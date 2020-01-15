Новость УЕФА назвал Команду года-2019 Добавлено: 2020-01-15 16:33:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал символическую Команду года-2019 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Голосование проводилось среди болельщиков по всему миру.

Отметим, что среди 11 футболистов – 5 представителей «Ливерпуля».

Команда года-2019:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Верджил Ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - Ливерпуль), Маттейс Де Лигт (Аякс/Ювентус);

Полузащитники: Френки Де Йонг (Аякс/Барселона), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);

Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона).

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Сборная недели:

Вратарь: Андрей Лунев («Зенит»)

Защитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Сократис Папастатопулос («Арсенал»), Ибраима Конате («РБ Лейпциг»), Данни да Кошта («Айнтрахт» Франкфурт)

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Голосование продлится до 9 января 2020 года.

На попадание в Команду года по версии УЕФА претендуют:

Вратари: Алиссон (Бразилия, Ливерпуль), Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити), Ян Облак (Словения, Атлетико), Андре Онана (Камерун, Аякс), Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона).

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Список претендентов выглядит так:

Вратари: Руй Патрисиу (Спортинг), Ян Облак (Атлетико), Джанлуиджи Буффон (Ювентус), Кейлор Навас (Реал)

Защитники: Серхио Рамос, Пепе, Дани Карвахаль (все — Реал), Диего Годин, Хуанфран (оба — Атлетико), Жерар Пике (Барселона), Джошуа Киммих, Жером Боатенг (оба — Бавария), Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм), Лоран Косельни (Арсенал), Рафаэль Геррейру (Боруссия Дортмун..... Определились имена 40 футболистов, которые претендуют на попадание в команду 2016 года.ЧИТАЙТЕ: France Footballвсех претендентов на Золотой мяч-2016Напомним, что команда годабудет составлена путем голосования болельщиков. Голосование проводится на сайтеСписок претендентов выглядит так:Вратари: Руй Патрисиу (Спортинг), Ян Облак (Атлетико), Джанлуиджи Буффон (Ювентус), Кейлор Навас (Реал)Защитники: Серхио Рамос, Пепе, Дани Карвахаль (все — Реал), Диего Годин, Хуанфран (оба — Атлетико), Жерар Пике (Барселона), Джошуа Киммих, Жером Боатенг (оба — Бавария), Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм), Лоран Косельни (Арсенал), Рафаэль Геррейру (Боруссия Дортмун..... Читать новость...

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Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс Де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барсел..... Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.Отметим, что в неё попали сразу 5 представителей «Ливерпуля».Символическая сборная по версии L’Equipe:Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс Де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барсел..... Читать новость...

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Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

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Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Н'Голо Канте, Эден Азар (оба – «Челси»).

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