Новость Порошенко заступился за Гончарука Добавлено: 2020-01-16 16:02:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальные «записи» премьер-министра Алексея Гончарука.

«Ситуация с записями премьера - это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.

Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы», - сказал он.

ЧИТАЙТЕ: Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В назначении Гончарука премьером заинтересован Богдан, - СМИ...

Назначение заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.

Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именно Гончарука Владимир Зеленский выдвинет в премьеры.

Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Назначение заместителя главы Офиса президента Алексеяна должность премьер-министра Украины лоббирует руководитель ОПУ Андрей Богдан. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что последние несколько недель он является безальтернативным кандидатом на кресло главы Кабинета министров.Официально ни в «Слуге народа», ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именноВладимир Зеленский выдвинет в премьеры.Ранее сообщалось, что новый Кабинет министров Украины возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.Накануне народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Се..... Читать новость...

Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука...

В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную ..... В Государственной службе охраны заявили, что не прослушивали премьер-министра Алексея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Управлением государственной охраны, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности», - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие УГО и другие уполномоченные госорганы регулярно принимают технические меры, направленные на предупреждение какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.В ведомстве призвали СМИ не сообщать «недостоверную ..... Читать новость...

Путин заступился за "Бурановских бабушек"...



Российский президент Владимир Путин заступился за известный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки».

Так, во время встречи главы государства с руководителями парламентских фракций, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике главу Удмуртии Волкова и предложил наказать его. Эпатажный парламентарий пояснил, что губернатор, который работает на руководящих должностях 20 лет, "ни одной копейки не потратил на восстановление жилья после взрывов".

"Он 20 лет сидит и так издевается над простыми гражданами, поэтому у них там бабушки и запели", - заметил Владимир Жириновский.

За бабушек-артисток вступился лидер КПРФ Геннад..... Российский президент Владимир Путинза известный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки».Так, во время встречи главы государства с руководителями парламентских фракций, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике главу Удмуртии Волкова и предложил наказать его. Эпатажный парламентарий пояснил, что губернатор, который работает на руководящих должностях 20 лет, "ни одной копейки не потратил на восстановление жилья после взрывов"."Он 20 лет сидит и так издевается над простыми гражданами, поэтому у них там бабушки и запели", - заметил Владимир Жириновский.За бабушек-артисток вступился лидер КПРФ Геннад..... Читать новость...

Министр спорта России Виталий Мутко заступился за российски...



Министр спорта России Виталий Мутко заступился за российских болельщиков на Евро-2012 и опроверг информацию о расистских выходках, которые якобы устроили россияне время матча Россия - Чехия.

"Это глупости все и неправда. Я был на этом матче и все видел. Наши болельщики стали устраивать 'волну', а чешский сектор не вставал, так они стали осуждать чехов соответствующими звуками", - сказал Виталий Мутко и продолжил: "Организация FARE никакого отношения к футболу не имеет. На игре были руководители УЕФА, никто ни о чем подобном не говорил. Кто-то у нас пишет об этом со ссылкой на какую-то организацию. Ну, мы так сами себя любим".

"По поводу броше..... Министр спорта России Виталий Муткоза российских болельщиков на Евро-2012 и опроверг информацию о расистских выходках, которые якобы устроили россияне время матча Россия - Чехия."Это глупости все и неправда. Я был на этом матче и все видел. Наши болельщики стали устраивать 'волну', а чешский сектор не вставал, так они стали осуждать чехов соответствующими звуками", - сказал Виталий Мутко и продолжил: "Организация FARE никакого отношения к футболу не имеет. На игре были руководители УЕФА, никто ни о чем подобном не говорил. Кто-то у нас пишет об этом со ссылкой на какую-то организацию. Ну, мы так сами себя любим"."По поводу броше..... Читать новость...

Петр Порошенко...

Петр Алексеевич Порошенко – бизнесмен и политик, миллиардер, народный депутат Украины VII созыва, основатель и владелец корпорации «Укрпроминвест».

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде, Одесской области. В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. В 2002 году Порошенко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине».

В 1990-е годы Порошенко начал собственный бизнес по продаже какао-бобов, для этого предприниматель приобрел несколько кондитерских фабрик. Вп..... Петр Алексеевич– бизнесмен и политик, миллиардер, народный депутат Украины VII созыва, основатель и владелец корпорации «Укрпроминвест».Петрродился 26 сентября 1965 года в Болграде, Одесской области. В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. В 2002 годузащитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине».В 1990-е годыначал собственный бизнес по продаже какао-бобов, для этого предприниматель приобрел несколько кондитерских фабрик. Вп..... Читать новость...

Порошенко выступит в ООН...

Президент Украины Петр Порошенко выступит в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает его пресс-служба.

Во время выступления, которое запланировано на следующую неделю, украинский лидер представит доклад о ситуации на оккупированных Россией территориях.

«Менее чем через неделю я буду в Нью-Йорке с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Потому что за эту оккупацию Украина заплатила самую высокую цену - жизнью своих героев», - отметил Порошенко...... Президент Украины Петрвыступит в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает его пресс-служба.Во время выступления, которое запланировано на следующую неделю, украинский лидер представит доклад о ситуации на оккупированных Россией территориях.«Менее чем через неделю я буду в Нью-Йорке с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Потому что за эту оккупацию Украина заплатила самую высокую цену - жизнью своих героев», - отметил...... Читать новость...

ООС эффективнее АТО, – Порошенко...

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Операция Объединенных сил, которая сейчас проводится на Донбассе, эффективнее антитеррористической операции. Об этом он написал в Facebook.

«Сводки с фронта говорят о том, что ООС эффективнее АТО. Никогда Донбасс не будет российским», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Ситуация на Донбассе за сутки: 26 обстрелов, 3 раненых

Напомним, что антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершилась 30 апреля 2018 года, а с 1 мая стартовала ООС.

Фото: media.novostimira.com

..... Президент Украины Петруверен, что Операция Объединенных сил, которая сейчас проводится на Донбассе, эффективнее антитеррористической операции. Об этом он написал в Facebook.«Сводки с фронта говорят о том, что ООС эффективнее АТО. Никогда Донбасс не будет российским», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Ситуация на Донбассе за сутки: 26 обстрелов, 3 раненыхНапомним, что антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершилась 30 апреля 2018 года, а с 1 мая стартовала ООС.Фото: media.novostimira.com..... Читать новость...

Сын Порошенко воюет в зоне АТО...

Старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей воюет в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Эту информацию в эфире «Светской жизни» подтвердила супруга главы государства Марина Порошенко. Больше рассказывать о том, где именно воюет Алексей и в рядах какого батальона он служит, жена президента рассказывать журналистам отказалась.

«Я могу подтвердить эту информацию, но от дальнейших комментариев воздержусь», - сказала жена президента.

Читайте: Президент Порошенко стал дедом

Марина Порошенко отметила, что сейчас чем может поддерживает жену сына, свою невестку Юлию Алиханову с маленьким внуком, который родился в день инаугурации Пет..... Старший сын президента Украины ПетраАлексей воюет в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Эту информацию в эфире «Светской жизни» подтвердила супруга главы государства Марина. Больше рассказывать о том, где именно воюет Алексей и в рядах какого батальона он служит, жена президента рассказывать журналистам отказалась.«Я могу подтвердить эту информацию, но от дальнейших комментариев воздержусь», - сказала жена президента.Читайте: Президентстал дедомМаринаотметила, что сейчас чем может поддерживает жену сына, свою невестку Юлию Алиханову с маленьким внуком, который родился в день инаугурации Пет..... Читать новость...