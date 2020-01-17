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Глава Евросовета пообщался с Путиным

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Добавлено:2020-01-17 09:30:32
Корреспондент:Алексей Свидров

  Глава Европейского совета Шарль Мишель провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

 «В ходе первого контакта между Шарлем Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным Мишель напомнил позицию Евросоюза по (важности) полного выполнения Минских договоренностей, отметил (результаты) Парижского саммита, который был проведен в декабре 2019 года в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. Евросоюз поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах» - говорится в сообщении.

 Мишель отметил поддержку Евросоюзом усилий ООН и стран-участниц так называемого Берлинского процесса по урегулированию ситуации в Ливии, призвал к полному прекращению огня и возвращения к политическому процессу в этой стране.

 
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