Новость Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука Добавлено: 2020-01-16 14:01:34 Корреспондент: Алексей Свидров

В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В Ивано-Франковской области в результате пожара пострадали у...



В Ивано-Франковской области горели управление юстиции и управление образования

7 декабря в 23:55 в г. Арциз в двухэтажном здании возник пожар, вследствие которого огнем повреждено помещение регистрационной службы городского управления юстиции, отдела государственной регистрации актов гражданского состояния и помещение управления образования на общей площади 380 кв.м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В 3:00 8 декабря подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Источн..... В Ивано-Франковской области горели управление юстиции и управление образования7 декабря в 23:55 в г. Арциз в двухэтажном здании возник пожар, вследствие которого огнем повреждено помещение регистрационной службы городского управления юстиции, отдела государственной регистрации актов гражданского состояния и помещение управления образования на общей площади 380 кв.м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.В 3:00 8 декабря подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.Источн..... Читать новость...

Порошенко заступился за Гончарука...

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальные «записи» премьер-министра Алексея Гончарука.

«Ситуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.

Каковы причины этой атаки? Хотят ата..... Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальные «записи» премьер-министра Алексея«Ситуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.Каковы причины этой атаки? Хотят ата..... Читать новость...

В назначении Гончарука премьером заинтересован Богдан, - СМИ...

Назначение заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.

Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именно Гончарука Владимир Зеленский выдвинет в премьеры.

Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Назначение заместителя главы Офиса президента Алексеяна должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именноВладимир Зеленский выдвинет в премьеры.Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Читать новость...

Американские СМИ: "ЦРУ ведет прослушку за бюджетные средства...

ЦРУ платит телекоммуникационной компании AT&T свыше 10 миллионов долларов в год. Как сообщают американские СМИ, данные средства ЦРУ платит за использование огромной базы данных компании о телефонных звонках. Сообщается, что в эти данные также входят и международные звонки американцев.

По данным журналистов, которые ссылаются на источники в правительстве, сотрудничество спецслужбы и телекоммуникационной компании было основано исключительно на добровольном контракте. Также сообщается, что средства, которые ЦРУ переводит на счета компании, берутся из федерального бюджета, который формируется за счёт средств налогоплательщиков. В американской прессе сделали вывод о том, что не только Агентс..... ЦРУ платит телекоммуникационной компании AT&T свыше 10 миллионов долларов в год. Как сообщают американские СМИ, данные средства ЦРУ платит за использование огромной базы данных компании о телефонных звонках. Сообщается, что в эти данные также входят и международные звонки американцев.По данным журналистов, которые ссылаются на источники в правительстве, сотрудничество спецслужбы и телекоммуникационной компании было основано исключительно на добровольном контракте. Также сообщается, что средства, которые ЦРУ переводит на счета компании, берутся из федерального бюджета, который формируется за счёт средств налогоплательщиков. В американской прессе сделали вывод о том, что не только Агентс..... Читать новость...

Верховная Рада дала НАБУ и ГБР право на прослушку...

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства». Об этом сообщает «Украинская правда».

Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.

Таким образом, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследование получили право на независимую прослушку.

В то же время для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как то обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их перепис..... Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства». Об этом сообщает «Украинская правда».Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.Таким образом, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследование получили право на независимую прослушку.В то же время для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как то обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их перепис..... Читать новость...

США продолжают прослушку премьер-министра Израиля и президен...



Как утверждает известное американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в правительственных кругах, несмотря на обещание президента США Барака Обамы в 2013 году прекратить прослушку глав других государств после того, как весь мир узнал о масштабной слежке со стороны американских спецслужб, США все же продолжили следить за некоторыми лидерами.

Сообщается, что под наблюдением остались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно данным издания, прослушка Нетаньяху была продолжена на фоне ядерных переговоров между США и Ираном. Кроме того, Барак Обама был убежден в том, что Израиль и сам шпионит за С..... Как утверждает известное американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в правительственных кругах, несмотря на обещание президента США Барака Обамы в 2013 году прекратить прослушку глав других государств после того, как весь мир узнал о масштабной слежке со стороны американских спецслужб, США все же продолжили следить за некоторыми лидерами.Сообщается, что под наблюдением остались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно данным издания, прослушка Нетаньяху была продолжена на фоне ядерных переговоров между США и Ираном. Кроме того, Барак Обама был убежден в том, что Израиль и сам шпионит за С..... Читать новость...

Израильские спецслужбы вели прослушку в офисе президента Фра...

Израильские спецслужбы вели прослушку Елисейского дворца. Об этом сообщают в изданни Le Monde, которое ссылается на материалы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По данным издания, прослушивающая аппаратура была установлена в офисе президента Франции во время президентской кампании в 2012 году. Материалы Агентства национальной безопасности гласят, что данная инициатива исходила нет от Соединенных Штатов Америки, а от израильской разведки «Моссад».

Напомним, что недавно немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к США с требованиями объяснить информацию о прослушке ее мобильного телефона. Немецкий канцлер заверят, что прослушка велась американскими спецслужбами.

..... Израильские спецслужбы вели прослушку Елисейского дворца. Об этом сообщают в изданни Le Monde, которое ссылается на материалы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По данным издания, прослушивающая аппаратура была установлена в офисе президента Франции во время президентской кампании в 2012 году. Материалы Агентства национальной безопасности гласят, что данная инициатива исходила нет от Соединенных Штатов Америки, а от израильской разведки «Моссад».Напомним, что недавно немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к США с требованиями объяснить информацию о прослушке ее мобильного телефона. Немецкий канцлер заверят, что прослушка велась американскими спецслужбами...... Читать новость...

Руководитель белорусской фабрики была задержана за «прослушк...

В Белоруссии была задержана директор ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», сообщают СМИ, ссылаясь на управление Следственного комитета Минска. Она подозревается в незаконном прослушивании своих подчиненных.

Согласно информации следствия, по указанию директора было куплено специальное «подслушивающее и звукозаписывающее оборудование», которое затем установили в служебных помещениях. Это оборудование было оплачено за счет предприятия. Как сама директор фабрики пояснила свои действия, не сообщается.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по признакам преступлений, которые предусмотрены статьями 203 («Нарушение тайны переписки..... В Белоруссии была задержана директор ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», сообщают СМИ, ссылаясь на управление Следственного комитета Минска. Она подозревается в незаконном прослушивании своих подчиненных.Согласно информации следствия, по указанию директора было куплено специальное «подслушивающее и звукозаписывающее оборудование», которое затем установили в служебных помещениях. Это оборудование было оплачено за счет предприятия. Как сама директор фабрики пояснила свои действия, не сообщается.В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по признакам преступлений, которые предусмотрены статьями 203 («Нарушение тайны переписки..... Читать новость...