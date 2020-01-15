Новость Правительство России подало в отставку Добавлено: 2020-01-15 17:02:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом сообщают российские СМИ.

Причиной данного решения причиной стало послание Путина, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - сказал экс-премьер.

Путин поблагодарил правительство Медведева за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Также президент заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Медведеву.

Ранее российский лидер заявил о необходимости провести голосование при принятии поправок в конституцию страны. По словам Путина, поправки, предложенные в основной закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие конституционных законов.

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Правительство Египта подало в отставку...





Как сообщило агентство Associated Press, весь кабинет министров Египта во главе с премьером Эссамом Шарафом, подал прошение об отставке. Причиной послужили непрекращающиеся ожесточенные столкновения, которые происходят между демонстрантами и полицией на столичной площади Тахрир.

В данный момент в Каире проходит, так называемый марш «миллионов», требующий не столько отставки правительства, сколько отстранения от власти правящей военной верхушки – Высшего совета вооруженных сил. По информации на данный момент, Военный совет пока не утвердил отставку правительства и еще раз подтвердил, что не намерен переносить дату парламентских выборов, назначенных ранее на 28 ноября эт..... Как сообщило агентство Associated Press, весь кабинет министров Египта во главе с премьером Эссамом Шарафом, подал прошение об отставке. Причиной послужили непрекращающиеся ожесточенные столкновения, которые происходят между демонстрантами и полицией на столичной площади Тахрир.В данный момент в Каире проходит, так называемый марш «миллионов», требующий не столько отставки правительства, сколько отстранения от власти правящей военной верхушки – Высшего совета вооруженных сил. По информации на данный момент, Военный совет пока не утвердилправительства и еще раз подтвердил, что не намерен переносить дату парламентских выборов, назначенных ранее на 28 ноября эт..... Читать новость...

Руководство службы новостей ВВС подало в отставку...

Вслед за отставкой генерального директора ВВС Джорджа Энтуисла, свои полномочия сложили также директор службы новостей ВВС Хелен Боуден и ее заместитель Стив Митчелл. Они не будут работать до оглашения результатов внутреннего расследования, которое ведет независимая комиссия в связи с разразившимся в ВВС очередным скандалом. Как выяснилось, редактор программы Newsnight Питер Риппон в октябре запретил транслировать сюжет о личной жизни телеведущего Джимми Сэвила, посмертно подозреваемого в педофилии. Так, за последний месяц британская программа Newsnight, которая всегда считалась эталоном новостной журналистики, уже дважды оказалась в центре скандалов.

Ведущий Newsnight Джереми Паксман сожа..... Вслед за отставкой генерального директора ВВС Джорджа Энтуисла, свои полномочия сложили также директор службы новостей ВВС Хелен Боуден и ее заместитель Стив Митчелл. Они не будут работать до оглашения результатов внутреннего расследования, которое ведет независимая комиссия в связи с разразившимся в ВВС очередным скандалом. Как выяснилось, редактор программы Newsnight Питер Риппон в октябре запретил транслировать сюжет о личной жизни телеведущего Джимми Сэвила, посмертно подозреваемого в педофилии. Так, за последний месяц британская программа Newsnight, которая всегда считалась эталоном новостной журналистики, уже дважды оказалась в центре скандалов.Ведущий Newsnight Джереми Паксман сожа..... Читать новость...

Правительство Японии всем составом подало прошение об отстав...



Сегодня, 7 октября, правительство Японии в ходе экстренного заседания всем составом подало премьер-министру страны Синдзо Абэ прошение об отставке. Соответствующий шаг со стороны чиновников вызван необходимостью формирования нового правительства.

Как известно, в конце сентября премьер-министр Синдзо Абэ был переизбран на новый срок. Таким образом, он будет возглавлять правительство еще три года. Согласно законам Японии, после избрания премьер-министра тот должен сформировать новый Кабинет министров.

При этом следует заметить, что новый состав правительства будет объявлен Синдзо Абэ уже сегодня. Вечером состоится торжественная церемония при участии новых министров, в ход..... Сегодня, 7 октября, правительство Японии в ходе экстренного заседания всем составомпремьер-министру страны Синдзо Абэ прошение об отставке. Соответствующий шаг со стороны чиновников вызван необходимостью формирования нового правительства.Как известно, в конце сентября премьер-министр Синдзо Абэ был переизбран на новый срок. Таким образом, он будет возглавлять правительство еще три года. Согласно законам Японии, после избрания премьер-министра тот должен сформировать новый Кабинет министров.При этом следует заметить, что новый состав правительства будет объявлен Синдзо Абэ уже сегодня. Вечером состоится торжественная церемония при участии новых министров, в ход..... Читать новость...

Литвин утверждает, что проект госбюджета правительство подал...

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин утверждает, что Кабинет министров подал проект госбюджета на 2013 год еще до того, как президент подписал указ о его отставке. Таким образом, упреки оппозиционных сил глава парламента считает безосновательными.

Владимир Литвин отметил, что консультировался и разговаривал с правительством по поводу статьи регламента Верховной Рады, которая запрещает подавать проект госбюджета правительству, отправленному в отставку. «Но позиция Кабинета министров заключается в том, что они подали проект госбюджета до отставки правительства», - подчеркнул спикер и добавил, что по этому поводу также консультировался с юристами. Правда, однозначной трактовки по..... Спикер Верховной Рады Владимир Литвин утверждает, что Кабинет министров подал проект госбюджета на 2013 год еще до того, как президент подписал указ о его отставке. Таким образом, упреки оппозиционных сил глава парламента считает безосновательными.Владимир Литвин отметил, что консультировался и разговаривал с правительством по поводу статьи регламента Верховной Рады, которая запрещает подавать проект госбюджета правительству, отправленному в. «Но позиция Кабинета министров заключается в том, что они подали проект госбюджета до отставки правительства», - подчеркнул спикер и добавил, что по этому поводу также консультировался с юристами. Правда, однозначной трактовки по..... Читать новость...

Правительство РФ подало на рассмотрение проект дефицитного г...



Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект дефицитного государственного бюджета, который рассчитан на 2015-2017 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Как отмечается в сообщении, ключевые показатели государственного бюджета на 2015-2017 годы базируются на основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 года, а также на плановый период 2016 и 2017 годов. Речь идет о прогнозе, разработанном в Минэкономразвития РФ.

В законопроекте о федеральном бюджете содержатся следующие показатели:

- доходы бюджета: в 2015 году 15 триллионов 082,4 миллиарда рублей, в 2016 - 15 триллионов 795,5 миллиарда рублей, в 2..... Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект дефицитного государственного бюджета, который рассчитан на 2015-2017 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Как отмечается в сообщении, ключевые показатели государственного бюджета на 2015-2017 годы базируются на основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 года, а также на плановый период 2016 и 2017 годов. Речь идет о прогнозе, разработанном в Минэкономразвития РФ.В законопроекте о федеральном бюджете содержатся следующие показатели:- доходы бюджета: в 2015 году 15 триллионов 082,4 миллиарда рублей, в 2016 - 15 триллионов 795,5 миллиарда рублей, в 2..... Читать новость...

Правительство Египта ушло в отставку...



Правительство Египта под руководством Ибрагима Махляба в полном составе подало в отставку после заключительного заседания кабинета министра, на котором были подведены итоги его работы за три с половиной месяца, которые прошли с момента его формирования.

Накануне в АРЕ в должность вступил новый президент Абдель Фаттах ас-Сиси, и по египетской Конституции, после этого все исполнительные органы власти должны представить рапорт об отставке.

Между тем, как полагают наблюдатели, действующему премьеру, который успел зарекомендовать себя деятельным и толковым хозяйственником, будет поручено вновь сформировать кабинет министров. Ожидается, что правительство Египта ожидают перестановки, которые..... Египта под руководством Ибрагима Махляба в полном составепосле заключительного заседания кабинета министра, на котором были подведены итоги его работы за три с половиной месяца, которые прошли с момента его формирования.Накануне в АРЕ в должность вступил новый президент Абдель Фаттах ас-Сиси, и по египетской Конституции, после этого все исполнительные органы власти должны представить рапорт об отставке.Между тем, как полагают наблюдатели, действующему премьеру, который успел зарекомендовать себя деятельным и толковым хозяйственником, будет поручено вновь сформировать кабинет министров. Ожидается, что правительство Египта ожидают перестановки, которые..... Читать новость...

Японское правительство ушло в отставку ...



АР сообщает, что сегодня, 13 января, японское правительство в полном составе подало в отставку.

Есихико Нода, который является премьер-министром Японии, сохранивший свое кресло, таким образом, сможет провести необходимые перестановки в правительстве для того, чтобы оппозиция его поддержала при принятии закона о повышении налогов.

СМИ Японии считают, что Нода представит новый состав Кабмина уже к концу сегодняшнего дня. По всей видимости, в состав нового правительства не войдут два министра, которые были резко раскритикованы оппозицией за их публичные высказывания, которые, по мнению представителей оппозиции, являются недопустимыми.

Премьер-министр, в целях сокращени..... АР сообщает, что сегодня, 13 января, японское правительство в полном составеЕсихико Нода, который является премьер-министром Японии, сохранивший свое кресло, таким образом, сможет провести необходимые перестановки в правительстве для того, чтобы оппозиция его поддержала при принятии закона о повышении налогов.СМИ Японии считают, что Нода представит новый состав Кабмина уже к концу сегодняшнего дня. По всей видимости, в состав нового правительства не войдут два министра, которые были резко раскритикованы оппозицией за их публичные высказывания, которые, по мнению представителей оппозиции, являются недопустимыми.Премьер-министр, в целях сокращени..... Читать новость...

Правительство Молдовы отправили в отставку...

Молдавское правительство 29 октября было отправлено в отставку по решению местного парламента. В отставку также был отправлен и глава правительства Валерий Стрелец (на фото).

Вотум недоверия правительству поддержали 65 депутатов из 101. Саму отставку инициировали оппозиционные партии социалистов и коммунистов, у которых в парламенте 45 депутатов. Кроме того, против Кабинета министров свои голоса отдали депутаты Демократической партии.

Коалиция начала распадаться после того, как с бывшего премьера Влада Филата была снята депутатская неприкосновенность. В Молдове Филата подозревают в коррупции и причастности к хищению 1 миллиарда долларов из банковской системы страны...... Молдавское правительство 29 октября было отправлено впо решению местного парламента. Втакже был отправлен и глава правительства Валерий Стрелец (на фото).Вотум недоверия правительству поддержали 65 депутатов из 101. Самуинициировали оппозиционные партии социалистов и коммунистов, у которых в парламенте 45 депутатов. Кроме того, против Кабинета министров свои голоса отдали депутаты Демократической партии.Коалиция начала распадаться после того, как с бывшего премьера Влада Филата была снята депутатская неприкосновенность. В Молдове Филата подозревают в коррупции и причастности к хищению 1 миллиарда долларов из банковской системы страны...... Читать новость...