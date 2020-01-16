Новость Гончарук отреагировал на скандальную запись Добавлено: 2020-01-16 12:02:03 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!», - сказал он в видеообращении.

Также Гончарук отреагировал на фразу «профан в экономике».

«И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике», - сказал премьер.

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Пронырливым западным папарацци удалось заснять, как возлюбленный Бритни Спирс Дэвид Лукадо танцует с другой женщиной, а потом и целуется с ней. Авторы ролика выставили запись на продажу, и к их удивлению, первым человеком, пожелавшим ее выкупить за крупную сумму, стал отец известной певицы Бритни Спирс. Отец артистки всегда заботи..... Как сообщает издание TMZ, похоже, что очередные романтические отношения Бритни Спирс подошли к концу.Все дело в том, что отец певицы Джейми Спирс продемонстрировал ей видео, на котором возлюбленный звезды Дэвид Лукадо ей изменяет. При этом он сообщил, что выкупил, и теперь она хранится в его сейфе, но пообещал никогда и никому ее больше не показывать.Пронырливым западным папарацци удалось заснять, как возлюбленный Бритни Спирс Дэвид Лукадо танцует с другой женщиной, а потом и целуется с ней. Авторы ролика выставилина продажу, и к их удивлению, первым человеком, пожелавшим ее выкупить за крупную сумму, стал отец известной певицы Бритни Спирс. Отец артистки всегда заботи..... Читать новость...