при расчете пенсий.

"Утвержден показатель средней заработной платы на одно застрахованное лицо в сумме 4320 гривен 12 копеек.

Его будут использовать при определении коэффициента заработной платы за август при назначении пенсий", - говорится в сообщении, опубликованном в издании.

Напомним, что вчера украинский парламент принял за основу проект закона о государственном бюджете на 2017 год...... Правительство установилопоказатель средней зарплаты. С сегодняшнего дня она составляет 4320 грн.Как сообщает "Урядовый портал", данный показатель будут применять при расчете пенсий."Утвержден показатель средней заработной платы на одно застрахованное лицо в сумме 4320 гривен 12 копеек.Его будут использовать при определении коэффициента заработной платы за август при назначении пенсий", - говорится в сообщении, опубликованном в издании.Напомним, что вчера украинский парламент принял за основу проект закона о государственном бюджете на 2017 год...... Читать новость...

Одесситы установили новый рекорд Украины, выложив огромный с...



В Одессе 1 апреля установлен новый рекорд Украины - из ярко-оранжевых рабочих перчаток выложили смайл площадью около 40 квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Самый большой смайл из перчаток оранжевого цвета был создан в парке Победы в рамках Юморины. Участники установления рекорда использовали для изображения 2 тыс. 500 перчаток. Рекорд официально зарегистрировал представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

На церемонию собрались сотни людей.

Соорганизатор мероприятия Виолетта Велиева рассказала, диаметр смайла превысил 6 метров, площадь – около 40 кв. метров.

«Для выкладки смайла использовали более 2,5 тыс. перчаток», - сказала Велиева.

О..... В Одессе 1 апреля установленрекорд Украины - из ярко-оранжевых рабочих перчаток выложили смайл площадью около 40 квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент УНН.Самый большой смайл из перчаток оранжевого цвета был создан в парке Победы в рамках Юморины. Участники установления рекорда использовали для изображения 2 тыс. 500 перчаток. Рекорд официально зарегистрировал представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий.На церемонию собрались сотни людей.Соорганизатор мероприятия Виолетта Велиева рассказала, диаметр смайла превысил 6 метров, площадь – около 40 кв. метров.«Для выкладки смайла использовали более 2,5 тыс. перчаток», - сказала Велиева.О..... Читать новость...