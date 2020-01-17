Новость Глава Евросовета пообщался с Путиным Добавлено: 2020-01-17 09:30:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

«В ходе первого контакта между Шарлем Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным Мишель напомнил позицию Евросоюза по (важности) полного выполнения Минских договоренностей, отметил (результаты) Парижского саммита, который был проведен в декабре 2019 года в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. Евросоюз поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах» - говорится в сообщении.

Мишель отметил поддержку Евросоюзом усилий ООН и стран-участниц так называемого Берлинского процесса по урегулированию ситуации в Ливии, призвал к полному прекращению огня и возвращения к политическому процессу в этой стране.

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Зеленский пообщался с Путиным...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ», - говорится в сообщении.

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Зеленский пообщался с Путиным...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате», - говорится в сообщении.

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Трамп пообщался с Путиным по телефону...

Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, переговоры продолжались 45 минут.

"Перед переговорами с Путиным, Трамп также 45 минут разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель", - сообщил представитель Трмпа.

Во время беседы Трампа и Путина присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Об итогах переговоров Трампа и Путина пока ничего не сообщается.

ЧИТАЙТЕ: Мексика достаточно долго имела выгоду от США, - Трамп..... Президент США Дональд Трамппо телефону с президентом России ВладимиромКак сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, переговоры продолжались 45 минут."Перед переговорами с, Трамп также 45 минут разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель", - сообщил представитель Трмпа.Во время беседы Трампа и Путина присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.Об итогах переговоров Трампа и Путина пока ничего не сообщается.ЧИТАЙТЕ: Мексика достаточно долго имела выгоду от США, - Трамп..... Читать новость...

Эрдоган пообщался с Порошенко и Путиным...

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

«Порошенко проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и о действиях Украины в ответ, в частности - введении режима военного положения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган осудил агрессию РФ. Также стороны договорились поднять украинский вопрос на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.

Также турецкий президент пообщался с главой России Владимиром Путиным.

«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керчен..... Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.«Порошенко проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и о действиях Украины в ответ, в частности - введении режима военного положения», – говорится в сообщении.Отмечается, что Эрдоган осудил агрессию РФ. Также стороны договорились поднять украинский вопрос на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.Также турецкий президентс главой России Владимиром«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керчен..... Читать новость...

Трамп пообщался с Путиным в Париже...

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что во время встречи лидеров России, Соединенных Штатов Америки, Франции и Германии Владимира Путина, Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель стороны обсудили ряд вопросов, среди которых ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщают российские СМИ.

Они также поговорили о ситуации в Сирии и Саудовской Аравии, торговле, санкциях, Афганистане, Китае и Северной Корее.

«У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение», – добавила она.

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Зеленский пообщался по телефону с Путиным...

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - отметил он.

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Члены Евросовета обсудят дальнейшие отношения с Россией 20 и...

Во время заседания Европейского Совета 20 и 21 октября члены Евросовета обсудят дальнейшие отношения с Россией в долгосрочной перспективе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

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"Мы будем иметь стратегическую дискуссию о России. Для того, чтобы обсудить наши общие, долгосрочные отношения с этим важным соседом", - говорится в повестке дня заседания Евросовета.

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Янукович поблагодарил президента Евросовета за поддержку евр...



Президент Украины Виктор Янукович поздравил президента Евросовета Германа Ван Ромпея с днем рождения и поблагодарил его за поддержку европейского выбора Украины.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба главы государства.

Как отметил Виктор Янукович в своем поздравлении, личный вклад Германа Ван Ромпея в укрепление Европейского союза и повышение его роли в мире заслуживает самой высокой оценки.

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