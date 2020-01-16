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|Новость
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Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году
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|Добавлено:
|2020-01-16 14:32:10
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - говорится в нем.
Очередные призывы на военную службу будут проходить в апреле - июне и октябре - декабре.
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Ранее министр обороны Загороднюк заявил о планах отменить обязательный призыв в армию.
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Указ вступает в силу со дня публикации.
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