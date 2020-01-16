|
|Новость
|
Кабмину поручили продолжить усиленный контроль над пожарной безопасностью в Украине
|
|Добавлено:
|2020-01-16 16:30:46
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров продолжить работу по усилению контроля над пожарной безопасностью, улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Соответствующее письмо Глава государства направил на имя Премьер-министра Украины Алексея Гончарука 16 января 2020 года.
Правительство должно ежеквартально информировать Президента о результатах этой работы.
Письмо было отправлено Премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому на 8 января 2020 года были проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 374 объектах из 37 006 объектов, подлежащих проверкам (т. е. проинспектировано 28%).
По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправны либо не обслуживаются автоматические системы противопожарной защиты, на 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.
По информации Кабинета Министров, проверки в отношении соблюдения и выполнения требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности продолжаются.
За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 9934 руководителя учреждений и ответственных должностных лица.
По информации правительства, в Государственном бюджете на 2020 год расходы общего фонда для ГСЧС на обеспечение деятельности сил гражданской защиты утверждены в размере 12,3 млрд грн (что на 18,8% больше в сравнении с 2019 годом). На приобретение специальной аварийно-спасательной (пожарной) техники – 600,4 млн грн, на другие расходы (топливо, спецодежда, обслуживание техники, услуги связи и т. п.) – 233,3 млн грн.
Напомним, 24 декабря 2019 года Президент подписал Указ «О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине». Документ направлен на предотвращение возникновения пожаров, которые угрожают жизни и здоровью людей, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары.
Помимо прочего, правительство должно было обеспечить неуклонное соблюдение требований законодательства по пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов владельцами водопроводных сетей.
Кроме того, пожарные должны быть обеспечены современной спецтехникой и оборудованием для экстренной эвакуации людей, тушения пожаров, а также спецодеждой.
Отдельно Президент отметил, что необходимо улучшить материальную и социальную защиту пожарных, усовершенствовать их профессиональную подготовку, переподготовку, а также повысить уровень их квалификации.
Смотрите также:
Россия: Пожарной безопасностью в войсках займутся серьезно...
О том, что состояние противопожарной
охраны в Вооруженных силах РФ явно не на должном уровне, свидетельствуют многочисленные пожары и взрывы складов боеприпасов. Горящие арсеналы создают угрозу безопасности не только военнослужащим и членам их семей, находящихся на территории воинской части. Страху они наводят и на мирных жителей, населенные пункты которых по несчастливой случайности находятся в опасной близости к военным объектам.
Анализ происшествий выявлял грубые нарушения пожарной
безопасности при эксплуатации военных объектов, а также невыполнение инструкций и распоряжений по охране боеприпасов и взрывчатых веществ.
Наиболее крупные пожары на военных складах в Удмуртии в 2011 году и..... Читать новость...
Кабмину поручили разработать законопроект, регулирующий деят...
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект, регулирующий деятельность медиа. Об этом говорится в указе «О неотложных мерах по проведению реформ и усилению государства», передают «Украинские новости».
Зеленский предлагает предусмотреть в законопроекте требования и стандарты новостей, механизмы против распространения недостоверной информации и запрет россиянам владеть медиа в Украине
и финансировать их.
«По урегулированию деятельности медиа в Украине
, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмов предотвращения распространения недосто..... Читать новость...
Контроль за безопасностью в "Борисполе" усилен...
Милиция усилит контроль
в "Борисполе" во время возвращения президента
Милиция усилит контроль
общественного порядка в международном аэропорту "Борисполь" во время возвращения президента Виктора Януковича из Сочи. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Киевской области Николай Жукович.
"Милиция будет усиливать контроль
общественного порядка, как и специальные службы, которые обеспечивают охрану президента. Правоохранители обеспечивают безопасность при каждом прилете и отлете президента", - сообщил Жукович.
Как сообщал УНН, оппозиция сегодня будет встречать президента в Борисполе. Колонна из 300 легковых автомашин отправляется в направлении аэр..... Читать новость...
Ивано-Франковский мясокомбинат попал под усиленный контроль ...
Россельхознад
зор продолжает пристально проверять продукцию, которая поставляется из Украины. На этот раз под подозрение попала продукция Ивано-Франковского мясокомбината. По предварительным данным, причиной пристального внимания российского ведомства к продукции данного комбината стало то, что он получил разные номера в списках поставщиков Беларуси и России. Исходя из слов руководителя Россельхознад
зора Сергея Данкверта, номер предприятия-поставщика, как в российских, так и в белорусских списках должен быть один.
«Будем решать данный вопрос также и с белорусскими коллегами. Нужно выяснить, почему данный мясокомбинат в списках их поставщиков оказался под другим номером. Это не ..... Читать новость...
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продук...
Россельхознад
зор ввел режим усиленного лабораторного контроля за говяжьей продукцией донецкого ООО "Тавр-Плюс". Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.
В частности, в замороженной говядине после проверки было обнаружено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и листерии.
Ранее Россельхознад
зор установил наличие листерии в замороженном мясе птицы ООО "Тавр-Плюс".
Так, 18 сентября ведомство ввело усиленный контроль
за импортируемым на территорию РФ мясом птицы ООО "Тавр-Плюс". По сведениям Россельхознад
зора, в ..... Читать новость...
Эштон, в связи с покушением на Кернеса, обеспокоена безопас...
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон осудила покушение на мэра Харькова Геннад
ия Кернеса, произошедшее накануне. В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте Евросоюза, она выразила беспокойство ситуацией с безопасностью
в Украине
.
"Я обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью
в Восточной Украине
. Спираль насилия и запугивания подрывает нормальное функционирование легитимных государственных учреждений. Несколько человек были убиты, ранены, подверглись пыткам или похищены в последние несколько дней. Особенно я осуждаю стрельбу в мэра Харькова Геннад
ия Кернеса сегодня и захват военных наблюдателей от государств-учас..... Читать новость...
В Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности...
5 и 6 июня на большей части Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной
опасности.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, он сохранится сразу в девяти областях Украины.
«5-6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной
опасности», - говорится в сообщении.
В ГСЧС обратились к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной
безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах...... Читать новость...
В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности...
В Украине
объявлен наивысший уровень пожарной
опасности. По прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, он сохранится до 22 августа.
«По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Такой неутешительный прогноз создает предпосылки для резкого увеличения числа возгораний на территории Украины», - отметили в пресс-службе ведомства.
Спасатели констатируют, что главной причиной масштабных пожаров в природных екосистемах являются последствия человеческой легкомысленности. Об этом свидетельствуют данные последних дней: только в течение минувших суток в..... Читать новость...
Дуня Миятович выразила обеспокоенность безопасностью журнали...
ОБСЕ выражает обеспокоенность безопасностью
журналистов в Украине
после избиения Чорновил.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила обеспокоенность безопасностью
журналистов в Украине
после избиения журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновил.
”Нельзя мириться с нападениями на журналистов и не должно быть безнаказанности для нарушителей”, - говорится в заявлении Миятович, опубликованном на сайте организации, штаб-квартира которой находится в Вене.
”Я приветствую тот факт, что Президент Янукович осудил нападение, и призываю власть провести быстрое и всестороннее расследование для наказани..... Читать новость...