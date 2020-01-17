Новость Гончарук предлагает назначить Шмыгаля главой Минрегиона Добавлено: 2020-01-17 09:04:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает «Страна».

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины», - говорится в сообщении.

Ранее ведомство возглавляла Алена Бабак. Вчера СМИ сообщили, что она приняла решение подать в отставку.

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Кабмин предлагает назначить Билоуса главой ФГИУ...

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Напомним, в 2014 году Игорь Билоус возглавлял Государственную налоговую службу, которая позже была реформирована в Государственную фискальную службу Украины. В марте 2015 года ушел в отставку после обвинений в коррупции...... Кабинет министровВерховной Раде утвердить кандидатуру Игоря Билоуса на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Об этом говорится в проекте постановления №2882 «О назначении Билоуса И.А. председателем Фонда государственного имущества Украины», зарегистрированном в парламенте. Однако текст соответствующего документа на сайте ВР пока отсутствует.Напомним, в 2014 году Игорь Билоус возглавлял Государственную налоговую службу, которая позже была реформирована в Государственную фискальную службу Украины. В марте 2015 года ушел в отставку после обвинений в коррупции...... Читать новость...

Комитет ВР рекомендует назначить Пристайко главой МИД...

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Ранее спикер ВР Андрей Парубий уверял, что в случае вынесения решений комитетом, эти вопросы будут рассмотрены 11 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, а также назначении главой МИД Вадима Пристайко.

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Трамп намерен назначить Маттиса главой Пентагона...



Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Маттиса на пост главы Пентагона.

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«Мы намерены назначить «безумного пса» Мэттиса министром обороны. Но мы об этом не сообщим до понедельника, так что никому не говорите», – заявил он на митинге в Цинциннати, сообщает Reuters.

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Ранее о возможном назначении Маттиса главой Пентагона сообщила газета The Washington Post. В то же время представитель Трампа Джейсон Миллер написал в Twitter, что по министру ..... Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намеренотставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Маттиса на пост главы Пентагона.ЧИТАЙТЕ: Дональд Трамп – новый президент США«Мы намерены«безумного пса» Мэттиса министром обороны. Но мы об этом не сообщим до понедельника, так что никому не говорите», – заявил он на митинге в Цинциннати, сообщает Reuters.ЧИТАЙТЕ: Трамп против «перезагрузки» отношений с РоссиейРанее о возможном назначении МаттисаПентагона сообщила газета The Washington Post. В то же время представитель Трампа Джейсон Миллер написал в Twitter, что по министру ..... Читать новость...

Порошенко предлагают назначить главой НБУ Виктора Ющенко...

Бывшего президента Украины Виктора Ющенко необходимо назначить главой Нацбанка Украины. Такая петиция появилась 11 апреля 2017 года на сайте электронных петиций президента Украины. Ее автор – Дмитрий Полищук.

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«Виктор Андреевич Ющенко – является лучшей кандидатурой на пост главы Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла страну от дефолта», – говорится в тексте петиции.

ЧИТАЙТЕ: Валерия Г..... Бывшего президента Украины Виктора Ющенко необходимоНацбанка Украины. Такая петиция появилась 11 апреля 2017 года на сайте электронных петиций президента Украины. Ее автор – Дмитрий Полищук.ЧИТАЙТЕ: Порошенко намерен пообщаться с Гонтаревой до ее увольнения, – И.Луценко«Виктор Андреевич Ющенко – является лучшей кандидатурой на пост главы Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла страну от дефолта», – говорится в тексте петиции.ЧИТАЙТЕ: Валерия Г..... Читать новость...

Петр Порошенко предложил ВР назначить Грицака главой СБУ...

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Грицака председателем Службы безопасности Украины. Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде под номером 2204 от 1 июля, передает УНН.

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Ранее в Блоке Петра Порошенко заявили, что ожидают, что президент Украины Петр Порошенко сегодня внесет представление о назначении Василия Грицака главой СБУ.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла постановление об освобождении Валентина Наливайченко от должности главы СБУ. За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зар..... Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Грицака председателем Службы безопасности Украины. Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде под номером 2204 от 1 июля, передает УНН.Читайте: «Самопомощь» против кандидатуры Грицака на место главы СБУРанее в Блоке Петра Порошенко заявили, что ожидают, что президент Украины Петр Порошенко сегодня внесет представление о назначении Василия ГрицакаСБУ.Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла постановление об освобождении Валентина Наливайченко от должности главы СБУ. За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зар..... Читать новость...

Виктора Ющенко предлагают назначить главой Нацбанка Украины...

Вчера, 19 февраля 2016 года, на сайте президента Украины появилась электронная петиция с просьбой назначить Виктора Ющенко главой Национального банка. Автор петиции – Тисько Дмитрий Витальевич.

«Под его руководством в Украине успешно проведена денежная реформа, создана Государственная казна, а также начато строительство Банкнотно-монетного двора. В 1997 году Ющенко попал в шестерку лучших банкиров мира по версии влиятельного финансового журнала Global Finance. Учитывая его опыт и знания, он способен улучшить экономику Украины и укрепить национальную валюту», – сказано в тексте петиции.

Напомним, Виктор Ющенко уже был главой НБУ с 1993 по 1999 год.

..... Вчера, 19 февраля 2016 года, на сайте президента Украины появилась электронная петиция с просьбойВиктора ЮщенкоНационального банка. Автор петиции – Тисько Дмитрий Витальевич.«Под его руководством в Украине успешно проведена денежная реформа, создана Государственная казна, а также начато строительство Банкнотно-монетного двора. В 1997 году Ющенко попал в шестерку лучших банкиров мира по версии влиятельного финансового журнала Global Finance. Учитывая его опыт и знания, он способен улучшить экономику Украины и укрепить национальную валюту», – сказано в тексте петиции.Напомним, Виктор Ющенко уже былНБУ с 1993 по 1999 год...... Читать новость...

П.Порошенко должен назначить мэра Киева главой КГГА — В.Клич...

В.Кличко ожидает, что П.Порошенко назначит его главой КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что ради более эффективной его деятельности на посту столичного градоначальника Президент Украины Петр Порошенко должен назначить его еще и председателем КГГА. Об этом он сказал на брифинге после первого заседания Киевсовета, передает корреспондент УНН.

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"Порошенко, как Президент, должен назначить мэра Киева главой КГГА, чтобы иметь влияние: ремонтировать дороги, лифты, чтобы был наполнен бюджет, чтобы была сильная вертикаль", - отметил В.Кличко.

Он добавил, что мэр столицы должен выполнять ..... В.Кличко ожидает, что П.Порошенко назначит егоКГГА.Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что ради более эффективной его деятельности на посту столичного градоначальника Президент Украины Петр Порошенко долженего еще и председателем КГГА. Об этом он сказал на брифинге после первого заседания Киевсовета, передает корреспондент УНН.Читайте: Виталий Кличко получил удостоверение мэра Киева"Порошенко, как Президент, долженмэра КиеваКГГА, чтобы иметь влияние: ремонтировать дороги, лифты, чтобы был наполнен бюджет, чтобы была сильная вертикаль", - отметил В.Кличко.Он добавил, что мэр столицы должен выполнять ..... Читать новость...

На сайте петиций президенту появилось предложение назначить ...



Граждане Украины предлагают назначить третьего президента Украины Виктора Ющенко председателем Национального банка. Соответствующую петицию разместили на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"Виктор Андреевич Ющенко - является лучшей кандидатурой на пост председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла Украину от дефолта. Мы, подписанты этой петиции, глубоко убеждены, что за годы своей деятельности Ющенко В.А. проявил себя как опытный специалист в банковской сфере, поэтому в это трудное время он..... Граждане Украины предлагаюттретьего президента Украины Виктора Ющенко председателем Национального банка. Соответствующую петицию разместили на официальном сайте Главы государства, передает УНН."Виктор Андреевич Ющенко - является лучшей кандидатурой на пост председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла Украину от дефолта. Мы, подписанты этой петиции, глубоко убеждены, что за годы своей деятельности Ющенко В.А. проявил себя как опытный специалист в банковской сфере, поэтому в это трудное время он..... Читать новость...