Новость Госдума РФ поддержала Мишустина на должность премьер-министра Добавлено: 2020-01-16 15:20:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственная дума Российской Федерации одобрила кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

«За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат.

«Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все - планы, ресурсы. Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит», - сказал Мишустин.

По его словам, он намерен форсировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, а также пообещал депутатам вести с парламентом тесную законотворческую работу.

Накануне стало известно, что правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

Причиной данного решения причиной стало послание Путина, в котором тот высказал предложения о внесении изменений в конституцию. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

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Партия регионов против кандидатуры Тимошенко на должность пр...

Регионалы не будут голосовать за премьера Ю. Тимошенко, но могут поддержать А. Яценюка.

Фракция Партии регионов не поддержит экс-премьера Юлию Тимошенко на должность премьер-министра Украины, но может проголосовать за назначение на эту должность Петра Порошенко или Арсения Яценюка. Об этом журналистам сказал народный депутат Юрий Мирошниченко, передает УНН.

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Сейчас на должность премьер-министра Украины есть четыре кан...

Политолог назвал Бойко, Арбузова, Яценюка и Порошенко реальными кандидатами на пост премьера.

Сейчас на должность премьер-министра Украины есть четыре возможных кандидатуры, считает политолог Евгений Магда.

"На сегодняшний день я вижу четырех кандидатов на пост премьера, два на два, двое из действующего правительства и двое от оппозиции", - сказал Е.Магда на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Среди действующих чиновников политолог назвал кандидатуру и.о. премьера Сергея Арбузова и и.о. вице-премьера Юрия Бойко, а среди оппозиционеров - лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка и народного депутата Украины Петра Порошенко (внефракционный).

Как сообщалось, 28 я..... Политолог назвал Бойко, Арбузова, Яценюка и Порошенко реальными кандидатами на пост премьера.Сейчас наУкраины есть четыре возможных кандидатуры, считает политолог Евгений Магда."На сегодняшний день я вижу четырех кандидатов на пост премьера, два на два, двое из действующего правительства и двое от оппозиции", - сказал Е.Магда на пресс-конференции в Киеве в понедельник.Среди действующих чиновников политолог назвал кандидатуру и.о. премьера Сергея Арбузова и и.о. вице-премьера Юрия Бойко, а среди оппозиционеров - лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка и народного депутата Украины Петра Порошенко (внефракционный).Как сообщалось, 28 я..... Читать новость...

На должность премьер-министра следует назначать того, кого н...



Т.Березовец: кандидат на должность премьера - "смертник".

Политтехнолог Тарас Березовец считает, что сегодня на должность премьер-министра следует назначать того, кого не жалко, ведь этот кандидат - смертник в политическом смысле. Такое мнение эксперт высказал в ходе пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Политолог считает, что страна стоит на грани дефолта.

"Любая кандидатура, которая будет выдвинута сегодня на должность премьера - "смертник". В политическом смысле так точно", - считает политолог.

В качестве возможной кандидатуры эксперт называет Сергея Курченко.

"В целом надо такого кандидата, которого, скажем, не так будет жалко выбр..... Т.Березовец: кандидат напремьера - "смертник".Политтехнолог Тарас Березовец считает, что сегодня наследует назначать того, кого не жалко, ведь этот кандидат - смертник в политическом смысле. Такое мнение эксперт высказал в ходе пресс-конференции, передает корреспондент УНН.Политолог считает, что страна стоит на грани дефолта."Любая кандидатура, которая будет выдвинута сегодня напремьера - "смертник". В политическом смысле так точно", - считает политолог.В качестве возможной кандидатуры эксперт называет Сергея Курченко."В целом надо такого кандидата, которого, скажем, не так будет жалко выбр..... Читать новость...