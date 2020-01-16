Новость Книги по бизнесу Добавлено: 2020-01-16 11:00:35 Корреспондент: Алексей Свидров

На сегодняшний день книги по бизнесу сложно назвать точной инструкцией по заработку состояния. Сегодня подобные издания призваны передать успешный опыт других бизнесменов. В ассортименте интернет-магазина "Лавка Бабуин" на данный момент можно найти огромнейшее количество различных изданий по бизнесу, которые подойдут предпринимателям разного уровня: от начинающих до настоящих акул бизнеса.

Здесь можно найти не только недорогие книги для собственного развития, но и экземпляры, способные стать идеальным подарком.

Привлекательность книг о бизнесе

На сегодняшний день среди подростков и начинающих предпринимателей очень распространен стереотип о подобных изданиях, будто в них заключены четкие инструкции к быстрому обогащению. Однако, это не так. Кроме того, многие книги о бизнесе написаны простым и понятным языком, поскольку рассчитаны не на узкую аудиторию, состоящую исключительно из предпринимателей, а на всех, кого интересует данная тематика.

На самом деле в подобных книгах авторы описывают способы оптимизировать и сделать более эффективными операционные процессы. Кроме того, само построение книги зачастую сделано так, чтобы заинтересовать читателя в прочтении книги до конца. Книги из данного раздела универсальны и подойдут всем: мужчинам и женщинам независимо от их возраста и социального статуса. Хотя не стоит отрицать, что в разделе можно найти издания, подходящие только лицам узкой специализации.

Кому подойдет данная литература

В данном интернет-магазине можно найти литературу, подходящую представителям следующих профессий:

Рекламщики;

Сотрудники из HoReCa сферы;

Айтишники;

Писатели и журналисты;

Риелторы;

Фермеры;

Предприниматели;

Выходцы из сферы услуг различных направленностей;

Производственники.

Для представителей вышеперечисленных профессий подобные издания станут помощниками в создании базового плана и концентрации на конкретно поставленных задачах. Особенно важны эти помощники новичкам, у которых нет еще опыта в бизнес-процессах. Благодаря этим книгам каждый новичок может точно узнать всю интересующую информацию о бизнесе, не тратя лишнее время на поиск необходимых статей в интернете.

Кроме того, в интернет-магазине работает служба доставки по территории практически всей страны. А также узнать о книге можно не только из ее описания в разделе магазина, но и по отзывам реальных людей.

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Коррупция. На пути к малому бизнесу...

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Еврокомиссия выделит украинскому бизнесу €55 миллионов...

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Гройсман бизнесу: Не играйте с безопасностью людей...

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По словам главы Минэкономразвития Павла Шереметы, Министерство экономического развития и торговли Украины намерено расширять доступ малого и среднего бизнеса к дешевым финансовым ресурсам. Об этом высокопоставленный украинский чиновник рассказал на встрече с журналистами по итогам встречи министра с директором департамента Восточного партнерства в Центральной Азии ЕИБ Хайнцем Ольберсом.

“Необходимо наладить действенные механизмы, которые бы в значительной степени расширяли малому и среднему бизнесу доступ к финансированию”, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Путин заявил, что власти должны помогать малому бизнесу...



Власти должны помогать малому и среднему бизнесу и создавать условия для его развития, заявил сегодня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"В России большое количество малых и средних предпринимателей, но еще уровень далек от того, на котором должен был бы находиться. Имею в виду, что в странах с развитой рыночной экономикой процент малых и средних предприятий, их вклад в общую копилку ВВП соответствующих стран больше, чем у нас. У нас 21-22%, в США - 50%, в других странах еще побольше. В Китае - 60% с лишним, в Индонезии больше. Мы должны двигат..... Власти должны помогать малому и среднемуи создавать условия для его развития, заявил сегодня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"."В России большое количество малых и средних предпринимателей, но еще уровень далек от того, на котором должен был бы находиться. Имею в виду, что в странах с развитой рыночной экономикой процент малых и средних предприятий, их вклад в общую копилку ВВП соответствующих стран больше, чем у нас. У нас 21-22%, в США - 50%, в других странах еще побольше. В Китае - 60% с лишним, в Индонезии больше. Мы должны двигат..... Читать новость...

ЕС поможет украинскому малому и среднему бизнесу адаптироват...

Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский Союз поможет украинскому малому и среднему бизнесу адаптироваться после введения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

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"Вступление в силу ЗСТ с 1-го января 2016 года даст уникальные возможности для Украины стабилизировать, диверсифицировать и развить свою экономику на благо всех ее граждан. Поддержка со стороны ЕС поможет малому и среднему бизнесу в Украине воспользоваться этими возможностями для роста и дальнейшего создания р..... Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский Союз поможет украинскому малому и среднемуадаптироваться после введения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.Читайте: 1 января 2016 года вступит в силу зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом"Вступление в силу ЗСТ с 1-го января 2016 года даст уникальные возможности для Украины стабилизировать, диверсифицировать и развить свою экономику на благо всех ее граждан. Поддержка со стороны ЕС поможет малому и среднемув Украине воспользоваться этими возможностями для роста и дальнейшего создания р..... Читать новость...

«Сейчас украинскому бизнесу гораздо сложнее, чем в 2014 году...



Сегодня украинскому бизнесу сложнее, чем было в прошлом году. Таким мнением поделилась народный депутат Украины Оксана Продан, передает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«К большому сожалению, сейчас нельзя говорить о том, что среднему классу, малому и среднему бизнесу в Украине легче работать. Несмотря на то, что на законодательном уровне закреплены некоторые моменты, которые позволят улучшить ситуацию, общая картина остается неутешительной», - заявила Оксана Продан.

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После этого нардеп отметила, что любой украинский предприниматель сможет подтвердить ее слова. В связи с этим Ок..... Сегодня украинскомусложнее, чем было в прошлом году. Таким мнением поделилась народный депутат Украины Оксана Продан, передает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».«К большому сожалению, сейчас нельзя говорить о том, что среднему классу, малому и среднемув Украине легче работать. Несмотря на то, что на законодательном уровне закреплены некоторые моменты, которые позволят улучшить ситуацию, общая картина остается неутешительной», - заявила Оксана Продан.Читайте: Руководство Украины должно одномоментно уволить всех судей, - ДенисенкоПосле этого нардеп отметила, что любой украинский предприниматель сможет подтвердить ее слова. В связи с этим Ок..... Читать новость...

Кличко предлагает вернуть бизнесу возможность для возобновле...



Как заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, на этой неделе парламент должен подготовить законодательную базу для того, чтобы эффективно решать проблемы в борьбе с экономическим и социальным кризисом. В первую очередь, как считает политик, необходимо отменить несправедливые решения предыдущей власти, а также предоставить бизнесу возможность для возобновления работы и инвестирования.

«Необходимо проголосовать в целом за законопроект об отмене утилизационного сбора, который проголосовали за основу», - отметил Виталий Кличко.

Также он добавил, что парламенту следовало бы рассмотреть законопроект об отмене штрафов для новых предприятий.

Кро..... Как заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, на этой неделе парламент должен подготовить законодательную базу для того, чтобы эффективно решать проблемы в борьбе с экономическим и социальным кризисом. В первую очередь, как считает политик, необходимо отменить несправедливые решения предыдущей власти, а также предоставитьвозможность для возобновления работы и инвестирования.«Необходимо проголосовать в целом за законопроект об отмене утилизационного сбора, который проголосовали за основу», - отметил Виталий Кличко.Также он добавил, что парламенту следовало бы рассмотреть законопроект об отмене штрафов для новых предприятий.Кро..... Читать новость...