Новость Эрдоган и Трамп обсудили катастрофу самолета МАУ Добавлено: 2020-01-16 09:01:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщает The Hill.

«Представитель Белого дома заявил, что оба лидера обсуждали протесты в Иране, в ходе которых граждане вышли на улицы, чтобы выразить разочарование в лидерах Тегерана, а также иранцах, которые сбили пассажирский самолет МАУ. По его словам, во время телефонного разговора главы государств говорили о сбитом Ираном украинском самолете и выразили недовольство властью в Тегеране», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Семьям погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев выплатят по 200 тыс. гривен

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранские военные «непреднамеренно» сбили украинский пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины»

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа),57 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 4 – Великобритании.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Разумков и Гончарук прокомментировали катастрофу украинского...

Украина должна как можно скорее установить причину падения самолета Boeing «Международных авиалиний Украины». Об этом написал в Facebook спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Наша задача - как можно скорее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших», - говорится в сообщении.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также событие прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная групп..... Украина должна как можно скорее установить причину паденияBoeing «Международных авиалиний Украины». Об этом написал в Facebook спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.«Наша задача - как можно скорее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших», - говорится в сообщении.Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.Также событие прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.«Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпелсамолет. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная групп..... Читать новость...

С.Лавров и Б.Кундерс обсудили катастрофу малайзийского Boein...

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс в пятницу, 5 июня, прибыл с неожиданным визитом в столицу России. В Москве он обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы судебного преследования виновных в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого на Востоке Украины, сообщает УНН со ссылкой на dpa.

"Кундерс будет говорить с министром иностранных дел РФ о катастрофе МН-17 и привлечении к ответственности ее виновников. Он будет ссылаться, в частности, на резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой виновники катастрофы МН-17 должны предстать перед судом", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что встреча министров, скорее всего, состоится ..... Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс в пятницу, 5 июня, прибыл с неожиданным визитом в столицу России. В Москве он обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы судебного преследования виновных в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого на Востоке Украины, сообщает УНН со ссылкой на dpa."Кундерс будет говорить с министром иностранных дел РФ о катастрофе МН-17 и привлечении к ответственности ее виновников. Он будет ссылаться, в частности, на резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой виновники катастрофы МН-17 должны предстать перед судом", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что встреча министров, скорее всего, состоится ..... Читать новость...

Эрдоган обещал уничтожить ИГИЛ в Сирии, – Трамп...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что лидер Турции Реджеп Эрдоган обещал уничтожить оставшихся террористов «Исламского государства» в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

«Президент Турции Эрдоган уверенно заявил мне, что уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ в Сирии... Он является человеком, который может сделать это. К тому же Турция находится буквально по соседству. Наши солдаты возвращаются домой!», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: В Германии прокомментировали вывод американских военных из Сирии

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон выведет военный контингент из Сирии.

ЧИТАЙТЕ: Решение о выв..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональдзаявил, что лидер Турции Реджепобещал уничтожить оставшихся террористов «Исламского государства» в Сирии. Об этом он написал в Twitter.«Президент Турцииуверенно заявил мне, что уничтожит все, что только осталось от ИГИЛ в Сирии... Он является человеком, который может сделать это. К тому же Турция находится буквально по соседству. Наши солдаты возвращаются домой!», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: В Германии прокомментировали вывод американских военных из СирииНапомним, ранее стало известно, что Вашингтон выведет военный контингент из Сирии.ЧИТАЙТЕ: Решение о выв..... Читать новость...

Ангела Меркель и Тайип Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Си...



Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу обсудили ситуацию в Сирии и соглашение с ЕС о миграции, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"(Меркель и Эрдоган) обсудили отношения между Германией и Турцией, дальнейшее выполнение (миграционного) соглашения между Турцией и ЕС, а также взаимную обеспокоенность продолжающейся гражданской войной в Сирии", - заявил представитель немецкого правительства, которого цитирует издание.

Вместе с тем, по информации СМИ, представитель правительства ФРГ не сообщил, обсуждали ли во время встречи вопрос о визите немецких парламентариев на военную базу Инджирлик в Турции..... Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Реджепна полях саммита G20 в китайском Ханчжоуситуацию в Сирии и соглашение с ЕС о миграции, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости"."(Меркель иотношения между Германией и Турцией, дальнейшее выполнение (миграционного) соглашения между Турцией и ЕС, а также взаимную обеспокоенность продолжающейся гражданской войной в Сирии", - заявил представитель немецкого правительства, которого цитирует издание.Вместе с тем, по информации СМИ, представитель правительства ФРГ не сообщил, обсуждали ли во время встречи вопрос о визите немецких парламентариев на военную базу Инджирлик в Турции..... Читать новость...

Дуда и Трамп обсудили ситуацию в Украине...

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

Во время встречи главы государств обсудили Украину. Об этом сообщил польский президент.

"Президент Трамп подчеркнул неизменность поддержки безопасности Польши. И мы благодарим за это", – сказал Дуда.

По словам Дуді, во время встречи с Трампом они затронули экономические вопросы.

"Мы подняли вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу", – добавил Дуда.

ЧИТАЙТЕ: Польша не пустит Украину в Европу "с Бандерой"..... Президент США Дональдпровел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.Во время встречи главы государствУкраину. Об этом сообщил польский президент."Президентподчеркнул неизменность поддержки безопасности Польши. И мы благодарим за это", – сказал Дуда.По словам Дуді, во время встречи сом они затронули экономические вопросы."Мы подняли вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу", – добавил Дуда.ЧИТАЙТЕ: Польша не пустит Украину в Европу "с Бандерой"..... Читать новость...

Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине...

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине. Также среди доминирующих тем глав государств – ситуация в Сирии, Ираке и Иране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

ЧИТАЙТЕ: В Белом доме прошла встреча П.Порошенко и Д.Трампа

Отмечается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон говорили о возможности усилить взаимодействие двух стран для решения кризисов в Сирии и Ираке и противодействия пагубному влиянию Ирана. Также поднимался вопрос политического урегулирования в Ливии и борьбы с терроризмом в Африке.

Кроме того, лидеры США и Франции пришли к единому мнению, что власти Венесуэлы должны соблюдать гражданс..... Президент США Дональди президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговораситуацию в Украине. Также среди доминирующих тем глав государств – ситуация в Сирии, Ираке и Иране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.ЧИТАЙТЕ: В Белом доме прошла встреча П.Порошенко и Д.Отмечается, что Дональди Эммануэль Макрон говорили о возможности усилить взаимодействие двух стран для решения кризисов в Сирии и Ираке и противодействия пагубному влиянию Ирана. Также поднимался вопрос политического урегулирования в Ливии и борьбы с терроризмом в Африке.Кроме того, лидеры США и Франции пришли к единому мнению, что власти Венесуэлы должны соблюдать гражданс..... Читать новость...

Трамп и Столтенберг обсудили ситуацию с Ираном ...

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

«Президент попросил Генерального Секретаря НАТО больше приобщиться к ситуации на Ближнем Востоке. Они согласились, что НАТО может вносить больший вклад в региональную стабильность и в борьбу против международного терроризма. Они также согласились оставаться в тесном контакте по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что НАТО играет ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе через тренировочную миссию в Ираке и в Афганистан..... Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и президент Соединенных Штатов Америки Дональдситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.«Президент попросил Генерального Секретаря НАТО больше приобщиться к ситуации на Ближнем Востоке. Они согласились, что НАТО может вносить больший вклад в региональную стабильность и в борьбу против международного терроризма. Они также согласились оставаться в тесном контакте по этому вопросу», - говорится в сообщении.Подчеркивается, что НАТО играет ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе через тренировочную миссию в Ираке и в Афганистан..... Читать новость...

Трамп и Макрон обсудили «всеобъемлющую» сделку по Ирану...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили «всеобъемлющую» сделку по Ирану, передает Белый дом.

«Президент подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча двух президентов состоялась в субботу, 12 мая 2018 года.

ЧИТАЙТЕ: Европейские страны должны самостоятельно контролировать свою судьбу, – Меркель

Стороны также обсудили торговлю между двумя странами.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональди глава Франции Эммануэль Макрон«всеобъемлющую» сделку по Ирану, передает Белый дом.«Президент подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.Отмечается, что встреча двух президентов состоялась в субботу, 12 мая 2018 года.ЧИТАЙТЕ: Европейские страны должны самостоятельно контролировать свою судьбу, – МеркельСтороны такжеторговлю между двумя странами.Напомним, что 8 мая президент США Дональдобъявил о выходе из ..... Читать новость...