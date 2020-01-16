|
|Новость
|
Зеленский отозвал поправки в Конституцию в части децентрализации власти
|
|Добавлено:
|2020-01-16 13:21:13
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», направив его на доработку. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.
Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой и заместителями главы фракции политической партии «Слуга Народа».
«Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создания в Украине системы дееспособных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.
ЧИТАЙТЕ: Арахамия рассказал, когда ВР рассмотрит вопрос децентрализации
Смотрите также:
Изменения в Конституцию в части децентрализации власти на да...
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в эфире "5 канала" отметила, что принятие изменений в Конституцию
в части децентрализации
в такой редакции выгодно всем, кроме Украины, передает УНН.
"Мы говорим об очень важных вещах. Прежде всего то, что называется - особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Я убеждена, и многие убеждены народные депутаты в том, что, к сожалению, это те вещи, и формула, и то будущее, которое противоречит интересам государства Украина", - отметила она.
По мнению вице-спикера, такая формула выгодна всем, кроме самой Украины: "И фактически после принятия изме..... Читать новость...
В ВР зарегистрирован президентский проект изменений в Консти...
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию
в части децентрализации власти
. Соответствующий законопроект обнародовали на сайте украинского парламента в четверг, передает УНН.
Президентский проект закона о внесении изменений в Основной закон зарегистрировали под №2217а от 1 июля.
Пока на официальном сайте парламента отсутствует текст законопроекта изменений в Конституцию
, а также не обнародовали пояснительную записку к нему.
Как сообщал УНН, Венецианская комиссия предварительно одобрила изменения в Конституцию
Украины в части децентрализации
.
Читайте: "Децентрализация власти
в Украине не означает ослабления..... Читать новость...
Что в изменениях в Конституцию в части децентрализации пугае...
На текущей неделе, 31 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала проект изменений в Конституцию
в части децентрализации
. И это решение уже спровоцировало три человеческие смерти, более сотни раненых и фактически «подкосило» коалицию. Попытаемся понять, почему конституционные изменения в части
такой долгожданной украинцами децентрализации
привели к новому витку политического кризиса.
Следует начать с того, что изменения в Конституцию
– это еще не децентрализация власти
, и они лишь косвенно касаются реформы местного самоуправления. Чтобы реализовать глобальный проект по передаче полномочий из центра в регионы необходимо проделать еще р..... Читать новость...
В. Фесенко: Вопрос изменений в Конституцию в части децентрал...
В своем эксклюзивном комментарии Информационному агентству «Новости мира» глава правления Центра прикладных политических инициатив "Пента" Владимир Фесенко объяснил, что будет с изменениями в Конституцию
в части децентрализации
.
Читайте: Политологи прогнозируют внеочередные парламентские выборы (ВИДЕО)
Читайте еще: Политологи рассказали, что скрывается за инициативой референдума по Конституции (ВИДЕО)
Владимир Фесенко об изменениях в Конституцию
в части децентрализации
..... Читать новость...
Изменения в Конституцию в части децентрализации. Что повлече...
31 августа украинский парламент большинством голосов поддержал законопроект об изменениях в Конституцию
Украины в части децентрализации
, чего так не хотели несколько фракций коалиции, которые считают данный законопроект "предательским". Против законопроекта выступали и митингующие, которые собрались под зданием парламента. Если говорить о том, по каким причинам у ряда фракций коалиции есть претензии к данному законопроекту, то их не устраивает, что законопроектом предусматривается возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Так что же представляет из себя данный законопроект и когда он вступит в силу?
..... Читать новость...
Европа отреагировала на решение Рады внести изменения в Конс...
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отреагировал на успешное голосование в Верховной Раде по вопросу внесения изменений в Конституцию
. На своей странице в Twitter он поздравил Украину с тем, что она стоит на верном пути реформ.
«Я приветствую голосование просто сейчас в Верховной Раде Украины в поддержку конституционной реформы и децентрализации
. Процесс реформ должен продолжаться», - выступил с заявлением Турбьерн Ягланд.
Как сообщалось ранее, 31 августа украинский парламент в первом чтении согласился внести изменения в Конституцию
в части децентрализации власти
. Такое решение поддержало 265 депутатов.
Читайте: Верховная Рада Украины предварительно поддержала ..... Читать новость...
Изменения в Конституцию в части децентрализации сломают пост...
Как напомнил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Андриевский, 31 августа на внеочередном заседании Верховной Рады Украины будут рассмотрены изменения в Конституцию
в части децентрализации
. По словам депутата, он убежден, что это те изменения, которые нужны сегодня государству, поскольку они позволят окончательно сломить постсоветскую систему управления.
«Это вопрос предоставления дополнительных возможностей и полномочий органам местного самоуправления», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.
Как сообщил депутат, поскольку парламентская сессия еще не закрыта, то Верховная Рада может провести заседание и проголосовать по и..... Читать новость...
До 15 июля ВР должна проголосовать за изменения в Конституци...
За предложения Конституционной комиссии по изменениям в Конституцию
в части децентрализации власти
Верховная Рада должна проголосовать дважды. Об этом журналистам на брифинге в Администрации президента сказал глава Верховной Рады Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
Первое голосование должно состояться в течение этой сессии, то есть до 15 июля. Второе голосование за изменения в Конституцию
относительно децентрализации власти
, по его словам, должно состояться в сентябре.
В.Гройсман также отметил, что Конституционная комиссия определила три основных направления работы над новой редакцией Конституции: децентрализация власти
, судебная реформа и права человека.
&nb..... Читать новость...
Порошенко на текущей неделе предложит парламенту законопроек...
Президент Украины инициирует предложения по конституционной реформе на нынешней неделе - Турчинов.
Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе предложит парламенту законопроект о внесении изменений в Конституцию
по децентрализации власти
, заявляет председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
"Был разговор с президентом нашей страны Петром Порошенко, и мы договорились, что он будет инициировать на этой неделе предложения по конституционной реформе. Идет речь о децентрализации власти
в Украине. Его законодательная инициатива здесь будет", - сказал он на заседании согласительного совета в понедельник в Киеве.
А.Турчинов также отметил, что депутатские фр..... Читать новость...