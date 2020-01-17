|
|Новость
|
Глава Евросовета пообщался с Путиным
|
|Добавлено:
|2020-01-17 09:30:32
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Глава Европейского совета Шарль Мишель провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.
«В ходе первого контакта между Шарлем Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным Мишель напомнил позицию Евросоюза по (важности) полного выполнения Минских договоренностей, отметил (результаты) Парижского саммита, который был проведен в декабре 2019 года в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. Евросоюз поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах» - говорится в сообщении.
Мишель отметил поддержку Евросоюзом усилий ООН и стран-участниц так называемого Берлинского процесса по урегулированию ситуации в Ливии, призвал к полному прекращению огня и возвращения к политическому процессу в этой стране.
Смотрите также:
Зеленский пообщался с Путиным...
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным
. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ», - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате.
Отметим, что это первая беседа лидеров двух стран после того, как Зеленский стал президентом Украины.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам в новом формате.
Ранее Зеленский предложил провести встречу с главой Российской Феде..... Читать новость...
Зеленский пообщался с Путиным...
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.
«Стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате», - говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги в рамках Минского процесса для урегулирования конфликта на Донбассе. О переговорах Зеленского и Путина сообщает и пресс-служба российского лидера.
«При обсуждени..... Читать новость...
Трамп пообщался с Путиным по телефону...
Президент США Дональд Трамп пообщался
по телефону с президентом России Владимиром Путиным
.
Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, переговоры продолжались 45 минут.
"Перед переговорами с Путиным
, Трамп также 45 минут разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель", - сообщил представитель Трмпа.
Во время беседы Трампа и Путина присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
Об итогах переговоров Трампа и Путина пока ничего не сообщается.
ЧИТАЙТЕ: Мексика достаточно долго имела выгоду от США, - Трамп..... Читать новость...
Эрдоган пообщался с Порошенко и Путиным...
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
«Порошенко проинформировал о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и о действиях Украины в ответ, в частности - введении режима военного положения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган осудил агрессию РФ. Также стороны договорились поднять украинский вопрос на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.
Также турецкий президент пообщался
с главой России Владимиром Путиным
.
«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керчен..... Читать новость...
Трамп пообщался с Путиным в Париже...
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что во время встречи лидеров России, Соединенных Штатов Америки, Франции и Германии Владимира Путина, Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель стороны обсудили ряд вопросов, среди которых ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщают российские СМИ.
Они также поговорили о ситуации в Сирии и Саудовской Аравии, торговле, санкциях, Афганистане, Китае и Северной Корее.
«У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение», – добавила она.
ЧИТАЙТЕ: Трамп открестился от встречи с Путиным
в Париже
Ранее в Кремле заявили, что в Париже пройдет короткая встреча..... Читать новость...
Зеленский пообщался по телефону с Путиным...
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом сообщают «Украинские новости».
«Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным
. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - отметил он.
Также Зеленский затронул тему разминирован..... Читать новость...
Члены Евросовета обсудят дальнейшие отношения с Россией 20 и...
Во время заседания Европейского Совета 20 и 21 октября члены Евросовета
обсудят дальнейшие отношения с Россией в долгосрочной перспективе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
ЧИТАЙТЕ: Порошенко подписал указ о продлении санкций против России
"Мы будем иметь стратегическую дискуссию о России. Для того, чтобы обсудить наши общие, долгосрочные отношения с этим важным соседом", - говорится в повестке дня заседания Евросовета
.
ЧИТАЙТЕ: В Европарламенте готовы ввести новые санкции против России
Напомним, что также премьер-министр Нидерландов во время заседания Европейского Совета 20 и 21 октября отчитается о процессе ратификации соглашения о..... Читать новость...
Янукович поблагодарил президента Евросовета за поддержку евр...
Президент Украины Виктор Янукович поздравил президента Евросовета
Германа Ван Ромпея с днем рождения и поблагодарил его за поддержку европейского выбора Украины.
Соответствующую информацию распространила пресс-служба главы государства.
Как отметил Виктор Янукович в своем поздравлении, личный вклад Германа Ван Ромпея в укрепление Европейского союза и повышение его роли в мире заслуживает самой высокой оценки.
«В Украине благодарны за Вашу поддержку европейского выбора нашей страны и ее дальнейшего сближения с Евросоюзом, эффективным механизмом которого станет Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной», - говорится в сообщении Виктора Янукови..... Читать новость...
Решение Евросовета по Украине будет солидарным и ответственн...
Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей провели встречу в Брюсселе, на которой согласовали позиции перед чрезвычайным заседанием Евросовета
. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
Петр Порошенко поблагодарил европейское сообщество за значимую поддержку Украины в столь нелегкое для страны время, а также за солидарность с украинскими властями в вопросе решения ситуации на Донбассе мирным путем.
Читайте: У Порошенко запланировано 11 встреч в Брюсселе, - представитель Украины при ЕС
Президент Украины заявил, что ввод российских войск на украинскую территорию требует адекватного ответа со стороны ЕС. В этом контексте Петр Пор..... Читать новость...