Новость Многоразовые трубочки для напитков доступны каждому Добавлено: 2020-01-16 11:32:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня люди по всему миру стремительно отказываются от пластиковых трубочек для коктейлей, понимая, насколько негативно они влияют на окружающую среду. Но полностью отказаться от трубочек не так уж и просто. Да и на самом деле, в этом нет никакой необходимости. Достаточно просто использовать многоразовые трубочки для напитков, сделанные с бамбука, стекла или металла. Варианты могут быть разными, и каждый сможет выбрать вариант, который подходит именно для него в силу тех или иных обстоятельств. Яркие и привлекательные, они помогут поднять настроение каждому. С ними стаканчик любимого кофе заиграет новыми красками.

Посетив SuperPupers можно заказать многоразовые трубочки на весьма привлекательных условиях. Сочетание цены и качества сможет приятно удивить даже наиболее предвзятого человека. Кстати, такие мелочи для повседневного использования могут стать отличным подарком для любого современного человека. Ведь что не говорите, но каждый из нас ежедневно пьет различные напитки и большинство делает это через трубочки. Кому-то так удобнее, кто-то получает удовольствие от процесса, а кто-то уже просто привык так делать и не представляет, как в целом можно обходиться без трубочки. Ситуации могут быть разными. Но в любом случае, лучше заменить пластиковую соломинку на экологичный аналог, который точно подарит столько же удовольствия.

Удобно, что сегодня трубочки для напитков можно быстро заказать через интернет. Доставлены они будут в максимально сжатые сроки по указанному вами адресу. То есть, даже выходить из дома не потребуется. Действительно удобно и легко. Кому-то может показаться, что цена за такие изделия слишком высока. Но ведь это многоразовые трубочки и при правильном уходе они смогут прослужить действительно долго.

Заказывая многоразовые трубочки для напитков, стоит особое внимание обратить на те, которые сделаны с металла. Они смогут прослужить действительно долго. Да и к тому же, учитывая, что они, как правило, продаются наборами, можно будет подобрать трубочку, идеально подходящую для тех или иных напитков. Можно быть уверенным, что такая покупка будет целесообразно для каждого современного человека, который хотя бы немного задумывается об экологической ситуации на планете и хочет, чтобы она изменилась в лучшую сторону. Тем более, если каждый откажется хотя бы от использования пластиковых трубочек, то жить станет намного легче.

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В ООН сообщили, что вакцины против Эболы будут доступны не р...



Спецпосланник генсека ООН по борьбе с лихорадкой Давид Набарро накануне по итогам брифинга для стран-членов Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил, что вакцины против вируса Эбола в случае успешного завершения испытаний будут доступны для применения в следующем году.

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Польза и вред энергетических напитков...



Не только кофе содержит кофеин, но и не так давно изобретенные энергетические напитки. Они, также как и кофе, используются для придания бодрости и энергии организму. Производители таких напитков утверждают, что в них только польза, однако законодатели хотели издать закон об ограничении выпуска энергетиков. Почему? Разберемся в плюсах и минусах энергетических напитков.

Положительные моменты:

1.Продукт прекрасно подходит людям, которым необходимо активизировать работу мозга или просто взбодриться. Этому способствует кофеин.

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Освобожденным украинцам выделили по 100 тыс. грн каждому...

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Кабинет министров Украины выделил по 100 тысяч гривен каждому освобожденному украинцу. Об этом она написала в Facebook.

«Только что приняла участие во втором заседании Кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит одноразовую денежную выплату в размере 100 000 гривен», - говорится в сообщении.

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По её словам, выплаты будут осуществляться в у..... Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Кабинет министров Украины выделил по 100 тысяч гривеносвобожденному украинцу. Об этом она написала в Facebook.«Только что приняла участие во втором заседании Кабинета министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит одноразовую денежную выплату в размере 100 000 гривен», - говорится в сообщении.Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.По её словам, выплаты будут осуществляться в у..... Читать новость...

Н. Азаров заявляет, что все документы, запланированные к рас...

Все запланированные к рассмотрению украинско-российской межгосударственной комиссией документы будут доступны общественности - Н. Азаров.

Все запланированные к рассмотрению украинско-российской межгосударственной комиссией документы будут доступны общественности. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Все межгосударственные документы проходят через рассмотрение правительства. В тех документах, которые сейчас приняты и направлены на рассмотрение межгосударственной комиссии, нет ни одного документа, который даже косвенно имеет отношение к Таможенному союзу, - это спекуляции", - подчеркнул Нико..... Все запланированные к рассмотрению украинско-российской межгосударственной комиссией документы будутобщественности - Н. Азаров.Все запланированные к рассмотрению украинско-российской межгосударственной комиссией документы будутобщественности. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства."Все межгосударственные документы проходят через рассмотрение правительства. В тех документах, которые сейчас приняты и направлены на рассмотрение межгосударственной комиссии, нет ни одного документа, который даже косвенно имеет отношение к Таможенному союзу, - это спекуляции", - подчеркнул Нико..... Читать новость...

ВР должна запретить продажу энергетических напитков несоверш...

Группа нардепов предлагают Верховной Раде урегулировать правовые аспекты обращения энергетических напитков в Украине, а также ограничить потребление этого продукта детьми и молодежью. Проект закона № 2470 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических напитков» обнародован на сайте парламента.

Документом предлагается законодательно решить следующие задачи: запретить розничную продажу на территории Украины энергетических напитков с содержанием алкоголя; установить ограничение емкости тары, используемой для розничной продажи этого продукта на уровне 0,33 л; ограничить рекламу..... Группа нардепов предлагают Верховной Раде урегулировать правовые аспекты обращения энергетическихв Украине, а также ограничить потребление этого продукта детьми и молодежью. Проект закона № 2470 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических» обнародован на сайте парламента.Документом предлагается законодательно решить следующие задачи: запретить розничную продажу на территории Украины энергетическихс содержанием алкоголя; установить ограничение емкости тары, используемойрозничной продажи этого продукта на уровне 0,33 л; ограничить рекламу..... Читать новость...

Употребление детьми газированных напитков вызывает агрессию...



Ученые из университета Вермонта пришли к следующему заключению – чрезмерное употребление детьми школьного возраста газированных напитков чревато проявлением у них приступов агрессии.

Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 1878 школьников в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет из двадцати школ города Бостона. Данные исследования доказали, что прямая связь между употреблением детьми газированных напитков и случаями проявления ими агрессии действительно существует. Оказалось, что чем большее количество газированных напитков выпивали принимавшие в исследовании дети, тем чаще они проявляли агрессию по отношению к родственникам и друзьям.

Чем больше р..... Ученые из университета Вермонта пришли к следующему заключению – чрезмерное употребление детьми школьного возраста газированныхчревато проявлением у них приступов агрессии.Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 1878 школьников в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет из двадцати школ города Бостона. Данные исследования доказали, что прямая связь между употреблением детьми газированныхи случаями проявления ими агрессии действительно существует. Оказалось, что чем большее количество газированныхвыпивали принимавшие в исследовании дети, тем чаще они проявляли агрессию по отношению к родственникам и друзьям.Чем больше р..... Читать новость...

В Украине могут запретить производство слабоалкогольных напи...

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На сегодняшний день, по словам политиков, проблема употребления слабоалкогольных напитков особенно проявляется в среде подростков. Именно эти напитки, согласно исследованиям, пользуются наибольшей популярностью среди ребят в возрасте 12-14 лет. Больше всего побуждает подростков к употреблению слабоалкогольных напитков мода и реклама.

В то же время подростки, употребляя слабоалкогольные напитки, не задумываются над тем, ка..... Народные депутаты от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, Александр Мирный и Михаил Головко предлагают Верховной Раде запретить в Украине производство и продажу слабоалкогольных. Соответствующий законопроект под № 2319а уже зарегистрирован в парламенте.На сегодняшний день, по словам политиков, проблема употребления слабоалкогольныхособенно проявляется в среде подростков. Именно эти напитки, согласно исследованиям, пользуются наибольшей популярностью среди ребят в возрасте 12-14 лет. Больше всего побуждает подростков к употреблению слабоалкогольныхмода и реклама.В то же время подростки, употребляя слабоалкогольные напитки, не задумываются над тем, ка..... Читать новость...