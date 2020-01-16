Новость ВР поддержала в первом чтении легализацию игорного бизнеса Добавлено: 2020-01-16 12:32:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д). Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов.

«Когда мы примем этот закон, мы получим нормальный цивилизованный рынок азартных игр», - отметил председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк во время презентации проекта закона в Верховной Раде.

Законопроект предусматривает введение возрастных ограничений и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года. "Таким образом мы четко регламентирует ответственность бизнеса за провокацию и содействие зависимости - лудомании», - отметил Марусяк.

Он добавил, что документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Марусяк подчеркнул, что законопроект №2285-д вводит ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещает рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения. Согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Также законопроектом предусматривается регулирование «классических» лотерей.

«Не будет никаких залов так называемых мгновенных лотерей, под которые маскируются игровые залы», - подчеркнул Марсуяк.

Он отметил, что по предварительным подсчетам бюджет Украины может за первый год получить от 2,5 до 4 миллиардов гривень налога от игорного бизнеса.

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. В то же время депутаты поддержали решение отправить законопроект на повторное первое чтение.

20 декабря 2019 года Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения прекращают функционирование до 16:00 20 декабря 2019 года.

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В частности, документом с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

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