Новость Названы артисты, которые попадут в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году Добавлено: 2020-01-16 09:29:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Объявлены имена музыкантов, которые в 2020 году будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщается на сайте организации.

В него попадут певица Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T. Rex, The Doobie Brothers и рэпер The Notorious B.I.G.

«Добро пожаловать в Зал славы. Все они крайне талантливы, внесли неоспоримый вклад и оказали влияние на музыку», - сказал директор организации Грег Харрис.

Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая.

Отметим, что номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла могут стать музыкант или группа, чья первая запись вышла не менее 25 лет назад.

