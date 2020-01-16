Новость Кабмину поручили продолжить усиленный контроль над пожарной безопасностью в Украине Добавлено: 2020-01-16 16:30:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров продолжить работу по усилению контроля над пожарной безопасностью, улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Соответствующее письмо Глава государства направил на имя Премьер-министра Украины Алексея Гончарука 16 января 2020 года.

Правительство должно ежеквартально информировать Президента о результатах этой работы.

Письмо было отправлено Премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому на 8 января 2020 года были проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 374 объектах из 37 006 объектов, подлежащих проверкам (т. е. проинспектировано 28%).

По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправны либо не обслуживаются автоматические системы противопожарной защиты, на 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

По информации Кабинета Министров, проверки в отношении соблюдения и выполнения требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности продолжаются.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 9934 руководителя учреждений и ответственных должностных лица.

По информации правительства, в Государственном бюджете на 2020 год расходы общего фонда для ГСЧС на обеспечение деятельности сил гражданской защиты утверждены в размере 12,3 млрд грн (что на 18,8% больше в сравнении с 2019 годом). На приобретение специальной аварийно-спасательной (пожарной) техники – 600,4 млн грн, на другие расходы (топливо, спецодежда, обслуживание техники, услуги связи и т. п.) – 233,3 млн грн.

Напомним, 24 декабря 2019 года Президент подписал Указ «О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине». Документ направлен на предотвращение возникновения пожаров, которые угрожают жизни и здоровью людей, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары.

Помимо прочего, правительство должно было обеспечить неуклонное соблюдение требований законодательства по пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов владельцами водопроводных сетей.

Кроме того, пожарные должны быть обеспечены современной спецтехникой и оборудованием для экстренной эвакуации людей, тушения пожаров, а также спецодеждой.

Отдельно Президент отметил, что необходимо улучшить материальную и социальную защиту пожарных, усовершенствовать их профессиональную подготовку, переподготовку, а также повысить уровень их квалификации.

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В Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности...

5 и 6 июня на большей части Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, он сохранится сразу в девяти областях Украины.

«5-6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

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