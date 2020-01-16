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Названы артисты, которые попадут в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году
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|Добавлено:
|2020-01-16 09:29:33
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Объявлены имена музыкантов, которые в 2020 году будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщается на сайте организации.
В него попадут певица Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T. Rex, The Doobie Brothers и рэпер The Notorious B.I.G.
«Добро пожаловать в Зал славы. Все они крайне талантливы, внесли неоспоримый вклад и оказали влияние на музыку», - сказал директор организации Грег Харрис.
Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая.
Отметим, что номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла могут стать музыкант или группа, чья первая запись вышла не менее 25 лет назад.
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, как только прошел обязательный для этого срок с момента первой записи коллектива – 25 лет. Также впервые номинировались Линда Ронстадт и Hall and Oates. Линда Ронстадт, к слову, недавно прекратила заниматься музыкой из-за болезни Паркинсона.
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