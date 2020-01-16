Новость Зеленский отозвал поправки в Конституцию в части децентрализации власти Добавлено: 2020-01-16 13:21:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», направив его на доработку. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой и заместителями главы фракции политической партии «Слуга Народа».

«Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создания в Украине системы дееспособных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

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В ВР зарегистрирован президентский проект изменений в Консти...

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти. Соответствующий законопроект обнародовали на сайте украинского парламента в четверг, передает УНН.

Президентский проект закона о внесении изменений в Основной закон зарегистрировали под №2217а от 1 июля.

Пока на официальном сайте парламента отсутствует текст законопроекта изменений в Конституцию, а также не обнародовали пояснительную записку к нему.

Как сообщал УНН, Венецианская комиссия предварительно одобрила изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

Читайте: "Децентрализация власти в Украине не означает ослабления..... Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в. Соответствующий законопроект обнародовали на сайте украинского парламента в четверг, передает УНН.Президентский проект закона о внесении изменений в Основной закон зарегистрировали под №2217а от 1 июля.Пока на официальном сайте парламента отсутствует текст законопроекта изменений в, а также не обнародовали пояснительную записку к нему.Как сообщал УНН, Венецианская комиссия предварительно одобрила изменения вУкраины вЧитайте: "Децентрализацияв Украине не означает ослабления..... Читать новость...

Что в изменениях в Конституцию в части децентрализации пугае...



На текущей неделе, 31 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала проект изменений в Конституцию в части децентрализации. И это решение уже спровоцировало три человеческие смерти, более сотни раненых и фактически «подкосило» коалицию. Попытаемся понять, почему конституционные изменения в части такой долгожданной украинцами децентрализации привели к новому витку политического кризиса.

Следует начать с того, что изменения в Конституцию – это еще не децентрализация власти, и они лишь косвенно касаются реформы местного самоуправления. Чтобы реализовать глобальный проект по передаче полномочий из центра в регионы необходимо проделать еще р..... На текущей неделе, 31 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала проект изменений в. И это решение уже спровоцировало три человеческие смерти, более сотни раненых и фактически «подкосило» коалицию. Попытаемся понять, почему конституционные изменения втакой долгожданной украинцамипривели к новому витку политического кризиса.Следует начать с того, что изменения в– это еще не децентрализация, и они лишь косвенно касаются реформы местного самоуправления. Чтобы реализовать глобальный проект по передаче полномочий из центра в регионы необходимо проделать еще р..... Читать новость...

В. Фесенко: Вопрос изменений в Конституцию в части децентрал...



В своем эксклюзивном комментарии Информационному агентству «Новости мира» глава правления Центра прикладных политических инициатив "Пента" Владимир Фесенко объяснил, что будет с изменениями в Конституцию в части децентрализации.

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Владимир Фесенко об изменениях в Конституцию в части децентрализации

..... В своем эксклюзивном комментарии Информационному агентству «Новости мира» глава правления Центра прикладных политических инициатив "Пента" Владимир Фесенко объяснил, что будет с изменениями вЧитайте: Политологи прогнозируют внеочередные парламентские выборы (ВИДЕО)Читайте еще: Политологи рассказали, что скрывается за инициативой референдума по Конституции (ВИДЕО)Владимир Фесенко об изменениях в..... Читать новость...

Изменения в Конституцию в части децентрализации. Что повлече...

31 августа украинский парламент большинством голосов поддержал законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации, чего так не хотели несколько фракций коалиции, которые считают данный законопроект "предательским". Против законопроекта выступали и митингующие, которые собрались под зданием парламента. Если говорить о том, по каким причинам у ряда фракций коалиции есть претензии к данному законопроекту, то их не устраивает, что законопроектом предусматривается возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Так что же представляет из себя данный законопроект и когда он вступит в силу?

..... 31 августа украинский парламент большинством голосов поддержал законопроект об изменениях вУкраины в, чего так не хотели несколько фракций коалиции, которые считают данный законопроект "предательским". Против законопроекта выступали и митингующие, которые собрались под зданием парламента. Если говорить о том, по каким причинам у ряда фракций коалиции есть претензии к данному законопроекту, то их не устраивает, что законопроектом предусматривается возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.Так что же представляет из себя данный законопроект и когда он вступит в силу?..... Читать новость...

Европа отреагировала на решение Рады внести изменения в Конс...

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отреагировал на успешное голосование в Верховной Раде по вопросу внесения изменений в Конституцию. На своей странице в Twitter он поздравил Украину с тем, что она стоит на верном пути реформ.

«Я приветствую голосование просто сейчас в Верховной Раде Украины в поддержку конституционной реформы и децентрализации. Процесс реформ должен продолжаться», - выступил с заявлением Турбьерн Ягланд.

Как сообщалось ранее, 31 августа украинский парламент в первом чтении согласился внести изменения в Конституцию в части децентрализации власти. Такое решение поддержало 265 депутатов.

Читайте: Верховная Рада Украины предварительно поддержала ..... Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отреагировал на успешное голосование в Верховной Раде по вопросу внесения изменений в. На своей странице в Twitter он поздравил Украину с тем, что она стоит на верном пути реформ.«Я приветствую голосование просто сейчас в Верховной Раде Украины в поддержку конституционной реформы и. Процесс реформ должен продолжаться», - выступил с заявлением Турбьерн Ягланд.Как сообщалось ранее, 31 августа украинский парламент в первом чтении согласился внести изменения в. Такое решение поддержало 265 депутатов.Читайте: Верховная Рада Украины предварительно поддержала ..... Читать новость...

Изменения в Конституцию в части децентрализации сломают пост...



Как напомнил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Андриевский, 31 августа на внеочередном заседании Верховной Рады Украины будут рассмотрены изменения в Конституцию в части децентрализации. По словам депутата, он убежден, что это те изменения, которые нужны сегодня государству, поскольку они позволят окончательно сломить постсоветскую систему управления.

«Это вопрос предоставления дополнительных возможностей и полномочий органам местного самоуправления», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.

Как сообщил депутат, поскольку парламентская сессия еще не закрыта, то Верховная Рада может провести заседание и проголосовать по и..... Как напомнил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Андриевский, 31 августа на внеочередном заседании Верховной Рады Украины будут рассмотрены изменения в. По словам депутата, он убежден, что это те изменения, которые нужны сегодня государству, поскольку они позволят окончательно сломить постсоветскую систему управления.«Это вопрос предоставления дополнительных возможностей и полномочий органам местного самоуправления», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.Как сообщил депутат, поскольку парламентская сессия еще не закрыта, то Верховная Рада может провести заседание и проголосовать по и..... Читать новость...

До 15 июля ВР должна проголосовать за изменения в Конституци...

За предложения Конституционной комиссии по изменениям в Конституцию в части децентрализации власти Верховная Рада должна проголосовать дважды. Об этом журналистам на брифинге в Администрации президента сказал глава Верховной Рады Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Первое голосование должно состояться в течение этой сессии, то есть до 15 июля. Второе голосование за изменения в Конституцию относительно децентрализации власти, по его словам, должно состояться в сентябре.

В.Гройсман также отметил, что Конституционная комиссия определила три основных направления работы над новой редакцией Конституции: децентрализация власти, судебная реформа и права человека.

&nb..... За предложения Конституционной комиссии по изменениям вВерховная Рада должна проголосовать дважды. Об этом журналистам на брифинге в Администрации президента сказал глава Верховной Рады Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.Первое голосование должно состояться в течение этой сессии, то есть до 15 июля. Второе голосование за изменения вотносительно, по его словам, должно состояться в сентябре.В.Гройсман также отметил, что Конституционная комиссия определила три основных направления работы над новой редакцией Конституции: децентрализация, судебная реформа и права человека.&nb..... Читать новость...